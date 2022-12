WOODSTOCK, NB, le 21 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un investissement fédéral de 90 000$ pour appuyer deux projets de transport actif dans la région du Nouveau-Brunswick.

La Ville de Woodstock reçoit un financement de 50 000 $ pour soutenir la création d'un plan de transport actif, qui lui permettra de développer davantage ses politiques de transport et aidera à établir des priorités pour la construction de nouvelles infrastructures. Le plan servira de guide pour améliorer le réseau existant afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité routière et aux besoins des résidents et des visiteurs.

Le village de Cambridge-Narrows reçoit un financement de 40 000 $ pour soutenir l'évaluation du système de transport actif actuel afin d'identifier les améliorations potentielles et appropriées aux infrastructures de la collectivité. En obtenant l'avis de la collectivité et en évaluant le système de transport actif actuel, le village d élaborera des plans à court et à long terme pour soutenir le transport durable et les modes de vie actifs.

Le financement annoncé aujourd'hui soutient la Stratégie nationale de transport actif du Canada en élargissant les réseaux de sentiers, de pistes cyclables et de passerelles piétonnières, en plus de soutenir la planification du transport actif et les activités de mobilisation des intervenants.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada contribue à la croissance de l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« Les réseaux de transport actif embellissent nos communautés tout en aidant à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Notre gouvernement va continuer de travailler avec les gouvernements locaux pour réaliser des investissements qui améliorent le quotidien des Néo-Brunswickois et des Canadiens. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes heureux de recevoir un financement fédéral dans le cadre du Fonds pour le transport actif du Canada. Le financement permettra à la Ville de Woodstock d'élaborer le plan de transport actif dont elle a grandement besoin. Ce plan aidera à orienter les décisions à venir concernant le type d'infrastructures récréatives non motorisées qu'elle souhaite mettre en place, ainsi qu'à déterminer leur emplacement. Nous voulons nous assurer que le développement de notre réseau routier favorise les activités physiques comme la marche, le vélo et la planche à roulettes, et ce, tout en assurant la sécurité. »

Arthur Slip, maire de Woodstock

« Le village de Cambridge-Narrows est très reconnaissant du financement qui lui est alloué dans le cadre du Fonds pour le transport actif du gouvernement du Canada, qui lui permettra de déterminer les améliorations possibles à ses infrastructures de transport actif. »

Rita Winslade, mairesse du village of Cambridge-Narrows - au nom du comité chargé du fonds pour le transport actif

Faits en bref

Le transport actif désigne le déplacement de personnes et de marchandises propulsé par l'activité humaine. Il comprend la marche, le vélo, le patin à roulettes, la raquette et le ski de fond, ainsi que l'utilisation d'aides à la mobilité à propulsion humaine ou hybride telles que les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, etc.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements en transport actif plus simples, plus sûrs et plus agréables, à l'appui de la toute première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Les administrations municipales, locales et régionales comme les districts de services et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles au Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes sans but lucratif y sont également admissibles dans des circonstances particulières.

La première période de réception des demandes générales du Fonds pour le transport actif a pris fin le 31 mars 2022. Des demandes de financement de projets de planification et d'immobilisations présentées par des bénéficiaires autochtones admissibles continuent d'être acceptées régulièrement.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données probantes afin d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sécuritaires pour qu'on puisse élaborer des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables afin de prospérer.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données probantes afin d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sécuritaires pour qu'on puisse élaborer des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables afin de prospérer. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles, créent de bons emplois pour la classe moyenne, font croître l'économie, font la promotion de modes de vie plus sains, favorisent l'équité parmi les Canadiens vulnérables, réduisent la pollution atmosphérique et sonore, et réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sécuritaires afin de veiller à ce que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent accéder à des emplois et à des services et établir des liens avec leurs collectivités.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

