OTTAWA, ON, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin d'augmenter l'inventaire de logements et de réduire les coûts. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en investissant des sommes sans précédent pour accroître la construction de logements au Canada. Dans cette optique, le gouvernement fédéral a lancé Maisons Canada un nouvel organisme fédéral chargé de bâtir des logements abordables à grande échelle, notamment des logements supervisés et de transition, des logements communautaires et très abordables ainsi que des logements abordables pour la classe moyenne du pays.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettent aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'accélérer la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour la classe moyenne au Canada.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a investi plus de 136 millions de dollars pour la construction de 316 logements à Ottawa dans le cadre du PPCA.

Située au 1350, avenue Fisher, la phase 1 du projet Baseline sera aménagée par Theberge Group of Companies. L'immeuble de 24 étages comprendra des espaces commerciaux et résidentiels. Il offrira un large éventail de logements, soit des studios ainsi que des logements d'une, de deux et de trois chambres avec coin détente pour accueillir des familles et des personnes de tous âges. Il sera situé à proximité des transports en commun, de restaurants, de pâtisseries et de magasins dans la communauté dynamique de Meadowlands-Fisher Glen.

L'annonce a été faite par l'honorable Jenna Sudds, secrétaire parlementaire du ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et du secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et députée fédérale de Kanata, en compagnie d'Anita Vandenbeld, députée fédérale d'Ottawa-Ouest--Nepean, et de Sean Devine, conseiller municipal et maire suppléant de la Ville d'Ottawa, quartier 9 Knoxdale, sur le site de la phase 1 du projet Baseline Road.

Le budget de 2025, qui sera déposé le mois prochain, propose de poursuivre sur cette lancée en présentant d'autres mesures pour abaisser les coûts pour les constructeurs, mobiliser les capitaux privés et doubler le rythme de la construction résidentielle au Canada. Le budget de 2025 prévoit une réduction des dépenses liées au fonctionnement du gouvernement et une diminution du gaspillage. Nous pourrons ainsi investir davantage pour stimuler notre économie, construire plus de logements et rendre la vie plus abordable pour la population.

« Nous devons construire davantage, construire mieux et construire avec audace. Grâce aux investissements dans le logement abordable, notre gouvernement soutient les personnes qui en ont le plus besoin, ici, à Ottawa, et partout au pays. Nous sommes déterminés à renforcer les collectivités au moyen d'initiatives comme celle-ci. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec ses partenaires pour relever le défi et construire plus de logements au Canada. Grâce au Programme de prêts pour la construction d'appartements, nous prenons des mesures pour accroître l'offre de logements locatifs neufs en investissant plus de 136 millions de dollars dans la construction de 316 logements à Ottawa. Ce n'est pas seulement de la construction. Nous offrons la chance aux personnes et aux familles de s'épanouir, de grandir et de bâtir leur avenir avec stabilité et dignité. » - L'honorable Jenna Sudds, secrétaire parlementaire du ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et du secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et députée fédérale de Kanata

« Notre gouvernement est déterminé à stimuler l'offre pour réduire les coûts du logement. Ce projet permettra de créer plus de logements locatifs dont ont grandement besoin les personnes qui vivent et travaillent à Ottawa. C'est un exemple de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque le gouvernement et le secteur privé travaillent ensemble. C'est aussi un pas de plus vers la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - Anita Vandenbeld, députée fédérale d'Ottawa-Ouest--Nepean

« Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec le gouvernement fédéral pour un projet historique en plusieurs phases. Cette initiative redéfinira la vie urbaine et établira une nouvelle norme pour l'aménagement d'immeubles de grande hauteur durables dans la capitale nationale. » - Joey Theberge, président, Theberge Group of Companies

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA permet une offre stable de logements destinés à la location. Cette offre est essentielle pour qu'un nombre accru de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En juin 2025, la SCHL avait engagé 24,9 milliards de dollars en prêts par l'intermédiaire du PPCA pour soutenir la création de plus de 63 500 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds afin de créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes. Il n'y a plus d'exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité. En revanche, les demandeurs sont encouragés à prendre des engagements plus fermes à l'égard de l'offre de logements locatifs et de l'atteinte des résultats sociaux souhaités.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le financement fourni pour l'ensemble situé au 1350, avenue Fisher est le suivant : 136,5 millions de dollars sous forme de prêts entièrement remboursables du gouvernement fédéral dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements.



Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

