TORONTO, le 26 juill. 2021 /CNW/ - En investissant pour réduire la consommation de carburant dans le secteur du transport de marchandises - secteur qui représente 10 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) au pays -, on aide les entreprises à économiser et à accroître leur compétitivité tout en réduisant leurs émissions. Le gouvernement du Canada investit dans des projets qui nous préparent un avenir à faible taux d'émission et créent des collectivités plus saines et plus durables pour les générations futures.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'investissement d'un total de plus de 220 000 $ pour aider quatre entreprises de camionnage ontariennes à économiser sur le carburant, à améliorer leur efficacité énergétique et à réduire les émissions de GES de leurs parcs de véhicules lourds.

Les entreprises Minimax Express ltée. et Arnold Bros Transport Ltd. ont reçu plus de 9 000 $ chacune pour faire évaluer la performance de leur parc de véhicules afin de déterminer quelles possibilités d'améliorations écoénergétiques s'offrent à elles pour économiser sur le carburant et verdir leurs activités.

Carmen Transportation et Sarjeant Co. Ltd ont reçu 109 530 $ et 92 930 $ respectivement, ce qui leur permettra de pousser leurs évaluations énergétiques plus loin en achetant de l'équipement pour réduire la consommation de carburant et en investissant dans de la formation essentielle pour leurs camionneurs. Au total, les deux entreprises ont apporté des modifications écoénergétiques à plus de 25 véhicules et ont offert de la formation sur la conduite écologique à plus de 180 conducteurs. Cette série de mesures permettra d'empêcher le rejet d'environ 430 tonnes de GES par année tout en améliorant la compétitivité des deux entreprises grâce aux économies qu'elles réaliseront sur leurs dépenses en carburant.

Les fonds fédéraux octroyés à ces projets proviennent du Programme d'évaluation écoénergétique des flottes de transport des marchandises, qui investit 3,4 millions de dollars afin d'aider les entreprises à réduire leurs émissions et leurs frais de carburant en prenant des décisions d'investissement fondées sur des données.

Le gouvernement continue de soutenir des projets énergétiques judicieux, porteurs de bons emplois et d'un avenir plus vert pour le Canada. Réduire les émissions du secteur des transports au pays fait partie intégrante des efforts du Canada pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« En réduisant nos émissions, nous augmentons notre compétitivité. Et en augmentant notre compétitivité, nous créons plus d'emplois. C'est grâce à des projets comme ceux-ci que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Collaborer avec Ressources naturelles Canada nous a aidés à investir dans des solutions nous permettant de réduire nos émissions de GES et notre empreinte carbone tout en diminuant notre consommation de carburant et en renforçant notre compétitivité. »

Tony Costa, gestionnaire de flotte

Carmen Transportation

« Quel projet extraordinaire auquel nous avons eu la chance de participer! Nous sommes très heureux d'avoir réduit notre consommation de combustibles fossiles et nos émissions de GES; notre entreprise est maintenant plus concurrentielle et plus respectueuse de l'environnement. »

Wayne Wilson, directeur des finances, et Samantha Romanick, superviseure des camions de béton prêt à l'emploi

Sarjeant Co. Ltd

« Le processus du Programme d'évaluation écoénergétique des flottes de transport des marchandises nous a fourni une liste de solutions pour améliorer l'efficacité énergétique de notre flotte et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Les données recueillies et les solutions fournies nous permettront d'améliorer notre consommation de carburant, de réduire les coûts liés au carburant et de protéger l'environnement. Tout le monde y gagne. »

Yves Poirier, président

Minimax Express Inc.

