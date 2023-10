MACTIER, ON, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Robert Oliphant, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères et député de Don Valley-Ouest, et John M. Rafferty, président-directeur général de l'Institut national canadien pour les aveugles (INCA), ont annoncé un investissement fédéral de plus de 2,3 millions de dollars pour soutenir la rénovation d'un certain nombre de bâtiments du camp du lac Joe de l'INCA à MacTier, en Ontario.

Cet investissement permettra à l'INCA d'offrir ses services sur quatre saisons et d'accueillir 900 participants supplémentaires. Le financement permettra d'améliorer la résilience du camp et de proposer des programmes tout au long de l'année grâce à une meilleure isolation, au remplacement des plinthes chauffantes par des pompes à chaleur géothermiques, à l'ajout de luminaires à DEL et à l'amélioration des fenêtres dans de nombreux bâtiments du camp. Une fois terminées, ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'établissement d'environ 58 % et les émissions de gaz à effet de serre de 83,10 tonnes par an.

Depuis 1918, l'INCA offre des programmes novateurs et milite pour que les personnes atteintes de cécité puissent réaliser leurs rêves et éliminer les obstacles à l'inclusion. Les améliorations apportées au camp du lac Joe permettront à l'INCA d'accueillir un plus grand nombre de Canadiens malvoyants et leurs familles au camp tout au long de l'année, dans un environnement récréatif sûr et accessible.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« En investissant dans le camp du lac Joe de l'INCA, nous aidons encore plus les campeurs ayant une perte de vision et leurs familles à vivre une expérience de camp incroyablement importante tout au long de l'année. »

L'honorable Sean Fraser, Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans le camp du lac Joe de l'INCA au moyen du Programme sur les bâtiments communautaires verts et inclusifs. En appuyant les améliorations écologiques, nous garantissons que ce camp adoré pourra continuer d'avoir une incidence positive sur les vies des Canadiens qui sont aveugles, qui ont une vision partielle ou qui sont sourds et aveugles et de leurs familles. Nous sommes déterminés à encourager un avenir plus durable et plus accessible pour tous. »

L'honorable Robert Oliphant, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères et député de Don Valley-Ouest

« Chaque année, le camp du lac Joe de l'INCA accueille des centaines de campeurs malvoyants et leurs familles sur les rives du lac, afin de leur offrir des expériences de camp de vacances enrichissantes et la possibilité de profiter d'activités récréatives dans un environnement sûr, accueillant et accessible. Une fois que les améliorations rendues possibles par le programme BCVI seront terminées, le camp du lac Joe de l'INCA sera en mesure d'offrir une expérience encore meilleure à ses participants, tout en contribuant davantage à la protection de notre environnement naturel vierge. Nous sommes extrêmement reconnaissants de ce soutien et nous nous réjouissons d'accueillir tout au long de l'année des générations de Canadiens aveugles, malvoyants ou sourds et aveugles. »

John M. Rafferty, président-directeur général, INCA

Faits en bref

Notre gouvernement investit 2 347 065 $ dans ce projet dans le cadre du programme des Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et l'Institut national canadien pour les aveugles recueillera 586 766 $ pour ce projet.

Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

