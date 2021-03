EDMONTON, AB, le 31 mars 2021 /CNW/ - L'innovation et le développement des technologies propres contribueront à stimuler notre économie, à réduire les émissions et à créer de l'emploi. C'est plus important que jamais au moment où nous nous relevons progressivement de la pandémie de COVID-19.

Le représentant spécial pour les Prairies et député de Winnipeg-Centre-Sud, l'honorable Jim Carr, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'investissement de 2 890 000 $ dans la technologie de production de biocarburant d'aviation de l'Université de l'Alberta.

L'Université de l'Alberta et ses partenaires Alberta Innovates, FORGE Hydrocarbons Inc., Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, Future Energy Systems, CanmetÉNERGIE Devon et l'aéroport international d'Edmonton investissent aussi dans ce projet de 7,4 millions de dollars.

Les fonds soutiendront le développement de la technologie de conversion des lipides en hydrocarbures (CLH) de l'université en permettant la mise en place de circuits pour produire un carburéacteur renouvelable à partir de différentes matières premières, par exemple les déchets des industries de la restauration et de l'élevage.

Grâce à ces travaux réalisés sous la direction de l'inventeur de la technologie, David Bressler, Ph. D., professeur à l'Université de l'Alberta, la CLH pourrait permettre de réduire de 90 % les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie de l'aviation, en offrant à cette dernière une solution plus sûre et plus propre que les carburéacteurs classiques, principalement dérivés du pétrole.

De plus, le déploiement commercial de la CLH, avec des usines à plusieurs endroits au Canada, créera de l'emploi et ouvrira d'autres avenues de développement économique.

Ressources naturelles Canada finance le projet par le biais du Programme d'innovation énergétique (PIE), qui soutient des projets destinés à réduire les émissions, dont celles de GES, grâce à la recherche, au développement et à la démonstration de technologies énergétiques propres, et ce, en vue d'atteindre les objectifs de croissance propre de 2050. Le PIE reconnaît que les innovations technologiques dans le domaine de l'énergie propre doivent être abordables, fiables et durables pour soutenir la transition du Canada vers une économie sobre en carbone.

Le PIE a également offert du financement à l'Université de l'Alberta pour lui permettre de collaborer avec le laboratoire de CanmetÉNERGIE de Devon (Alberta), qui mettra au point des méthodes et des procédés pour transformer les coupes de distillation de la CLH en biocarburant d'aviation. Cet investissement est rendu possible grâce aux projets d'aide scientifique et technologique pour les technologies propres, un volet du PIE destiné à faciliter la mise en marché des technologies propres canadiennes en donnant aux innovateurs accès à l'expertise, aux infrastructures et au matériel de recherche des laboratoires fédéraux.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'innovation technologique dans le domaine de l'énergie propre qui permettent aux industries du secteur des ressources naturelles d'être plus écologiques, concurrentielles et durables.

« En investissant dans les technologies propres, nous réduisons les émissions et renforçons notre compétitivité. Voilà comment nous atteindrons une économie carboneutre en 2050. »



Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Le gouvernement du Canada continue d'investir dans des projets d'écotechnologies innovateurs, porteurs de croissance économique, d'emplois et d'un avenir énergétique propre. En misant sur de solides alliances, sur l'innovation et sur la protection de l'environnement, nous préparons, pour tous, un avenir plus viable sous le signe de la compétitivité. »

Jim Carr

Représentant spécial pour les Prairies et député de Winnipeg-Centre-Sud

« La transformation des déchets de la restauration en carburéacteur montre une fois encore que l'Alberta se démarque dans le monde pour ses travaux de recherche. Les solutions originales que nous trouvons pour réduire les émissions et créer de l'emploi joueront un rôle de premier plan dans la relance et la diversification de notre économie. »

Doug Schweitzer

Ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation de l'Alberta

« Pendant que les transporteurs aériens et l'Alberta se relèvent progressivement de la pandémie, l'Alberta Biojet Initiative de l'Université de l'Alberta s'appuiera sur nos forces historiques en recherche énergétique et fera de notre province un fournisseur stratégique de carburant à faibles émissions. Cet engagement financier de Ressources naturelles Canada aidera à stimuler l'innovation, au profit de l'environnement et de l'économie. L'Université de l'Alberta est fière de prendre part à cette belle aventure. »

Bill Flanagan

Président et vice-chancelier de l'Université de l'Alberta

