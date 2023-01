WOLFVILLE, NS, le 16 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Kody Blois, député de Kings-Hants, Melissa Sheehy-Richard, députée provinciale de Hants West, Wendy Donovan, mairesse de Wolfville, Peter Muttart, maire de la municipalité du comté de Kings, Michael Howell, directeur exécutif de Devour! Studios et Lia Rinaldo, directrice générale de Devour! Studios, ont annoncé un financement conjoint de plus de 5,86 millions de dollars pour le nouveau carrefour créatif de la Slow Motion Food Film Society, Devour! Studios à Wolfville.

Le projet consiste à rénover un ancien entrepôt de pommes à caractère patrimonial et à le convertir en un centre de production médiatique de 24 000 pieds carrés et en un incubateur d'industries créatives. La société, qui organise chaque année le festival de films alimentaires Devour! Food Film Fest, de renommée mondiale, a pour objectif que Devour! Studios réponde aux besoins des artistes du spectacle et des arts visuels tout en offrant un espace économe en énergie aux organisations culturelles pour y établir des bureaux et y organiser des événements.

Les améliorations comprendront l'installation de nouvelles toilettes et entrées accessibles, des systèmes électriques et d'eau plus efficaces, et des améliorations au bâtiment pour augmenter l'efficacité énergétique.

L'investissement annoncé aujourd'hui permettra d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment en réduisant la consommation d'énergie d'environ 47,2 % et les émissions de gaz à effet de serre de 52,3 tonnes chaque année. Cet investissement permettra non seulement d'améliorer l'accessibilité pour les visiteurs, mais aussi de soutenir l'amélioration des espaces culturels locaux qui invitent tous les Canadiens à participer aux secteurs des arts, du patrimoine, de la musique et de la culture.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Ces travaux de rénovation transformeront un vieil entrepôt en une installation communautaire polyvalente accessible dont les résidents pourront profiter toute l'année. Ce bâtiment revitalisé contribuera également à réduire les coûts énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre et offrira un espace pour les services communautaires, sociaux et culturels. »

Kody Blois, député de Kings--Hants, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Depuis 12 ans, Devour! The Food Film Fest offre aux Canadiens l'une des meilleures expériences culinaires et cinématographiques au monde. Avec l'aide du Fonds du Canada pour les espaces culturels, je suis convaincu que Devour! Studios disposera d'installations ultramodernes qui accueilleront le festival de films, serviront de centre de création pour les artistes et les interprètes, et seront un partenaire des communautés autochtones locales et nationales. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Devour! Studios est un projet transformateur et créera un lieu qui soutiendra directement les arts, le tourisme événementiel et les industries culinaires. Le nouveau bâtiment donnera un élan stratégique à l'économie de notre province, où les visiteurs pourront assister à des spectacles et à des expositions d'art, regarder des films et goûter à la cuisine locale. En tant que gouvernement, nous savons que Devour! est un moteur pour l'industrie touristique locale, et notre investissement augmentera la capacité du festival à favoriser un développement économique créatif et durable ici même en Nouvelle-Écosse. »

Melissa Sheehy-Richard, députée provinciale de Hants West

« À Wolfville, nous sommes ravis que Devour! se retrouve au cœur de notre ville. La contribution de Wolfville à cette nouvelle installation emblématique favorise l'accessibilité physique des locaux de Devour! et l'appréciation du grand public grâce à la terrasse qui mène au front de mer de la ville. La contribution de Wolfville reconnaît l'impact économique et social important que Devour! apporte à notre ville. Nous prévoyons des retombées pour les entreprises de restauration, de vente de boissons et d'hébergement, ainsi que des possibilités pour les nouveaux entrepreneurs liés à l'alimentation et au cinéma. Devour! offre des possibilités passionnantes pour notre ville et pour toute la région. »

Wendy Donovan, mairesse de Wolfville

« La municipalité du comté de Kings a, parmi ses priorités stratégiques, la construction et le soutien de collectivités fortes. Une communauté artistique et culturelle forte est importante pour notre région. L'approche unique de la Slow Motion Food Film Fest Society permet d'offrir des expériences culturelles et alimentaires dans un large éventail de domaines. Nous sommes ravis de soutenir la société dans le cadre de ce projet. »

Peter Muttart, maire de la municipalité du comté de Kings

« Devour! Studios représente la prochaine période de croissance significative pour le festival. Cet espace à locataires multiples accueillera également un certain nombre d'autres organisations régionales. Devour! Studios sera une installation culturelle de premier plan pour les spectacles ainsi qu'un lieu pour explorer le dynamisme de l'histoire et de l'agriculture de la Nouvelle-Écosse. Il s'agit de l'aboutissement de plusieurs années de travail, grâce au soutien et au mentorat des mécènes du festival et de nombreuses autres personnes. Nous sommes fiers d'avoir atteint cette étape, grâce aux estimés partenaires gouvernementaux présents aujourd'hui. »

Michael Howell, directeur exécutif, et Lia Rinaldo, directrice générale, Devour! Studios

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,48 millions de dollars, dont plus de 2,28 millions de dollars dans le cadre du Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et 1,2 million de dollars dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels.

investit plus de 3,48 millions de dollars, dont plus de 2,28 millions de dollars dans le cadre du Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et 1,2 million de dollars dans le cadre du Fonds du pour les espaces culturels. La province de la Nouvelle-Écosse fournit 1,2 million de dollars du ministère des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, ainsi qu'un million de dollars du Fonds Invest Nova Scotia.

La Ville de Wolfville fait une contribution de 100 000 $, et la municipalité du comté de Kings fournit 78 700 $.

fait une contribution de 100 000 $, et la municipalité du comté de Kings fournit 78 700 $. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

En décembre 2022, on a lancé le deuxième appel de demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou des projets de construction de nouveaux bâtiments communautaires dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars seront acceptées jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (HNE). On continuera d'accepter les demandes visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (HNE). Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (HNE). Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

