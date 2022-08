ST. CATHARINES, ON, le 9 août 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans un avenir énergétique propre, tout en renforçant le secteur forestier canadien d'un océan à l'autre. En trouvant des façons novatrices de tirer parti des nouveaux débouchés, le Canada assure la compétitivité mondiale de son secteur forestier.

Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et député de St. Catharines, a annoncé, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, une contribution de 1 million de dollars à la Wood Manufacturing Cluster of Ontario (WMCO) pour une étude réunissant dix petites et moyennes entreprises (PME) de transformation du bois de trois segments de l'industrie (armoires, menuiserie commerciale et meubles). Le projet d'étude soulignera l'importance des grappes industrielles pour repérer les nouveaux débouchés pour le secteur de la transformation du bois et en tirer parti.

Ce projet vise à intégrer la technologie d'Industrie 4.0 dans l'optimisation de la circulation de l'information et des matériaux afin d'établir une feuille de route pour les PME. Cette feuille de route permettra de futurs investissements et démontrera le rôle des entreprises de transformation du bois du Canada dans l'utilisation de technologies novatrices. Cet investissement permettra aux entreprises canadiennes de se diversifier et pourra contribuer à la durabilité du secteur forestier canadien, tout en créant des pratiques commerciales optimales en vue d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Le financement du projet provient du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière , qui encourage le secteur forestier canadien à adopter des technologies et des procédés novateurs afin d'établir de nouvelles lignes de produits et des marchés émergents. En investissant dans les technologies novatrices, le secteur forestier offre des solutions écologiques facilitant la lutte contre les changements climatiques et la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, tout en augmentant sa compétitivité à l'échelle nationale et mondiale.

Citations

« Un secteur forestier canadien compétitif et résilient soutient de bons emplois pour la classe moyenne au sein des collectivités de tout le pays, y compris les communautés autochtones et celles situées dans les régions rurales et éloignées. Ces emplois sont le moyen de subsistance de centaines de milliers de Canadiens. Le financement annoncé aujourd'hui soutiendra les PME canadiennes novatrices, les aidant à saisir les nouvelles occasions pour les entreprises et les travailleurs du secteur de la transformation du bois, tout en montrant les avantages d'une collaboration dirigée par l'industrie. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les forêts et le secteur forestier font partie intégrante de la lutte contre les changements climatiques. Cet investissement aidera la Wood Manufacturing Cluster of Ontario à adopter des technologies et procédés écologiques et novateurs. Ce genre d'investissement facilitera la transition vers une économie sobre en carbone pour les PME de St. Catharines et d'ailleurs au Canada. »

Chris Bittle

Secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et député de St. Catharines

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

Les communiqués et les documents d'information de RNCan sont publiés à l'adresse www.canada.ca/fr/nouvelles.html

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]