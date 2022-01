OTTAWA, ON, le 27 janv. 2022 /CNW/ - Pour atteindre nos objectifs climatiques et maintenir une bonne qualité de l'air au Canada, il est essentiel de réduire les émissions du secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte que les gens puissent acheter et conduire en toute confiance des voitures électriques à émission zéro en Ontario et ailleurs au pays.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, le député d'Ottawa-Centre, Yasir Naqvi, et la députée de York-Centre, Ya'ara Saks, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un montant combiné de plus de 500 000 $ à deux organisations en Ontario en appui à des projets de sensibilisation aux véhicules à émission zéro (VEZ). Ces projets permettront de renseigner les Canadiens sur les options vertes qui s'offrent à eux au moment de choisir leur prochain véhicule.

L'EnviroCentre recevra un montant de 283 500 $ pour concevoir et lancer un service de concierge afin d'organiser des essais routiers de véhicules électriques (VE) à Ottawa et offrir aux consommateurs des renseignements actuels et exacts sur les VE, les remises offertes, l'analyse des coûts, les comparaisons et les avantages environnementaux.

Plug'n Drive recevra pour sa part un montant de 225 000 $ pour créer et offrir des webinaires en ligne et organiser des essais routiers en présentiel pour les segments de transport que représentent le covoiturage et la livraison, l'objectif étant d'aider les futurs conducteurs de VE à comprendre l'ensemble des coûts liés à l'achat d'un VE et à les outiller pour qu'ils fassent le virage électrique.

Les fonds fédéraux pour ces deux projets proviennent de l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui appuie les démarches visant à accroître la sensibilisation et la confiance de la population et à mieux la renseigner sur les VEZ, les bornes de recharge publiques et l'infrastructure de ravitaillement.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les bornes plus accessibles au pays. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de recharge rapide et d'installer des bornes de recharge locales près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens, en plus d'aider ces derniers à acheter des VE en leur offrant des remises pouvant aller jusqu'à 5 000 $.

Ces investissements sont un autre pas vers l'atteinte de la cible du Canada : faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules de promenade vendus au pays soient des VEZ. Et, à l'instar de n'importe quel autre investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus vert, plus sain et abordable pour tous les Canadiens.

Citations

« Grâce à des investissements comme ceux que nous avons annoncés aujourd'hui, nous sensibilisons et renseignons les Canadiens pour qu'ils choisissent, en toute confiance, de rouler à bord d'un véhicule à émission zéro. Assurer l'accès aux véhicules à émission zéro à l'échelle du pays fait partie intégrante de notre plan pour réduire les émissions et atteindre nos objectifs climatiques internationaux. En faisant ces investissements et d'autres investissements du genre, nous permettons aux Canadiens de s'engager résolument sur la voie d'un avenir carboneutre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Étant moi-même propriétaire d'un véhicule électrique, je comprends le besoin de se renseigner sur les avantages de rouler électrique. C'est formidable que l'EnviroCentre dans Ottawa-Centre reçoive des fonds pour conseiller les consommateurs et, du coup, nous aider à lutter contre les changements climatiques afin de protéger notre planète. »

Yasir Naqvi

Député d'Ottawa-Centre



« Il est essentiel de faire des investissements locaux de ce genre pour mieux renseigner les gens et poursuivre le virage vers les véhicules à émission zéro. En soutenant ces organisations et l'adoption de ces véhicules, le gouvernement franchit une étape importante dans l'atteinte de ses objectifs liés aux véhicules à émission zéro et à la carboneutralité. »

Ya'ara Saks

Députée de York-Centre

« Ce financement soutient un projet régional véritablement collaboratif qui vise à faire augmenter le taux d'adoption des VE à Ottawa. Il s'agit d'une étape importante dans l'atteinte des objectifs d'Ottawa en matière de réduction des émissions liées au transport. En améliorant l'accès des résidents aux informations les plus récentes, aux essais routiers et aux ressources, nous encourageons des choix de transport qui favorisent un avenir collectif carboneutre. »

Sharon Coward

Directrice générale, EnviroCentre

« Le covoiturage et la livraison sont des segments croissants de notre écosystème de transport, et encourager les conducteurs de ces segments à passer aux véhicules électriques représente une occasion emballante et importante d'économiser et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. »

Cara Clairman

Présidente-directrice générale, Plug'n Drive

Faits en bref

Les transports sont à l'origine de 25 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et plus accessibles pour ses citoyens.

a effectué un investissement historique d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et plus accessibles pour ses citoyens. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans les infrastructures de recharge au Canada , plus de 25 200 nouvelles bornes seront accessibles au public dans les lieux de vie, de travail et de loisirs.

, plus de 25 200 nouvelles bornes seront accessibles au public dans les lieux de vie, de travail et de loisirs. À ce jour, plus de 125 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un véhicule à émission zéro.

Liens connexes



Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 819-790-1907, [email protected]