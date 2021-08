TORONTO, le 5 août 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues pour le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Ontario et la Ville de Toronto. Les investissements dans les infrastructures de l'Ontario en cette période sans précédent offrent la possibilité de créer des emplois, de favoriser la croissance économique et de rendre nos collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée de Toronto--St. Paul's, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Robin Martin, adjointe parlementaire à la ministre de la Santé et députée provinciale d'Eglinton--Lawrence, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, le maire adjoint Michael Thompson, au nom de John Tory, maire de la Ville de Toronto, et Jennifer McKelvie, conseillère municipale pour Scarborough-Rouge Park, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour la remise en état du Musée historique Spadina.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,18 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue près de 1 million de dollars au projet, tandis que la contribution de la Ville de Toronto s'élève à plus de 790 000 $.

Le projet consiste à améliorer l'accessibilité le long des voies qui relient la rue aux entrées du musée, conformément aux exigences de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. D'autres travaux seront effectués à l'extérieur du bâtiment, notamment des travaux d'imperméabilisation et la restauration des fenêtres et des portes existantes.

Les travaux comprendront également des améliorations à l'intérieur du garage du musée, notamment la conversion d'un bureau, d'une cuisine et d'une aire de stationnement en un espace supplémentaire pour les programmes et la location. On installera également un nouveau revêtement de sol, de nouveaux dispositifs d'éclairage et une cuisinette, et on réaménagera le deuxième étage de manière à pouvoir y offrir davantage de programmes. Cela comprend la rénovation de l'escalier, des toilettes et de la cuisine. Une fois les travaux terminés, tous les clients du Musée Spadina, y compris les personnes handicapées, bénéficieront d'une meilleure accessibilité et d'un meilleur espace destiné à la location et aux programmes.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les musées et autres installations culturelles sont au cœur des collectivités où les gens veulent vivre, travailler et élever leur famille. Le financement fédéral consacré à l'amélioration de l'accessibilité et des éléments structurels du Musée Spadina permettra aux résidents et aux visiteurs d'avoir accès à ce lieu historique à Toronto--St. Paul's pendant de nombreuses années. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives partout au Canada. »

L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée de Toronto--St. Paul's, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est fier d'appuyer des projets d'infrastructure culturelle et récréative partout en Ontario, y compris le Musée Spadina. L'investissement provincial de près de un million de dollars annoncé aujourd'hui permettra d'offrir des espaces supplémentaires pour les programmes et la location, ainsi que de moderniser cette installation de manière à ce qu'elle réponde aux normes d'accessibilité modernes, ce qui permettra au musée de continuer à servir la collectivité locale aujourd'hui et à l'avenir. »

Robin Martin, adjointe parlementaire à la ministre de la Santé et députée provinciale d'Eglinton--Lawrence, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Nous sommes reconnaissants de l'appui des gouvernements fédéral et provincial. Ce financement permettra à la Ville de Toronto de moderniser l'ancien garage patrimonial du site historique national du Musée Spadina afin qu'on puisse y offrir de nouveaux programmes publics et communautaires. Nous prioriserons la réutilisation adaptée en vue d'accroître l'utilisation publique en utilisant les principes de conception universelle et en rendant le bâtiment physiquement accessible. »

Michael Thompson, maire adjoint, au nom de John Tory, maire de la Ville de Toronto

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. Le gouvernement du Canada a investi plus de 14,4 milliards de dollars dans plus de 3 800 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 14,4 milliards de dollars dans plus de 3 800 projets d'infrastructure en . Au cours des 10 prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

