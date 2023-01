VILLE DE MISSION, BC, le 10 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé un investissement fédéral de 99 907 $ pour appuyer deux projets de transport actif dans la vallée du Fraser.

La Ville de Mission recevra du financement pour terminer la planification et la conception d'une portion clé du sentier Experience the Fraser (ETF). Le financement permettra de déterminer la meilleure façon de procéder avec la construction d'un segment du sentier ETF de l'avenue Duncan/Gill au chemin Dyke, près du fleuve Fraser et des futurs quartiers résidentiels en croissance. Ce projet permettra à Mission et à d'autres partenaires de faire un pas de plus pour terminer le sentier qui, dans son intégralité, comprendra environ 500 km de sentiers, afin de rapprocher les collectivités et les points d'intérêt dans la vallée du Fraser grâce à un réseau de transport actif sécuritaire.

Le financement pour le district de Kent va soutenir l'élaboration d'un plan de transport actif s'alignant avec les pratiques exemplaires en matière d'infrastructures de transport. Le plan mettra en lumière les opportunités de construire et élargir les réseaux de sentiers, les pistes cyclables, les sentiers et les ponts piétonniers. De plus, le plan se concentrera sur la construction de projets clés qui créeront le plus d'avantages pour la collectivité et pour l'environnement.

Le financement annoncé aujourd'hui appuie la Stratégie nationale de transport actif du Canada en appuyant la planification du transport actif et les activités de mobilisation des intervenants qui aideront à élargir les réseaux de sentiers, les pistes cyclables, les sentiers et les ponts piétonniers.

En investissant en infrastructure, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

« Les résidents de la vallée du Fraser marchent, conduisent ou utilisent le transport en commun pour se rendre à leurs destinations et ils doivent s'y rendre de façon rapide et sécuritaire. Notre gouvernement finance ces projets de transport actif pour qu'ils profitent aux collectivités, promouvoir des modes de vie plus sains et réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en appuyant la croissance économique à long terme, durable et inclusive. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La vision pour le sentier Experience the Fraser a commencé ici à Mission, en grande partie grâce à la défense des intérêts du député provincial de l'époque, Randy Hawes. Cette dernière tranche de financement nous aidera à créer un lien piétonnier entre Silverdale et notre bord de l'eau, ce que nous rêvions de faire depuis plus d'une douzaine d'années. »

Paul Horn, maire de la Ville de Mission

Faits en bref

Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine, et comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou des aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes à neige et les skis de fond et bien plus.

Le Fonds pour le transport actif versera 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements par transport actif plus faciles, plus sécuritaires, plus pratiques et plus agréables, à l'appui de la première Stratégie nationale de transport actif du Canada.

Les administrations municipales, les administrations locales et régionales telles que les districts de service, et les organismes autochtones peuvent présenter une demande pour le Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes sans but lucratif peuvent également présenter une demande dans des circonstances particulières.

La première période de réception des demandes générales du Fonds pour le transport actif a pris fin le 31 mars 2022. Les demandes pour les projets de planification et d'immobilisations des bénéficiaires autochtones admissibles seront acceptées de manière continue.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique du pays, d'un océan à l'autre, pour promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie consiste à réaliser des investissements axés sur des données et fondés sur des preuves afin de construire de nouveaux réseaux de transport actif et de prolonger les réseaux existants, en plus de créer des environnements sécuritaires pour offrir des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables.

L'infrastructure du transport actif procure des avantages concrets, en créant de bons emplois de classe moyenne, en faisant croître l'économie, en favorisant l'adoption d'un mode de vie plus sain, en contribuant à l'équité parmi les Canadiens les plus vulnérables, en réduisant la pollution atmosphérique et sonore et en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. L'investissement dans une infrastructure de transport actif plus sécuritaire est la clé pour s'assurer que les gens de tous les âges et de toutes les capacités peuvent avoir accès à des emplois et à des services et d'établir des liens avec leurs collectivités.

