Le Canada investit dans la planification d'infrastructures de transport actif à Portugal Cove-St. Philip's

PORTUGAL COVE-ST. PHILIP'S, NL, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Carol McDonald, mairesse de Portugal Cove-St. Philip's, ont annoncé l'octroi d'un financement fédéral de plus de 43 000 $ pour soutenir le réseau de sentiers environnementaux et éducatifs de la ville.

Le financement servira à élaborer des plans conceptuels et à solliciter la participation du public qui guideront l'aménagement de sentiers et de trottoirs de bois. Ceux-ci permettront aux résidents de se déplacer au sein de la collectivité et d'offrir du contenu éducatif sur les habitats locaux et la protection de l'eau. Les plans du site comprendront également des installations pour l'apprentissage en plein air et les programmes communautaires.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« En aidant les résidents à se déplacer à pied, à vélo, en chaise roulante ou en scooter dans leur collectivité, nous favorisons un mode de vie sain, un plus grand engagement à l'égard de l'environnement et des économies plus fortes. Le réseau de sentiers environnementaux et éducatifs profitera aux résidents de tous âges de Portugal Cove-St. Philip's. »

Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre ville offre de riches paysages à découvrir, et je suis très heureuse que nos résidents et nos visiteurs aient une nouvelle possibilité d'explorer tout ce que notre ville a à offrir grâce à l'aménagement d'un réseau de sentiers environnementaux et éducatifs. J'ai hâte de savoir ce que nos résidents vont apprendre et découvrir. »

Carol McDonald, mairesse de Portugal Cove-St. Philip's

Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un transfert modal vers le transport actif, afin de soutenir la toute première Stratégie nationale de transport actif du Canada . Il soutient le prolongement de réseaux de sentiers, de pistes cyclables, de sentiers et de passerelles pour piétons, en plus de soutenir la planification du transport actif et les activités de participation des intervenants.

. Il soutient le prolongement de réseaux de sentiers, de pistes cyclables, de sentiers et de passerelles pour piétons, en plus de soutenir la planification du transport actif et les activités de participation des intervenants. La première période de réception des demandes de financement aux termes du Fonds pour le transport actif a pris fin le 31 mars 2022. Les demandes de financement de projets de planification et d'immobilisations de bénéficiaires autochtones admissibles sont acceptées de façon continue.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves afin d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour qu'on puisse élaborer des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves afin d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour qu'on puisse élaborer des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables. Le transport actif procure des avantages concrets aux collectivités puisqu'il permet de diminuer les temps de déplacement pour les familles, créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

