PETERBOROUGH, ON, le 13 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Ryan Turnbull, député de Whitby, et Jeff Leal, maire de Peterborough, ont annoncé un financement fédéral de plus de 2,1 millions de dollars pour l'amélioration des infrastructures qui contribueront à protéger les gens et les propriétés contre les inondations.

Le financement appuiera un projet de 5,44 millions de dollars visant à augmenter la capacité de l'égout sanitaire du chemin Armour, à achever la modernisation des égouts pluviaux et à remettre en état le canal du ruisseau Curtis. En remettant en état les rives du ruisseau et en améliorant les égouts sanitaires et pluviaux, ce projet améliorera l'état de la voie navigable tout en réduisant les inondations de surface, les refoulements d'égouts sanitaires et les inondations de sous-sols dans les zones voisines.

Les investissements réalisés aujourd'hui en matière d'adaptation auront des retombées économiques importantes plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation en ce qui concerne les catastrophes liées au climat rapporte entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« Les inondations catastrophiques touchent les municipalités de tout l'Ontario, et les changements climatiques ne pourront qu'accroître le nombre d'inondations. Des projets comme celui-ci contribuent à protéger nos collectivités contre les dommages causés par les inondations - protégeant ainsi les maisons, les entreprises et les résidents. Le partenariat continu du gouvernement du Canada avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones afin d'atténuer les effets des catastrophes naturelles permettra aux Canadiens de continuer de prospérer dans un climat changeant. »

Ryan Turnbull, député de Whitby, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'amélioration des infrastructures est essentielle pour que la Ville de Peterborough puisse continuer à atténuer les effets des changements climatiques. Nous remercions le gouvernement du Canada d'avoir contribué à l'investissement de la Ville dans le projet du ruisseau Curtis, qui permettra de réduire les inondations pour les résidents et les entreprises du secteur, de protéger les biens et, plus important encore, de protéger la sécurité et le bien-être de nos résidents. »

Jeff Leal, maire de Peterborough

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,1 millions de dollars dans ce projet par l'intermédiaire du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

investit plus de 2,1 millions de dollars dans ce projet par l'intermédiaire du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC). Le 24 novembre 2022, le gouvernement du Canada a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : bâtir des collectivités résilientes et une économie forte . La Stratégie prévoit 1,6 milliard de dollars en nouveaux fonds fédéraux afin d'atténuer les risques climatiques actuels et futurs pour les collectivités du Canada .

a publié la La Stratégie prévoit 1,6 milliard de dollars en nouveaux fonds fédéraux afin d'atténuer les risques climatiques actuels et futurs pour les collectivités du . Comme on le décrit dans le Plan d'action fédéral sur l'adaptation , le plan fédéral visant à mettre en œuvre les buts, les objectifs et les cibles proposés de la Stratégie nationale d'adaptation, le gouvernement du Canada investira jusqu'à 489,1 millions de dollars supplémentaires par l'entremise du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) pour aider les collectivités à accroître leur résilience face aux effets des changements climatiques.

, le plan fédéral visant à mettre en œuvre les buts, les objectifs et les cibles proposés de la Stratégie nationale d'adaptation, le gouvernement du investira jusqu'à 489,1 millions de dollars supplémentaires par l'entremise du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) pour aider les collectivités à accroître leur résilience face aux effets des changements climatiques. Lancé en 2018 avec un investissement initial de 2 milliards de dollars, le FAAC aide les collectivités à mettre en place les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux risques naturels comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses. Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a investi un montant supplémentaire de 1,375 milliard de dollars dans le FAAC.

