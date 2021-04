QUÉBEC, le 15 avril 2021 /CNW/ - L'industrie canadienne des mines et des minéraux est importante pour les collectivités à l'échelle du pays. Exploiter les ressources naturelles du Canada de façon plus durable et plus responsable stimule notre économie, réduit notre impact sur l'environnement et crée des emplois.

Le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Louis-Hébert, Joël Lightbound, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., un investissement fédéral de 730 096 $ dans un projet de technologie minière propre qui sera réalisé à Québec et à Ottawa. Le gouvernement du Québec a attribué une aide financière de 10 000 $ à l'Université Laval pour soutenir la réalisation de ce projet. Corem et l'Université Laval ont également contribué financièrement au projet, portant l'enveloppe à un million de dollars au total.

Ces fonds aideront l'Université Laval à mettre au point, à l'échelle préindustrielle, une technologie propre novatrice qui permettra d'extraire de l'or sans utiliser de cyanure - un produit nocif - et qui devrait réduire les impacts de l'extraction aurifère sur l'environnement. Une fois mise en marché, la technologie pourrait contribuer à créer des emplois dans les raffineries d'or pour les opérateurs, techniciens et ingénieurs qualifiés.

Le projet est financé par le Programme de croissance propre de Ressources naturelles Canada, qui investit dans des projets de recherche-développement et de démonstration de technologies propres pour les secteurs énergétique, minier et forestier du Canada. Le Programme de croissance propre est un fonds d'investissement de 155 millions de dollars qui vise à faciliter la commercialisation des technologies propres émergentes afin que les entreprises de ressources naturelles puissent réduire davantage leurs impacts sur l'environnement, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre, tout en améliorant leur compétitivité et en créant des emplois.

Le Programme de croissance propre a aussi permis à l'Université Laval de profiter du soutien de CanmetMINES pour les études techniques et l'essai pilote de la technologie. En effet, un investissement additionnel a pu être consenti par le volet Projets d'aide scientifique et technologique pour les technologies propres du Programme, qui donne aux innovateurs accès à l'expertise, aux infrastructures et au matériel de recherche des laboratoires fédéraux en vue de faciliter la mise en marché de technologies propres canadiennes.

Le gouvernement du Canada continuera de soutenir des projets novateurs dans le domaine minier pour favoriser la création d'un secteur des ressources naturelles propre, durable et concurrentiel qui réduit la pollution et lutte contre les changements climatiques.

Citations

« Nous investissons dans des projets qui aident les entreprises à mettre au point les technologies propres dont nous avons besoin pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Le gouvernement du Canada continue d'investir dans des projets qui font de l'industrie minière canadienne une chef de file mondiale dans le domaine. Grâce à des idées innovantes et des partenaires dévoués comme l'Université Laval, nous contribuerons à réduire les impacts sur l'environnement, à créer des emplois et à assurer l'usage de bonnes pratiques minières au Québec pendant de nombreuses années. »

Joël Lightbound

Secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Député de Louis-Hébert

« Nous sommes à l'œuvre pour faire du Québec un leader mondial en matière de valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Je suis fier de la collaboration établie entre nos gouvernements respectifs afin de propulser le secteur minier québécois dans l'économie de demain. »

Jonatan Julien

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine



« Le développement de procédés industriels moins polluants est au cœur des préoccupations de l'Université Laval, en particulier lorsque ceux-ci peuvent atténuer l'empreinte environnementale sur des milieux fragiles. L'Université Laval, un leader dans le domaine des études Nordiques, des nanomatériaux de pointe et des technologies vertes, est fière de participer au développement de technologies propres pour le secteur minier aurifère. »

Dr Line Lapointe

Vice-doyenne à la recherche, Faculté des Sciences et de Génie de l'Université Laval

« Corem est fier de contribuer au développement de technologies alternatives permettant de réduire l'impact environnemental. L'expertise de notre équipe de recherche combinée à la mise en commun des enjeux de nos membres et clients, par l'approche collaborative de notre programme de recherche, permettent de développer des solutions innovantes, concrètes et durables pour l'industrie minière. »

Francis Fournier,

Président-directeur général, Corem,

Liens connexes

Programme de croissance propre

Projets d'aide scientifique et technologique pour les technologies propres

Université Laval

Corem

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

Technologies atmosphériques plasma pour l'élimination des cyanures émis par les procédés d'extraction aurifère

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca