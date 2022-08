PREMIÈRE NATION DES TSESHAHT, C-B, le 19 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un investissement fédéral de plus de 3,4 millions de dollars dans une nouvelle salle communautaire pour la Première Nation des Tseshaht, qui investit plus de 1,1 million de dollars dans ce projet.

Ce financement soutiendra la construction d'un bâtiment d'environ 7 000 pieds carrés pour remplacer la salle communautaire - un pilier de la communauté des Tseshaht - qui a été démolie en 2019 après avoir été jugée dangereuse. La nouvelle salle Somass comprendra des cuisines commerciales, des salles de repos et de stockage, des toilettes, des systèmes électriques et de chauffage et de climatisation modernes, un stationnement et un aménagement paysager autour du site. Une fois terminée, la salle sera une pierre angulaire de la communauté grandissante, offrant aux résidents un espace de rassemblement, d'apprentissage et de loisirs. Le nouveau bâtiment offrira des possibilités culturelles à tous les peuples Nuu-chah-nulth et des programmes indispensables aux jeunes, aux aînés, aux enfants et aux familles de la Première Nation des Tseshaht.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir les projets d'infrastructure qui permettent de bâtir des communautés plus fortes et plus dynamiques. La nouvelle salle Somass offrira à la Première nation Tseshaht un nouvel espace communautaire moderne où les gens pourront se réunir pour apprendre, partager des histoires et grandir. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique Canada pour le Pacifique, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'établissement de liens avec les aînés, les jeunes et les membres de la famille est un élément clé de la création d'une collectivité forte et saine. La nouvelle salle Somass rassemblera les gens pour des cérémonies et des célébrations, pour raconter des histoires et partager des repas, et elle permettra de créer des souvenirs durables. Les investissements dans les infrastructures sont véritablement des investissements dans les gens, et je suis très heureuse de voir ce projet devenir une réalité pour la Première Nation des Tseshaht. »

Josie Osborne, députée provinciale de Mid Island-Pacific Rim

« La Première Nation des Tseshaht remercie le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique de soutenir notre collectivité par cet investissement très important dans les infrastructures afin de construire une nouvelle installation communautaire pour remplacer l'ancienne salle Somass, qui a été jugée dangereuse et a été démolie. Notre nation subit les effets cumulés de la pandémie de COVID-19 et du travail difficile que nous devons entreprendre en ce qui concerne le pensionnat d'Alberni (AIRS). Cet investissement est un signal d'espoir bienvenu, alors que les besoins des enfants, des jeunes, des aînés, des membres de la communauté, des survivants des pensionnats et de bien d'autres personnes n'ont jamais été aussi grands. La nouvelle salle Somass est un excellent investissement qui soutient les communautés Tseshaht et Nuu-chah-nulth et qui a des répercussions économiques positives plus vastes pour la ville de Port Alberni et toute la région. Kleco, Kleco (merci). »

Ken Watts (Wahmeesh), Première Nation des Tseshaht - conseiller en chef élu

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 2,6 milliards de dollars dans 395 projets réalisés en Colombie-Britannique dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

