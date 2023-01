DISTRICT DE MACKENZIE, BC, le 12 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada, et Joan Atkinson, mairesse du district de Mackenzie, ont annoncé un financement de plus de 2,9 millions de dollars pour la rénovation du centre récréatif de Mackenzie.

Le financement de ce projet servira à effectuer plusieurs améliorations éconergétiques. L'installation d'une pompe à chaleur et de panneaux solaires diminuera la dépendance du centre au gaz naturel, ce qui entraînera une réduction de la consommation d'énergie et des émissions de GES. La dalle et les planches de l'aréna seront également remplacées par une nouvelle dalle qui aura la capacité d'emmagasiner la chaleur pour l'hiver et de faire en sorte que l'installation soit utilisable toute l'année. Ces améliorations permettront de réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 26,8 % et les émissions de gaz à effet de serre de 159 tonnes par an.

Une fois les travaux terminés, les résidents du district de Mackenzie et des Premières Nations voisines auront accès à une installation moderne et fiable pour se réunir dans le cadre d'activités communautaires.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les investissements dans la modernisation des infrastructures vertes sont essentiels à la réalisation de nos objectifs climatiques. Ce projet permettra au district de tirer parti de l'énergie renouvelable pour réduire l'impact environnemental et les coûts d'exploitation de son centre récréatif. Notre gouvernement continue de collaborer avec ses partenaires pour soutenir des projets qui nous rapprochent de notre objectif de carboneutralité et qui font une réelle différence dans nos collectivités. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Le district de Mackenzie est extrêmement enthousiaste et très reconnaissant du financement fédéral reçu dans le cadre du Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs. Notre centre récréatif est la plaque tournante de notre collectivité, et ces améliorations nous permettront d'offrir des activités sur glace pour les années à venir. Ces améliorations réduiront également notre impact sur l'environnement et aideront à réduire les coûts d'entretien de cette importante infrastructure. Mackenzie a reçu des dommages dévastateurs à son assiette fiscale industrielle en raison de la fermeture de scieries et d'usines de pâte à papier au cours des trois dernières années. Ce financement est une bouée de sauvetage qui permet à nos résidents de continuer de profiter des avantages sanitaires et sociaux de notre centre récréatif tout en soutenant les objectifs de durabilité environnementale de notre district. »

Joan Atkinson, mairesse du district de Mackenzie

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 2 395 753 $ dans ce projet dans le cadre du Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs, tandis que le district de Mackenzie investit 598 938 $.

investit 598 938 $. Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution par toutes les parties.

Le Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

En décembre 2022, on a lancé le deuxième appel de demandes dans le cadre du Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs. Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou des projets de construction de nouveaux bâtiments communautaires dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars seront acceptées jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (HNE).

On continuera d'accepter les demandes visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (HNE).

2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (HNE). Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

Plan climatique renforcé

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Emily Kaehn, Directrice des Services généraux, District de Mackenzie, 250-997-3221, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]