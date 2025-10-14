Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
14 oct, 2025, 16:13 ET
LONDON, ON, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Peter Fragiskatos, député de London Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à l'honorable Arielle Kayabaga, députée de London Ouest et à Josh Morgan, maire de London, pour une annonce en matière de logement.
|
Date :
|
15 octobre, 2025
|
Heure :
|
14 h 00 (HE)
|
Lieu :
|
392 rue Sud,
London, Ontario,
N6B 1B8
Remarque : L'annonce aura lieu sur un chantier de construction actif. Tous les participants doivent porter un équipement de protection individuelle (EPI), incluant un casque, un gilet haute visibilité et des bottes à embout d'acier.
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
