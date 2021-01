VANCOUVER, BC, le 18 jan. 2021 /CNW Telbec/ - L'industrie canadienne des minéraux et des métaux est fin prête à fournir les éléments essentiels à la transition mondiale vers une économie numérique propre, et le gouvernement du Canada veille à ce qu'elle demeure concurrentielle.

Ainsi, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui des aides pour trois projets destinés à améliorer l'accès des Autochtones aux activités d'exploration et d'extraction, et à déployer des technologies minières vertes qui transforment l'industrie. Le ministre a fait l'annonce à l'occasion de sa participation virtuelle au congrès 2021 de l'Association for Mineral Exploration (AME Roundup). Son secrétaire parlementaire, Paul Lefebvre, participait aussi à cette rencontre virtuelle.

Les aides annoncées comprennent l'octroi de 50 000 $ pour deux projets du Conseil pour l'avancement des agents de développement autochtones. Le premier projet a pour but de mieux faire connaître les agents de développement économique qui travaillent au sein des communautés autochtones de l'ensemble du pays à améliorer les connaissances que leurs membres ont du secteur minier et des possibilités qu'il leur offre. Le second projet aidera les communautés autochtones de l'Ouest canadien à avoir une meilleure compréhension du cycle minier (prospection, production, fermeture des mines et réhabilitation des sites) de manière à être plus en mesure de participer à cette industrie.

Un troisième investissement de 50 000 $ est allé à la Mining Suppliers Trade Association, une association de fournisseurs du secteur minier établie à Mississauga. Les fonds ont aidé à favoriser des collaborations et à établir de nouveaux partenariats en innovation pour accélérer le déploiement de technologies propres dans le secteur minier.

Pendant l'AME Roundup, le secrétaire parlementaire Lefebvre a rappelé que l'Initiative géoscientifique ciblée (IGC) renouvelée de 35 millions de dollars accepte actuellement les demandes de subvention pour des projets de recherche d'une durée de deux ans. Les subventions ne dépassent pas 50 000 $ par an et sont destinées à des recherches qui renforcent notre compréhension du contexte géologique des gisements de minéraux canadiens et qui améliorent l'efficacité de l'exploration. L'IGC fournit des connaissances géologiques pour localiser plus efficacement les gisements de minéraux enfouis. Son financement a été renouvelé en 2020.

Ces investissements soulignent la volonté du gouvernement de soutenir le secteur minier dans le cadre du Plan canadien pour les minéraux et les métaux, en faisant progresser la participation des peuples autochtones, en renforçant nos connaissances en géosciences et en exploitant nos ressources géologiques de manière responsable.

« Les peuples et les collectivités autochtones sont des chefs de file dans la création d'un avenir axé sur la croissance propre. En collaborant avec eux, nous mettons en route de bons projets et obtenons de bons résultats. »

