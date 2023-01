PEACE RIVER, AB, le 17 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, a annoncé un investissement fédéral de 50 000 $ pour soutenir la planification du transport actif dans la ville de Peace River.

Ce financement appuiera l'élaboration d'un plan de transport actif pour l'ouest de la ville. Le projet comprendra des travaux de planification et d'ingénierie préliminaire afin d'examiner les conditions existantes et de trouver des solutions pour améliorer les connexions de transport actif, en particulier du côté ouest de la rivière Peace, et en se raccordant au nouveau pont piétonnier ouvert en 2021.Cette étude permettra aux citoyens de s'exprimer sur l'avenir du transport actif dans la ville afin de s'assurer que le plan rencontre leurs besoins.

Une fois terminé, le plan de transport actif pour l'ouest de la ville fournira une orientation claire sur la façon de combler les lacunes du réseau de transport actif de la ville. Cela donnera place à des investissements en infrastructure qui appuieront une variété de modes de transport actif et qui bénéficieront à la communauté à l'année longue.

Le transport actif fait la promotion de modes de vie sains et offre aux Canadiens de tous âges et de toutes capacités un moyen abordable d'accéder à leurs collectivités, tout en à aidant le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les sentiers pédestres, les réseaux de pistes cyclables et les autres options de transport actif permettent aux collectivités albertaines de rester connectées et en bonne santé. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de nos objectifs de réduction nette des émissions de gaz à effet de serre et fournit à Peace River de nouvelles ressources pour élaborer un plan de transport actif fondé sur les priorités de la collectivité. Merci à tous ceux qui ont rendu cette annonce possible. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'un des objectifs du plan stratégique de la Ville est de bâtir une collectivité physiquement connectée, et le plan de transport actif servira à définir la stratégie à long terme qui permettra d'atteindre cet objectif. Ce projet est un grand pas en avant. »

Elaine Manzer, mairesse de Peace River

Faits en bref

Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Le Fonds pour le transport actif fournira 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements actifs plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, à l'appui de la première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Les administrations municipales, les administrations locales et régionales, telles que les districts de services, et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles au titre du Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes à but non lucratif sont également admissibles dans des circonstances particulières.

La première période de réception des demandes générales dans le cadre du Fonds pour le transport actif a pris fin le 31 mars 2022. Les demandes concernant des projets de planification et d'immobilisations provenant de bénéficiaires autochtones admissibles sont acceptées de façon continue.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Liens connexes

Fonds pour le transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web: Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Alisha Mody, Ville de Peace River, Gestionnaire de la Planification et du Développement, 780-624-2574, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]