LADYSMITH, BC, le 22 mars 2024 /CNW/ - Des collectivités de toute la province apporteront d'importantes améliorations à leurs infrastructures d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées à la suite d'un investissement conjoint de plus de 98 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial, et des partenaires locaux.

Annoncés par les ministres Harjit S. Sajjan et Anne Kang, ces projets permettront d'améliorer l'accès à l'eau potable ainsi que le traitement et l'assainissement des eaux usées.

À Ladysmith, la capacité de stockage du lac Holland sera augmentée afin d'améliorer l'approvisionnement en eau potable. L'augmentation de la capacité permettra également de stocker une plus grande quantité d'eau pendant les mois humides afin de pouvoir l'utiliser pendant les périodes plus sèches. Le projet comprendra le dragage du lac pour enlever les débris du lit du lac, la reconfiguration des prises d'eau, la modernisation des déversoirs et des sorties pour améliorer la gestion du débit de l'eau, et l'installation d'un enrochement pour prévenir l'érosion. Ces améliorations permettront aux habitants d'avoir accès toute l'année à une eau potable de grande qualité, tout en sauvegardant et en préservant les infrastructures et en atténuant les incidences environnementales qui affectent la qualité de l'eau et les écosystèmes.

L'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées pour les autres collectivités comprendra la construction de nouvelles stations de traitement de l'eau, la modernisation des stations de traitement existantes en y installant des systèmes de filtration et de désinfection par ultraviolets, ainsi que l'installation de nouvelles conduites d'alimentation en eau et de nouveaux réservoirs.

« En cette Journée mondiale de l'eau, nous réfléchissons à l'importance d'avoir accès à une eau propre et sûre et d'assurer une gestion durable du traitement de l'eau. Pour soutenir des collectivités saines et protéger les écosystèmes, nous devons donner la priorité à la modernisation et à l'entretien des installations d'approvisionnement en eau potable et des systèmes de traitement des eaux usées. Grâce aux fonds alloués à 14 municipalités de la C.-B., des efforts sont déployés pour renforcer et développer leurs systèmes d'approvisionnement en eau. Ces initiatives visent à mettre en place des infrastructures essentielles qui permettront de répondre aux besoins fondamentaux des Britanno-Colombiens et de donner aux collectivités les moyens de relever les défis liés à l'eau pour les générations à venir. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Journée mondiale de l'eau nous rappelle qu'il est essentiel que les gens aient accès à une eau propre et fiable, quel que soit l'endroit où ils vivent », a déclaré Anne Kang, ministre des Affaires municipales. « L'agrandissement du barrage du lac Holland augmentera l'approvisionnement en eau des habitants de Ladysmith et de la Première Nation Stz'uminus, ce qui les protégera plus efficacement contre les pénuries d'eau et les conditions de sécheresse en été. Les travaux effectués sur le barrage constituent un élément clé de notre investissement global dans 14 projets en Colombie-Britannique, pour lesquels la province a versé plus de 31 millions de dollars. Le barrage du lac Holland offre aux collectivités des solutions durables en matière d'eau et d'assainissement pour les générations à venir. »

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales

« En cette Journée mondiale de l'eau, cet important investissement dans le rehaussement du barrage du lac Holland permet de mieux protéger cette source d'eau contre les changements climatiques et les pressions exercées par la croissance pour les générations d'aujourd'hui et de demain. L'investissement conjoint consenti par la municipalité, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial nous permet de renouveler nos infrastructures municipales et de donner la priorité à la sécurité de l'eau locale, qui est essentielle au bien-être économique, environnemental et social à long terme de Ladysmith, de la Première Nation Stz'uminus et du district d'amélioration Diamond, qui dépendent du lac Holland en tant que principale source d'eau pendant la saison sèche. »

Aaron Stone, maire de Ladysmith

Le gouvernement fédéral investit 41 289 995 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique fournit 31 607 507 $. Les partenaires locaux fournissent un montant total de 25,1 millions de dollars pour les projets et sont responsables de tous les coûts supplémentaires.

Ce volet soutient le développement de collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 114 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 512 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 342,9 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

