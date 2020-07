ST. JOHN'S NL, le 10 juill. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à promouvoir l'innovation et à bâtir un avenir énergétique propre pour stimuler l'économie, créer de bons emplois et soutenir le secteur des ressources naturelles. Ce soutien sera plus important que jamais maintenant que nous commençons à rouvrir l'économie et planifions notre reprise.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 770 000 $ pour aider Hydro Terre-Neuve-et-Labrador à aménager 28 bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) à la grandeur de la province - un projet qui créera de bons emplois dans la classe moyenne et facilitera la transition du Canada vers un avenir axé sur l'énergie propre en réduisant la pollution.

Les fonds fédéraux, qui s'ajoutent au budget de 1 289 400 $ alloué au projet par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, proviennent de l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement et du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro.

Ce financement aidera Hydro Terre-Neuve-et-Labrador (site en anglais seulement) à bâtir, le long de la route Transcanadienne, un réseau de recharge pour VE qui reliera la capitale, St. John's, à Port aux Basques. Quatorze stations compteront à la fois une borne de rechange rapide et une borne de niveau 2. La construction de la première station devrait commencer cet été. Ce projet représente une étape importante, car Terre-Neuve-et-Labrador est la dixième et dernière province canadienne à se joindre au réseau pancanadien de recharge pour VE.

Cet investissement s'inscrit dans la suite logique de l'engagement des gouvernements fédéral et provinciaux à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Il aidera également le gouvernement du Canada à réaliser un objectif ambitieux - faire en sorte que, d'ici 2040, tous les véhicules de promenade vendus soient des véhicules zéro émission.

Afin d'atteindre cet objectif, le gouvernement du Canada investit plus de 300 millions de dollars pour déployer un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide pour VE, qui comprend des stations de recharge près d'immeubles résidentiels, de lieux publics et de lieux de travail, ainsi que pour aménager des stations de gaz naturel le long de routes de transport principales et des stations d'hydrogène dans des centres métropolitains. Grâce aux infrastructures qui seront aménagées avec ces investissements, les gens pourront recharger leur VE partout au Canada, y compris dans leurs lieux de vie, de travail et de loisir. Du soutien est également accordé pour la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération, de même que pour l'élaboration de codes et de normes connexes.

« Les véhicules zéro émission font partie de l'avenir carboneutre du Canada. Notre gouvernement s'efforce d'offrir aux habitants de notre province des solutions plus vertes pour rouler jusqu'à la destination de leur choix. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« L'électrification de l'économie de Terre-Neuve-et-Labrador est une grande priorité énergétique si l'on songe que 98 % de l'électricité de la province proviendra de sources renouvelables d'ici 2021. L'aménagement du premier réseau de recharge rapide pour véhicules électriques dans la province permettra aux propriétaires de véhicules électriques de rouler sur de longues distances et éliminera l'un des plus grands obstacles à l'achat de véhicules électriques au pays. »

L'honorable Siobhan Coady

Ministre des Ressources naturelles

« Hydro s'emploie non seulement à répondre aux besoins actuels de la clientèle, mais aussi à planifier afin de pouvoir satisfaire aux besoins futurs en électricité de Terre-Neuve-et-Labrador. Pendant que le marché des véhicules électriques continue de s'élargir, nous restons à l'écoute des clients et sommes ravis de promouvoir aujourd'hui cette initiative, qui est porteuse d'un avenir plus vert pour notre province et fournira une énergie propre, renouvelable et propice aux longues promenades en voiture. »



Jennifer Williams

Présidente, Hydro Terre-Neuve-et-Labrador

