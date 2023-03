WINNIPEG, MB, le 1er mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor et député de Saint Boniface-Saint Vital, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, et Jamil Mahmood, directeur général de Main Street Project, ont annoncé un financement fédéral de plus de 10,6 millions de dollars pour l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations de la rue Martha de Main Street Project.

Main Street Project est un établissement communautaire établi depuis longtemps. On y propose des programmes et des services sociaux pour aider les personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale, qui souffrent de troubles de toxicomanie ou qui sont en situation d'itinérance. Il sert également de lieu accueillant et sécuritaire pour les membres marginalisés de la collectivité.

Le financement servira à moderniser l'installation de Main Street Project grâce à une transformation de l'ancien refuge d'urgence en un espace plus grand destiné aux services de gestion du sevrage. On améliorera également l'enveloppe du bâtiment, les fenêtres, la toiture, la plomberie et les systèmes électriques afin d'accroître la résilience et l'efficacité énergétique du bâtiment. De plus, on améliorera l'accessibilité du bâtiment, notamment en assurant un accès par ascenseur à tous les étages, en aménageant des toilettes accessibles et en installant des portes automatisées. Ces travaux d'amélioration devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'établissement d'environ 44,8 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 232 tonnes.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Le centre de santé communautaire Main Street Project offre des programmes et des services sociaux et de santé essentiels aux personnes dans le besoin, ici même à Winnipeg. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra d'améliorer l'infrastructure du centre afin de le rendre plus économe en énergie, plus durable et plus accessible. Ce projet n'est qu'un exemple de notre collaboration pour favoriser des collectivités plus vertes et plus résilientes. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor et député de Saint-Boniface--Saint-Vital, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Main Street Project joue un rôle essentiel en aidant les résidents vulnérables de Winnipeg. Nous sommes fiers de soutenir cette organisation qui change la vie de résidents, tout en continuant de remplir l'engagement de notre gouvernement qui consiste à favoriser une économie plus propre et à faibles émissions de carbone. Les investissements dans les infrastructures vertes permettent de bâtir aujourd'hui des collectivités saines, résilientes et durables qui nous permettront de prospérer à l'avenir. »

Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud

« Favoriser les infrastructures communautaires durables permet aux gens d'avoir accès à des espaces accueillants où se réunir et chercher du soutien, tout en permettant de mieux prendre soin de l'environnement. La nouvelle installation écoénergétique de Main Street Project sur la rue Martha permettra à cet organisme à but non lucratif transformateur de démontrer son engagement continu à soutenir les membres mal desservis de la collectivité. Nous continuerons à collaborer avec nos partenaires pour donner accès à des espaces résilients et sécuritaires à ceux qui en ont le plus besoin. »

Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire du Leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Winnipeg-Nord

« Main Street Project est très heureux de recevoir un financement dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le travail que nous effectuons au sein de cette collectivité est très important. Il est essentiel que nos installations fonctionnent efficacement pour que nous puissions aider les gens à se reposer, à guérir et à se rétablir, conformément à notre mission et à notre vision renouvelées. Nous sommes reconnaissants de cet investissement fédéral opportun qui nous permettra d'effectuer la rénovation complète de nos installations de la rue Martha. »

Jamil Mahmood, directeur général de Main Street Project

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 10 695 874 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit 10 695 874 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada , soutenant le premier pilier du Plan par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de l'efficacité énergétique et une plus grande résilience aux changements climatiques. Il fournit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des rénovations, des réparations ou des mises à niveau écologiques et accessibles.

, soutenant le premier pilier du Plan par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de l'efficacité énergétique et une plus grande résilience aux changements climatiques. Il fournit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des rénovations, des réparations ou des mises à niveau écologiques et accessibles. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, jouent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. En apportant des améliorations écologiques et autres aux bâtiments communautaires publics existants et aux nouvelles constructions dans les communautés mal desservies, le programme BCVI contribue à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives, accessibles et aient une longue durée de vie, tout en aidant le Canada à atteindre son objectif d'être carboneutre d'ici 2050.

à atteindre son objectif d'être carboneutre d'ici 2050. Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

