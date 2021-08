OTTAWA, ON, le 11 août 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans la recherche pour relever les défis liés au logement abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et du ministre responsable de la SCHL, ont annoncé un financement de plus de 844 000 $ pour sept demandes retenues dans le cadre du Fonds de recherche et de planification de 2021 de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Voici les demandes retenues :

Voir grand et construire des logements : déterminer et surmonter les obstacles au logement dans les réserves

Acheter en tant que personne noire : les obstacles à l'accession à la propriété pour les personnes noires au Canada

Mobilisation des connaissances sur les logements sociaux de l'Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba pour les familles de réfugiés afin de renforcer la gestion des données et la capacité d'évaluation

pour les familles de réfugiés afin de renforcer la gestion des données et la capacité d'évaluation Garantir le droit au logement aux personnes réfugiées et racisées

Sûr, stable et à long terme : Appuyer les jeunes LGBTQ2S+ dans le continuum du logement

Comprendre le point d'intersection entre les démêlés avec la justice et l'itinérance

Portrait de l'habitation et des ressources en Mauricie

Obtenez de plus amples renseignements sur le Fonds de recherche et de planification de la SCHL et sur les demandes retenues des années précédentes.

Citations

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement prend des mesures pour trouver, grâce à la recherche, de nouvelles approches originales afin d'aider à relever les défis en matière de logement au Canada. Félicitations à toutes les candidates et à tous les candidats retenus. Je vous souhaite la meilleure des chances dans vos projets et vous remercie de votre importante contribution à la recherche sur le logement au Canada. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« La Stratégie nationale sur le logement est une réponse complète au besoin de logements sûrs et abordables pour tout le monde au Canada. Bien que l'accent soit souvent mis sur les investissements visant à créer ou à réparer des logements, le volet d'investissement global de 541 millions de dollars de la Stratégie nationale sur le logement consacré à la recherche, aux données et à l'innovation est tout aussi important. Des fonds de 844 000 $ permettront de financer la recherche dans le cadre du Fonds de recherche et de planification de la Stratégie nationale sur le logement afin de stimuler la prochaine génération de logements abordables. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Faits en bref :

Le Fonds de recherche et de planification offre du soutien aux organismes sans but lucratif, aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux organisations et gouvernements autochtones pour la réalisation de recherches sur le logement.

Le Fonds encourage l'intérêt, l'engagement et le développement des capacités en matière de recherche sur le logement à l'extérieur du gouvernement. Il favorise le développement d'une expertise hautement spécialisée et axée sur des données probantes dans le secteur du logement abordable afin de comprendre et de surmonter les défis en la matière, particulièrement chez les populations vulnérables.

Le Fonds accorde une aide financière dans quatre catégories :

projets de recherche individuels;

programmes de recherche ;

activités conçues pour cerner les priorités en matière de recherche ou pour préparer la recherche;

projets de mobilisation des connaissances .

. La SNL prévoit 541 millions de dollars sur dix ans pour appuyer la recherche sur les besoins et les conditions en matière de logement, le système de financement du logement, la stabilité du marché et l'innovation dans le secteur du logement.

La SNL du Canada est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur dix ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Lancée en 2017, la SNL permettra de construire et de réparer des milliers de logements et d'aider les ménages en leur offrant un soutien à l'abordabilité.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Document d'information

Fonds de recherche et de planification de la SCHL

Propositions gagnantes de 2021

Titre Partenaires Province Contribution de

la SCHL Voir grand et construire des logements : déterminer et surmonter les obstacles au logement dans les réserves Examiner les obstacles historiques et systématiques au logement, susciter le concours des membres de la communauté pour connaître les lieux et les types appropriés de nouveaux logements et vérifier les technologies de construction résidentielle. Organisme responsable : Conseil tribal Dakota Ojibway Organismes et entreprises partenaires : Daniel J. Brant & Associates Design Coalition Architects Design Coalition Institute Première Nation Dakota Tipi Manitoba 240 680 $ Acheter en tant que personne noire : les obstacles à l'accession à la propriété pour les personnes noires au Canada Ce projet vise à comprendre les expériences d'accession à la propriété pour les ménages noirs, les politiques en matière de logement et les programmes qui influencent ces expériences, et le rôle que jouent les organismes sans but lucratif dans ces expériences. Organisme responsable : Habitat pour l'humanité - région du Grand Toronto Organismes et entreprises partenaires : The Black Planning Project Entreprise noire et Association Professionnelle La chaire Jean Augustine en matière d'éducation, de communauté et de diaspora CP Planning L'Initiative BlackNorth Ontario 75 000 $ Mobilisation des connaissances sur les logements sociaux de l'Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba pour les familles de réfugiés afin de renforcer la gestion des données et la capacité d'évaluation Communiquer les constatations récentes en matière de logement pour les familles réfugiées grâce à la formation, à l'amélioration de systèmes de gestion des données et aux échanges avec d'autres organismes. Organisme responsable : Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba Inc. Organismes et entreprises partenaires : Institute of Urban Studies, Université de Winnipeg Faculty of Social Work, Université du Manitoba Community Engaged Research on Immigration Network, Université de Winnipeg Manitoba 49 050 $ Garantir le droit au logement aux personnes réfugiées et racisées Ce projet permettra d'acquérir des connaissances sur les obstacles qui empêchent les personnes réfugiées et racisées d'accéder au logement dont elles ont besoin et d'examiner les interventions axées sur les droits pour cette population à Toronto. Organisme responsable : Centre for Equality Rights in Accommodation in Ontario Organismes et entreprises partenaires : Christie Refugee Welcome Centre Dixon Hall Ontario 100 000 $ Sûr, stable et à long terme : Appuyer les jeunes LGBTQ2S+ dans le continuum du logement S'attaquer aux obstacles et aux facilitateurs d'accès au logement sûr, stable et à long terme pour les jeunes LGBTQ2S+ en besoin de logement ou en situation d'itinérance. Organisme responsable : Société de recherche sociale appliquée Organismes et entreprises partenaires : Observatoire canadien sur l'itinérance MENTOR Canada Ontario 142 762 $ Comprendre le point d'intersection entre les démêlés avec la justice et l'itinérance Ce projet vise à comprendre les défis, les obstacles et les besoins en matière de logement des populations ayant des démêlés avec la justice. Organisme responsable : Société John Howard de l'Ontario Organismes et entreprises partenaires : Observatoire canadien sur l'itinérance Société de recherche sociale appliquée Ontario 186 875 $ Portrait de l'habitation et des ressources en Mauricie Grâce à la collecte de données et à des partenariats, ce projet jettera les bases de l'élaboration d'une stratégie de logement locale et inclusive. Organisme responsable : Consortium en développement social de la Mauricie Organisations partenaires : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (MCQ) Fédération régionale des organismes sans but lucratif d'habitation MCQ Office municipal d'habitation de Trois-Rivières Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie Québec 50 000 $

