BURNABY, BC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre les problèmes de logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts et d'accroître l'offre. Le nouveau gouvernement du Canada répond à l'appel en investissant des sommes sans précédent pour stimuler la construction résidentielle au Canada. Dans cette optique, le gouvernement fédéral a lancé Maisons Canada en septembre dans le cadre de ses efforts généraux pour construire plus de logements abordables.

Les deux immeubles, situés au 2132, avenue Alpha et au 4608, autoroute Lougheed, font partie d’un plan directeur communautaire en plusieurs phases situé sur un site de 7,9 acres. (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettent aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Il s'agit aussi de prendre des mesures par l'intermédiaire des programmes existants pour offrir des solutions dans tout le continuum du logement. Un de ces programmes est le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA). Ce dernier offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes issues de la classe moyenne au Canada. Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de plus de 763 millions de dollars pour la construction de près de 1 300 logements à Burnaby dans le cadre du PPCA.

L'annonce a été faite par l'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État au Développement international et député de Surrey-Centre, au nom de l'honorable Gregor Roberston, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par le conseiller Pietro Calendino, Ville de Burnaby, et Steve O'Connell, chef de la direction de Grosvenor's North American property business.

Les deux immeubles se trouvent au 2132 Alpha Ave et au 4608 Lougheed Highway. Ils font partie d'un quartier planifié en plusieurs phases situé sur un site de 7,9 acres qui englobe un pâté de maisons complet au cœur de Brentwood. Une fois achevé, Brentwood Block (phase 1) offrira 1 279 logements locatifs et 160 000 pieds carrés d'espace commercial. En outre, le site accueillera un nouveau centre communautaire de la Ville de Burnaby, une vaste esplanade accessible au public et des aires d'agrément extérieures, ainsi que 451 copropriétés.

Le budget de 2025, qui sera déposé le mois prochain, propose de poursuivre sur cette lancée en présentant d'autres mesures pour abaisser les coûts pour les constructeurs, mobiliser les capitaux privés et doubler le rythme de la construction résidentielle au Canada. Le budget 2025 prévoit une réduction des dépenses liées au fonctionnement du gouvernement et une diminution du gaspillage. Nous pourrons ainsi investir davantage pour stimuler notre économie, construire plus de logements et rendre la vie plus abordable pour la population.

Citations :

« Il faut accélérer et améliorer la construction, de façon audacieuse. « Par ses investissements dans les logements locatifs, notre gouvernement soutient les personnes qui en ont le plus besoin ici, en Colombie-Britannique, et partout au pays. Nous sommes déterminés à renforcer les collectivités au moyen d'initiatives comme celle-ci. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec ses partenaires pour relever le défi et construire plus de logements au Canada. Grâce au Programme de prêts pour la construction d'appartements, nous prenons des mesures pour accroître l'offre de logements locatifs neufs en investissant plus de 763 millions de dollars dans la construction de près de 1 300 logements à Burnaby. Ce n'est pas seulement de la construction. Nous offrons la chance aux personnes et aux familles de s'épanouir, de grandir et de bâtir leur avenir avec stabilité et dignité. » - L'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État au Développement international et député de Surrey-Centre

« L'annonce d'aujourd'hui représente un grand pas en avant pour la résolution des problèmes de logement à Burnaby. Grâce à la construction de plus de 1 000 logements locatifs ici même, dans notre collectivité, nous donnons aux familles, aux travailleurs et aux jeunes la possibilité de rester et de s'épanouir à Burnaby. En collaborant avec tous les ordres de gouvernement et des partenaires comme Grosvenor, nous bâtissons un avenir où tout le monde à un chez-soi. » - Wade Chang, député fédéral de Burnaby-Centre

« La Ville de Burnaby continue d'être un exemple de leadership en travaillant main dans la main avec tous les ordres de gouvernement et le secteur de l'aménagement pour créer des logements abordables dans notre collectivité. Cet investissement fédéral est essentiel pour que des communautés comme celle de Brentwood Block puissent aller de l'avant. Il reflète le type de partenariat qui aura une incidence sur les coûts du logement à Burnaby. » - Mike Hurley, maire de la Ville Burnaby

« À Brentwood Block, nous sommes fiers de construire la plus haute tour locative de l'Ouest canadien dans notre nouveau quartier axé sur le transport en commun et offrant de nombreuses commodités, y compris le nouveau centre communautaire de Burnaby. Nous sommes reconnaissants du partenariat que nous avons établi avec la SCHL au fil des ans. Il s'agit vraiment de la pierre angulaire de ce projet. Le PPCA est essentiel à la viabilité de cet ensemble. Il facilite le rôle du secteur privé dans la production de logements locatifs grandement nécessaires dans les marchés du Canada où l'offre est insuffisante.

Une fois l'ensemble achevé, nous nous réjouissons à la perspective d'offrir des logements résidentiels dans le cadre de notre plan directeur axé sur les piétons et la durabilité. Ce plan permettra de relier les milliers de nouveaux résidents au cœur de Brentwood à la région du Grand Vancouver. Brentwood Block perpétue la tradition vieille de 350 ans de Grosvenor qui consiste à posséder et à aménager des propriétés résidentielles de grande qualité qui servent les collectivités locales. » - Steve O'Connell, chef de la direction de Grosvenor's North American property business

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA permet une offre stable de logements destinés à la location. Cette offre est essentielle pour qu'un nombre accru de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En juin 2025, la SCHL avait engagé 24,9 milliards de dollars en prêts par l'intermédiaire du PPCA pour soutenir la création de plus de 63 500 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds afin de créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes. Il n'y a plus d'exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité. En revanche, les demandeurs sont encouragés à prendre des engagements plus fermes à l'égard de l'offre de logements locatifs et de l'atteinte des résultats sociaux souhaités.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le financement fourni pour l'ensemble Brentwood est le suivant : 763,1 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Programme de prêts pour la construction d'appartements de la Stratégie nationale sur le logement; 283,4 millions de dollars de Grosvenor et ses partenaires sous forme de contribution foncière et de contribution en espèces; 317 016 $ de la Ville de Burnaby pour l'ensemble résidentiel du 4098 Lougheed Highway



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Patti Glass, Grosvenor, [email protected]; Cori Howard Communications, 778-987-1345, [email protected]