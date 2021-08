TORONTO, le 13 août 2021 /CNW/ - Dans tout le pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leurs familles, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario s'efforcent d'améliorer la qualité de vie des citoyens, de répondre aux besoins des collectivités, de promouvoir la création d'emplois et de réaliser des investissements significatifs pour faire face aux répercussions de la COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Scarborough-Sud-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités; Adam Vaughan, député de Spadina--Fort York; Marci Ien, député de Toronto-Centre; Marci Ien, député de Toronto-Centre; l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario; l'honorable Rod Phillips, ministre des Soins de longue durée de l'Ontario; et monsieur John Tory, maire de Toronto, ont annoncé le financement conjoint de 14 projets visant à améliorer les infrastructures culturelles, communautaires et de transport actif dans toute la ville.

Le gouvernement du Canada investit plus de 13,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19 et du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 8,3 millions de dollars, alors que les bénéficiaires investissent plus de 5,6 millions de dollars dans leurs projets respectifs.

Parmi les projets financés dans le cadre du volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19, on trouve huit composantes de la stratégie visant les ravins de la Ville de Toronto visant à améliorer l'infrastructure de transport actif de la ville. Le projet comprend la construction d'un nouveau raccordement entre le Meadoway Trail et le Highland Creek Trail, ainsi que l'amélioration des sentiers traversant Taylor Creek Park et Rowntree Mills Park, y compris la reconstruction des sentiers et le drainage du site. D'autres travaux comprennent une nouvelle signalisation des sentiers dans les ravins du sentier East Don, du sentier Upper Highland, de Meadoway et d'Upper Black Creek. Enfin, la modernisation des points d'entrée existants dans environ sept ravins de la ville, dont Edwards Gardens, améliorera l'accès de la collectivité aux espaces verts.

La projet Ravine Strategy de Toronto augmentera l'accès aux espaces verts publics et privés. Les résidents disposeront ainsi de réseaux de sentiers et d'espaces extérieurs accessibles et fiables qui les aideront à maintenir un mode de vie sain et actif tout en restant en sécurité.

D'autres projets financés dans le cadre du volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19 permettront d'apporter d'importantes améliorations aux systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), aux humidificateurs et aux systèmes de chauffage dans les établissements de soins de longue durée de la ville, offrant ainsi aux résidents un environnement de vie plus confortable. Ces investissements permettront également d'améliorer la sécurité des foyers, tant pour les résidents que pour les employés du secteur des soins de longue durée.

Le financement annoncé aujourd'hui permettra également d'apporter des améliorations aux installations communautaires, culturelles et récréatives de la ville, comme la remise en état du Centre communautaire Don Montgomery, l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité de l'expérience des visiteurs au Centre culturel canadien japonais, la rénovation du Young Centre for the Performing Arts et l'amélioration de l'accessibilité au Zoo de Toronto.

Une fois achevés, les projets annoncés aujourd'hui offriront à tous les Torontois un accès plus sécuritaire à des installations culturelles et récréatives de qualité, encourageant ainsi les familles et les amis à se retrouver, à rester actifs et à profiter des nombreuses expériences culturelles de la ville.

Le volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19, mis en œuvre en réponse à la pandémie, permet au gouvernement du Canada d'investir jusqu'à 80 pour cent des coûts admissibles pour les projets dans les provinces, et jusqu'à 100 pour cent pour les projets dans les territoires et les collectivités autochtones. Le gouvernement de l'Ontario investira 20 pour cent des coûts admissibles pour des projets dans toute la province.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures locales sont essentiels au bien-être de nos collectivités. L'annonce faite aujourd'hui de l'octroi de plus de 2 millions de dollars au centre communautaire et complexe de loisirs Don Montgomery à Scarborough-Sud-Ouest dans le cadre du volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19, et près de 12 millions de dollars pour 13 autres projets dans la ville de Toronto, contribueront à couvrir les coûts de remise en état des installations et à faire en sorte que les habitants de Scarborough et de Toronto disposent de lieux de rassemblement pour les années à venir ».

L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et Député de Scarborough-Sud-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les espaces récréatifs et culturels sont au cœur des collectivités inclusives, durables et accueillantes où les populations veulent vivre, travailler et élever une famille. Avec nos partenaires, nous soutenons l'amélioration de 14 projets qui offriront aux résidents de Toronto des espaces récréatifs et culturels accessibles, sécuritaires et modernes où ils pourront rester en forme, explorer le patrimoine local ou profiter d'un éventail d'activités culturelles. »

Adam Vaughan, député de Spadina-- Fort York

« Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens comptent sur l'accès à des espaces communautaires sécuritaires et modernes pour rester actifs, nouer des liens avec leurs proches et préserver leur bien-être. Le soutien de notre gouvernement au projet de la stratégie visant les ravins de Toronto est important pour garantir aux Torontois un meilleur accès aux sentiers et aux parcs qu'ils apprécient, tout en offrant d'autres options de transport aux résidents et aux visiteurs pour les années à venir. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Marci Ien, député de Toronto-Centre

« Les Torontois ont fait d'énormes sacrifices tout au long de la pandémie. Il n'est pas facile de vivre dans des immeubles de grande hauteur avec peu d'espace pour être actif. Ces projets permettront d'améliorer des services essentiels, tels qu'un accès accru aux espaces verts publics et privés, ainsi que des systèmes de sentiers plus accessibles et plus fiables. Les possibilités locales et accessibles de loisirs et de transport actif sont si importantes, aujourd'hui plus que jamais, pour la santé personnelle, familiale et communautaire. Ces investissements aideront les résidents à maintenir un mode de vie sain et actif, tout en profitant en toute sécurité des espaces extérieurs de la ville. Pour ce qui est de l'avenir, nous continuerons à investir dans des projets communautaires actifs, sains et inclusifs pour de nombreuses années à venir. »

L'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Notre gouvernement répare et reconstruit les soins de longue durée en Ontario. Les investissements conjoints annoncés aujourd'hui permettront à la Belmont House, au Tony Stacey Centre for Veterans' Care et à la Wexford Residence d'améliorer leurs établissements de soins de longue durée. Ces améliorations constituent une autre partie de notre plan visant à garantir que les résidents vivent en sécurité et dans le confort. »

L'honorable Rod Phillips, l'honorable ministre des Soins de longue durée de l'Ontario

« Je tiens à remercier les gouvernements fédéral et provincial d'avoir investi dans Toronto et d'avoir fourni le financement nécessaire pour aider à améliorer notre ville et ses installations. Tous les projets annoncés aujourd'hui amélioreront grandement la vie de nos résidents et contribueront à créer de nouvelles possibilités pour eux. Pendant la pandémie, il est apparu clairement que les installations de loisirs et de plein air jouent un rôle important en offrant aux résidents des lieux où sortir et pratiquer une activité physique. Les investissements dans notre stratégie visant les ravins, par exemple, nous aideront à progresser dans la protection et l'entretien des ravins et des sentiers de notre ville. En tant que ville, nous savons combien ces services sont importants et nous continuons à y investir, mais nous savons que nous ne pouvons pas y arriver seuls. En travaillant avec les gouvernements fédéral et provincial, nous pouvons apporter des changements rapidement et nous assurer que nous entretenons et modernisons continuellement nos installations pour les générations à venir. »

M. John Tory, maire de la ville de Toronto

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 14,4 milliards de dollars dans plus de 3 900 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

dans le cadre du plan Investir dans le Canada. L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques ainsi que d'autres infrastructures prioritaires.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques ainsi que d'autres infrastructures prioritaires. Dans l'ensemble du Canada, depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a contribué à hauteur de 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure.

Le volet de financement du volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19 garantit un minimum de 100 000 dollars à chacune des 444 municipalités de la province. Des fonds supplémentaires ont été attribués aux municipalités en fonction de divers facteurs, notamment la valeur des infrastructures et le revenu médian des ménages dans chaque municipalité.

à chacune des 444 municipalités de la province. Des fonds supplémentaires ont été attribués aux municipalités en fonction de divers facteurs, notamment la valeur des infrastructures et le revenu médian des ménages dans chaque municipalité. Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars dans la province, et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le volet appuie la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes pour améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), et la modernisation de lieux de loisirs (p. ex. arénas et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et d'espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

Produit connexe

Document d'information : Le Canada, l'Ontario et les partenaires investissent plus 27,6 millions de dollars afin d'améliorer les infrastructures communautaires, culturelles, et de transport actif à Toronto

Fiche d'information

Le Canada, l'Ontario et d'autres partenaires investissent plus de 27,6 millions de dollars pour améliorer l'infrastructure communautaire, culturelle et de transport actif à Toronto

Le financement conjoint fédéral-provincial-bénéficiaire dans le cadre du plan Investir dans le Canada soutiendra 14 projets d'infrastructure à Toronto.

Le gouvernement du Canada investit plus de 13,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de résilience à la COVID-19 et du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 8,3 millions de dollars, alors que les bénéficiaires investissent plus de 5,6 millions de dollars dans leurs projets respectifs.

Renseignements sur les projets

Volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

Titre du projet et volet de financement Bénéficiaire final Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement du bénéficiaire ou d'autres sources Réparations au complexe théâtral Canadian Stage de la rue Berkeley The Canadian Stage Corporation Les travaux du projet consistent à remplacer les unités de CVCA qui servent les bureaux administratifs des deuxième et troisième étages au complexe théâtral de la rue Berkeley, à remplacer le module capteur défectueux du panneau de commande d'éclairage du centre, ainsi que les interrupteurs du panneau qui sont tombés en panne en raison du module défectueux. Le projet permettra d'améliorer la sécurité et l'utilisabilité des installations ainsi que l'expérience du public. Ces installations devraient accueillir 100 activités de Canadian Stage ainsi que d'autres compagnies théâtrales et organismes artistiques, y compris des productions, des spectacles individuels, des auditions et des événements communautaires. 35 775 $ 40 411 $ 45 168 $ Réhabilitation des installations récréatives du centre Don Montgomery Toronto, Ville de La portée des travaux comprend le remplacement du toit, de la patinoire et du système de réfrigération. Elle comprend également la remise à neuf de l'enveloppe, de l'intérieur et des ouvrages de menuiserie du bâtiment. Les travaux comprendront aussi l'amélioration de l'accessibilité du bâtiment.

Le projet augmentera l'accès à des services et à des programmes de qualité pour les utilisateurs handicapés, tout en prolongeant la durée de vie des installations. 2 228 280 $ 1 856 714 $ 1 485 706 $ Amélioration de l'accessibilité des sentiers, des trottoirs de bois et des toilettes publiques au zoo de Toronto Toronto, Ville de Le projet comprend la rénovation de trois toilettes publiques ainsi que la démolition et la reconstruction d'une quatrième toilette publique pour respecter les exigences de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Les autres travaux consistent à construire une promenade de bois et un sentier récréatif accessibles pour remplacer l'infrastructure existante. À terme, ces améliorations faciliteront l'accès aux attraits et aux installations du zoo pour les personnes à mobilité réduite et ayant des handicaps physiques, ce qui rendra l'expérience plus agréable pour tous les visiteurs et le personnel. 2 950 000 $ 2 458 088 $ 1 966 913 $ Terrain de jeux d'eau au parc Maple Leaf Toronto, Ville de Ce projet soutiendra la conception et la construction d'un nouveau terrain de jeux d'eau et de l'infrastructure connexe, y compris des jets douchant, des jets encastrés au sol activés par les utilisateurs, la tuyauterie et un système de drainage. Les travaux comprennent également l'aménagement paysager connexe et des aires avec places assises.

Le projet assurera l'accès à un terrain de jeux abordable, sans horaire fixe pour tous les enfants et les familles, ce qui leur permettra de rester en forme et d'avoir du plaisir les jours de grande chaleur. 252 000 $ 209 979 $ 168 021 $ Accessibilité du bâtiment panmacédonien Pan Macedonian Federation of Canada Le projet comprend l'installation d'un ascenseur pour assurer l'accès depuis le rez-de-chaussée jusqu'au sous-sol et à l'étage, ainsi que la rénovation des toilettes pour en améliorer l'accessibilité.

Le projet améliorera l'accessibilité pour les aînés et les personnes handicapées en leur permettant de participer aux programmes offerts par le centre. 130 641 $ 108 856 $ 87 105 $ Rénovation d'un carrefour communautaire à but non lucratif Dixon Hall Services de quartier Le financement soutiendra les rénovations et améliorations de l'intérieur et de l'extérieur du bâtiment, notamment la démolition et le remplacement de portes et de fenêtres ainsi que le remplacement du toit et du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA). Les travaux du projet consisteront également à démolir et à reconstruire les murs et les plafonds, les systèmes électriques, la plomberie, l'éclairage et le plancher pour accueillir une nouvelle cuisine, une salle à manger, un espace communautaire et d'activités, ainsi qu'un laboratoire informatique.

Le projet améliorera les services à la clientèle et les programmes courants pour 3 000 personnes par année, notamment les aînés et les parents de jeunes à risques du quartier Regent Park. 1 172 655 $ 967 440 $ 791 542 $ Rénovation du Centre Young pour en faire une installation culturelle accessible et accueillante Young Centre for the Performing Arts Les travaux du projet comprennent l'installation de nouvelles portes automatiques, l'élargissement des couloirs, l'installation de comptoirs de service à la hauteur des fauteuils roulants, le remplacement du système de CVCA par un nouveau système à commande écoénergétique et la rénovation des toilettes pour les rendre universelles, en plus d'en augmenter la capacité. Les améliorations comprendront également l'aménagement d'un studio au deuxième étage, ainsi que le déplacement du café et de la billetterie du rez-de-chaussée. Ces améliorations combleront un manque dans les services offerts dans la communauté en améliorant l'accessibilité des espaces culturels et des studios à l'usage du public, tout en fournissant un environnement plus accueillant et une expérience améliorée pour la population vulnérable trans et non binaire. 1 357 920 $ 1 120 284 $ 916 596 $ Accès universel dans une installation pour améliorer la programmation culturelle Japanese Canadian Cultural Centre Les travaux du projet consistent à construire d'une nouvelle salle de bain familiale accessible et à moderniser trois autres salles de bain et un ensemble de vestiaires et de douches pour en améliorer l'accessibilité. Les améliorations comprendront également l'ajout d'un deuxième ascenseur accessible au public. Le projet améliorera l'accès pour tous les membres de la communauté et l'expérience des visiteurs. 294 800 $ 245 642 $ 196 558 $

Volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19

Titre du projet et volet de financement Bénéficiaire final Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Projet de machines à laver commerciales Centres de soins du district « D » de la Légion royale canadienne - Tony Stacey Centre for Veterans' Care Le projet consiste à installer deux nouvelles machines à laver commerciales à l'établissement de soins de longue durée Tony Stacey Centre for Veterans'. Le projet améliorera la sécurité dans l'établissement en prévenant la propagation des maladies infectieuses par la désinfection efficace des articles à l'aide de machines à laver sur place. 5 916 $ 1 479 $ Amélioration de l'installation de chaudière de chauffage (2) d'une résidence de SLD « C » The Wexford Residence Inc. - The Wexford Le projet comprend l'amélioration du système de CVCA, ainsi que la modernisation des chaudières de chauffage, de la canalisation d'eau, des pompes à eau, des composants de la cheminée et du système de commande. À terme, les résidents, le personnel et les visiteurs profiteront d'une circulation d'air améliorée et d'un environnement intérieur plus confortable. 217 832 $ 54 458 $ Stratégie relative aux ravins Toronto, Ville de Le projet vise à améliorer le transport actif à divers emplacements à Toronto. Il comprend la modernisation de sentiers, l'installation de nouveaux panneaux d'orientation et l'amélioration de l'accès public aux ravins. 4 960 000 $ 1 240 000 $ Remplacement des humidificateurs dans le bâtiment ouest The Toronto Aged Men's And Women's Homes - Belmont House Le projet consiste à remplacer les humidificateurs qui servent 116 chambres et aires communes dans le bâtiment ouest afin d'améliorer la circulation et la distribution d'air ainsi que les taux d'humidité. 21 000 $ 5 250 $ Remplacement de la cabine d'ascenseur vieillissante Centres de soins du district « D » de la Légion royale canadienne - Tony Stacey Centre for Veterans' Care Le projet consiste à remplacer la cabine d'ascenseur vieillissante pour améliorer la sécurité, l'accessibilité et la fiabilité du mode d'accès aux différents étages de la résidence de soins de longue durée pour les résidents, le personnel et les visiteurs. 10 400 $ 2 600 $ Remplacement de plinthes chauffantes Centres de soins du district « D » de la Légion royale canadienne - Tony Stacey Centre for Veterans' Care Le projet consiste à moderniser et à remplacer 154 plinthes chauffantes et thermostats dans les chambres des résidents, afin d'améliorer le confort du milieu de vie pour les résidents, le personnel et les visiteurs. 52 000 $ 13 000 $

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Investissements du gouvernement fédéral dans l'infrastructure en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Ontario construit : notre plan d'infrastructure :

https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected]; Hayley Cooper, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-233-3224, [email protected]; Sofia Sousa-Dias, Direction générale des communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected]; Ville de Toronto, 613-580-2450, [email protected]; Louise Brunet, Gestionnaire des opérations, Bureau de la mairesse, Ville de Toronto, 647-460-4870, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613 960-9251, Sans frais : 1 877 250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca