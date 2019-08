Le Canada, la Saskatchewan et la Ville de Regina soutiennent la revitalisation du Globe Theatre de Regina

REGINA, le 23 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans des infrastructures culturelles et historiques jouent un rôle important pour dynamiser les collectivités, favoriser le tourisme et la croissance économique et préserver le patrimoine du Canada.

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable François‑Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Gordon Wyant, vice-premier ministre de la Saskatchewan et ministre responsable de SaskBuilds, et Michael Fougere, maire de la Ville de Regina, ont annoncé aujourd'hui un financement destiné à des rénovations majeures à l'édifice Prince Edward de Regina, qui abrite le Globe Theatre.

Le projet comprend la réfection de cet édifice patrimonial désigné afin de régler les problèmes d'infiltration d'eau, ainsi que le remplacement et l'ignifugation des colonnes structurales du sous-sol, la réparation et le rejointoiement de la maçonnerie et la modernisation des systèmes mécaniques et électriques.

Une fois terminés, les travaux rendront l'édifice plus sécuritaire et plus éconergétique et permettront au Globe Theatre - l'organisme des arts de la scène de la Saskatchewan le plus important et le théâtre régional de Regina - d'offrir des spectacles dans un théâtre d'arène plus grand et plus moderne.

Le gouvernement du Canada verse une contribution de 10 831 697 $ pour ce projet dans le cadre du volet des infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de la Saskatchewan s'élève à 9 025 512 $ et celle de la Ville de Regina, à 6 600 000 $. Le Globe Theatre couvrira le reste des coûts du projet et les dépenses connexes. Le coût total du projet est estimé à 28,9 millions de dollars.

Citations

« Le secteur créatif, y compris le théâtre, enrichit nos vies, crée des emplois intéressants, stimule la croissance économique et stimule la vitalité des collectivités. Le gouvernement du Canada est fier d'investir près de 11 millions de dollars dans l'amélioration des immobilisations du Globe Theatre de Regina, l'un des principaux carrefours culturels de la Saskatchewan, qui jouit d'une réputation nationale pour ses normes élevées et son innovation. L'édifice Prince Edward, un important point d'intérêt dans la ville depuis plus d'un siècle, abrite le Globe depuis près de 40 ans. Les améliorations qui doivent maintenant être apportées assureront la pérennité de ce riche patrimoine, en toute sécurité et efficacité, avec la plus grande capacité en matière de performance et d'excellence en production. »

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Regina-Wascana, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Depuis plus de 50 ans, le Globe Theatre met en vedette d'immenses talents et met en scène des productions de calibre mondial. Le gouvernement de la Saskatchewan est fier de jouer un rôle dans ces spectacles uniques qui se poursuivent à l'édifice Prince Edward en investissant plus de 9 millions de dollars dans la rénovation de cet édifice patrimonial. Ce financement provincial appuiera la création d'une salle à la fine pointe de la technologie au cœur de Regina et aidera le spectacle à se poursuivre pendant des décennies à venir. »

L'honorable Gordon Wyant, vice-premier ministre et ministre responsable de SaskBuilds

« Il s'agit d'un projet essentiel pour le patrimoine et la culture de Regina et pour la revitalisation de notre centre-ville. On veillera ainsi à ce qu'un bien patrimonial important et à valeur historique soit préservé pour les générations futures. Le projet contribuera également à assurer la viabilité du Globe Theatre, l'une des institutions culturelles les plus anciennes et les plus reconnues à l'échelle nationale de Regina. L'agrandissement et l'ajout de salles de scène et de répétition contribueront également à la croissance et à la maturation de petits organismes culturels. »

Michael Fougere, maire de Regina

« Depuis plus de 50 ans, le Globe Theatre continue de divertir, d'éduquer et d'engager la population de la Saskatchewan dans l'art du théâtre professionnel. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le gouvernement du Canada, la province de la Saskatchewan, la Ville de Regina et nos principaux donateurs pour leurs investissements dans notre théâtre. La rénovation de l'édifice historique Prince Edward contribuera à la revitalisation du centre-ville de Regina, créera un avenir financier durable pour le Globe Theatre et nous permettra de répondre aux besoins de nos mécènes, artistes, étudiants, employés, autres organismes artistiques et de la collectivité en général pour les années à venir. »

Jaime Boldt, directeur exécutif, Globe Theatre

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures de la Saskatchewan: https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/sk-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

