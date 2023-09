EDMONTON, AB, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Ville d'Edmonton ont annoncé les détails d'un nouvel ensemble résidentiel qui reçoit un financement de plus de 12,5 millions de dollars. Cette ville est l'un des 41 bénéficiaires du volet des villes de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

Le financement permettra de construire de nouveaux logements avec services de soutien qui seront destinés à accueillir au moins 63 personnes. Le gouvernement de l'Alberta fournit 3,99 millions de dollars dans le cadre de son programme de partenariat pour le logement abordable (Affordable Housing Partnership Program) et la Ville d'Edmonton a versé un montant de 11,9 millions de dollars. La Ville, en partenariat avec Homeward Trust Edmonton, gère la construction de l'immeuble, qui comprendra 12 logements sans obstacle et qui est conçu pour offrir un logement sûr, accessible et abordable aux personnes qui ont déjà été en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton.

Le projet est rendu possible grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l'ICRL. L'enveloppe budgétaire totale du programme est donc portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars). Cet investissement devrait permettre de créer au moins 5 000 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement, partout au pays. De plus, 25 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes. Le nombre total de logements créés partout au Canada dans le cadre des trois phrases de l'ICRL se chiffre maintenant à plus de 15 500.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, nous offrons rapidement de nouveaux logements abordables aux personnes qui en ont le plus besoin, partout au Canada, y compris ici, à Edmonton. En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires pour accroître la création de logements abordables, le gouvernement fédéral améliore la qualité de vie des personnes au Canada, en particulier les plus vulnérables. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

"Nous avons entendu haut et fort que les habitants d'Edmonton veulent que nous tenions nos promesses en matière de logement. Nous nous concentrons de façon prioritaire sur la construction de plus de logements et sur l'amélioration de leur accessibilité. C'est pourquoi nous avons investi dans l'Initiative pour la création rapide de logements ici à Edmonton, afin de garantir la sécurité des plus vulnérables. Ces logements transformeront la vie des personnes qui les habiteront." - L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles et député d'Edmonton-Centre

« Le gouvernement de l'Alberta est heureux de soutenir le projet Holyrood de la ville d'Edmonton, qui vise à fournir des logements supervisés aux personnes dans le besoin, notamment aux femmes et aux enfants qui fuient la violence. Nous nous réjouissons de continuer à travailler en partenariat avec tous les niveaux de gouvernement et les secteurs privé et à but non lucratif afin de trouver des solutions locales aux besoins locaux en matière de logement. » - L'honorable Jason Nixon, ministre des aînés, des services communautaires et des services sociaux

« Comme dans de nombreuses villes du Canada, l'itinérance est l'un des plus grands défis auxquels est confrontée la ville d'Edmonton. Bien qu'il s'agisse d'un problème important, nous connaissons la réponse pour y remédier : le logement et le soutien. Les nouveaux logements avec services de soutien annoncés aujourd'hui témoignent de l'engagement des trois niveaux de gouvernement pour s'attaquer à la crise de l'itinérance. Ils offriront un nouveau départ à leurs occupants et contribueront à la sécurité et à la stabilité dont notre ville a besoin pour prospérer. » - Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL.

Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

