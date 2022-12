EDMONTON, AB, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, et l'honorable Amarjeet Sohi, maire de la ville d'Edmonton, ont annoncé un financement fédéral de plus de 22 millions de dollars pour aider à réduire les risques d'inondation et les dommages causés par les inondations à Edmonton.

Le projet comprend des améliorations qui permettront d'atténuer les risques d'inondation à l'usine d'épuration des eaux usées Gold Bar de la ville. Trois nouvelles vannes de prévention des retours d'eau empêcheront l'eau de la rivière de refluer dans l'usine d'épuration des eaux usées pendant les orages, et une barrière anti-inondation le long de la limite nord de l'usine réduira les risques d'inondation.

De plus, des vannes automatiques et des capteurs seront ajoutés à 117 bassins de rétention des eaux pluviales à Edmonton, les transformant en bassins intelligents. Les bassins intelligents détecteront et géreront les niveaux et le débit d'eau, ce qui contribuera à prévenir les dommages causés par les inondations dans la zone environnante.

La préparation et l'intervention d'urgence en cas d'inondation sont des mesures essentielles pour assurer la sécurité des collectivités, et ce financement permettra de répondre à ces besoins.

Ensemble, ces projets permettront de maintenir un service essentiel d'épuration des eaux usées et de réduire les répercussions des inondations sur les quartiers d'Edmonton. Investir dans des infrastructures de qualité pour l'atténuation des catastrophes et l'adaptation à celles‑ci permettra de réduire les risques, d'accroître la résilience et de mieux protéger Edmonton et ses résidents.

EPCOR, une entreprise de services essentiels basée à Edmonton, mettra en œuvre ce projet.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

« La prévention et l'atténuation efficaces des inondations assurent la sécurité de nos collectivités. Cet investissement fédéral permettra de protéger des milliers de foyers, d'entreprises et leurs moyens de subsistance à Edmonton contre les risques d'inondations urbaines. Notre gouvernement continuera d'investir dans des projets comme ceux-ci, qui permettent de bâtir des collectivités résilientes et d'améliorer la vie des Edmontoniens. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La ville d'Edmonton se réjouit de ce financement supplémentaire du gouvernement du Canada pour aider à minimiser les risques d'inondation et les répercussions des inondations sur la santé et la sécurité publiques. Edmonton dispose d'une eau potable de qualité exceptionnelle, et ce financement destiné à protéger les infrastructures essentielles nous aidera à continuer d'avoir un approvisionnement fiable en eau potable pure et sûre. »

L'honorable Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton

« Le soutien du gouvernement fédéral est essentiel pour aider Edmonton à renforcer sa résilience face aux conséquences des changements climatiques. EPCOR a pris l'engagement permanent de veiller à ce que les collectivités d'Edmonton soient protégées contre les risques de tempêtes majeures. Ce financement jouera un rôle de premier plan dans le renforcement des programmes d'atténuation des inondations et la protection des quartiers, des entreprises et des résidences. »

Stuart Lee, président, EPCOR

Faits en bref

Le gouvernement du Canada finance ce projet par l'intermédiaire du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

finance ce projet par l'intermédiaire du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC). Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées aux obligations de consultation des groupes autochtones et d'évaluation de l'environnement.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement du Canada a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : bâtir des collectivités résilientes et une économie forte . Elle prévoit un nouveau financement fédéral de 1,6 milliard de dollars pour aider à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs pour les collectivités canadiennes.

a publié la Stratégie nationale d'adaptation du : . Elle prévoit un nouveau financement fédéral de 1,6 milliard de dollars pour aider à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs pour les collectivités canadiennes. Comme il est indiqué dans le Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada (PAAGC), le plan fédéral visant à mettre en œuvre les buts, les objectifs et les cibles proposés dans la Stratégie nationale d'adaptation, le gouvernement du Canada investira jusqu'à 489,1 millions de dollars de plus sur 10 ans par l'intermédiaire du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) pour aider les collectivités à renforcer leur résilience face aux effets des changements climatiques.

(PAAGC), le plan fédéral visant à mettre en œuvre les buts, les objectifs et les cibles proposés dans la Stratégie nationale d'adaptation, le gouvernement du investira jusqu'à 489,1 millions de dollars de plus sur 10 ans par l'intermédiaire du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) pour aider les collectivités à renforcer leur résilience face aux effets des changements climatiques. Lancé en 2018 avec un investissement initial de 2 milliards de dollars, le FAAC aide les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles, comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses. Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a investi 1,375 milliard de dollars supplémentaires dans le FAAC.

