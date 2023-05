Whitbourne, nl, le 29 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Churence Rogers, député de Bonavista--Burin--Trinity, l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, Sherry Gambin-Walsh, députée provinciale de Placentia-St. Mary's, et Hilda Whelan, mairesse de Whitbourne, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 1,5 million de dollars pour soutenir l'amélioration d'infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées à Whitbourne.

Cet investissement appuiera la modernisation des réseaux d'aqueduc et de gestion des eaux de pluie et des eaux usées du chemin Brigus. Le projet prévoit l'installation d'une nouvelle conduite principale, l'aménagement d'un fossé pour l'égout pluvial, l'amélioration des ponceaux et le remplacement d'une station de relevage de l'égout sanitaire.

Ces travaux amélioreront la fiabilité et l'efficacité énergétique des systèmes d'approvisionnement en eau potable, de gestion des eaux pluviales et de traitement des eaux usées, ce qui contribuera à créer une collectivité plus verte et à mieux se préparer au changement climatique.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« La création de communautés saines et sûres sur le plan environnemental est importante dans tous les contextes, ruraux ou urbains. Les travaux effectués sur le système d'eau potable, d'eaux pluviales et d'égout à Whitbourne contribueront à atteindre cet objectif et à protéger contre d'éventuels effets néfastes du changement climatique. Le gouvernement du Canada sera toujours là pour soutenir le développement et le bien-être des communautés rurales. »

Churence Rogers, député de Bonavista--Burin--Trinity, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Moderniser les infrastructures de notre province est important pour le bien-être général de nos villes et de nos communautés. Les améliorations de ce type permettront non seulement d'améliorer les services de la ville, mais elles sont également un élément important des efforts continus que nous faisons pour atténuer les effets du changement climatique. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Les projets d'infrastructures municipales comme celui qui est prévu chemin Brigus auront un impact significatif sur la région. Ils permettront de disposer de systèmes d'approvisionnement en eau et de gestion des eaux usées plus modernes et plus efficaces, tout en mettant l'accent sur la préparation au changement climatique. Je me réjouis de ces améliorations et des répercussions positives qu'elles auront pour les résidents de ma circonscription. »

Sherry Gambin-Walsh, députée provinciale de Placentia-St. Mary's

« Ce projet est bénéfique pour notre ville et nous sommes reconnaissants du partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial pour le financement de ce projet qui permettra d'achever le remplacement de nos conduites d'eau, vieilles de 40 ans, et d'améliorer notre eau potable et la vie de la communauté en général. Nous tenons aussi à remercier vivement notre députée provinciale, Sherry Gambin-Walsh, et notre député fédéral, Churence Rogers, qui ont défendu ce projet. »

Hilda Whelan, mairesse de Whitbourne

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 611 207 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador s'élève à 764 008 $ et celle de la municipalité de Whitbourne s'élève à 152 802 $.

investit 611 207 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de Terre-Neuve-et- s'élève à 764 008 $ et celle de la municipalité de s'élève à 152 802 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 380 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés à Terre-Neuve-et- Labrador dans le cadre du Volet infrastructure verte, avec une contribution fédérale totale de près de 170 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 180 millions de dollars.

dans le cadre du Volet infrastructure verte, avec une contribution fédérale totale de près de 170 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 180 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

