TOFIELD, AB, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Debora Dueck, mairesse de Tofield, et Kevin Smook, préfet du Comté de Beaver ont annoncé un investissement conjoint de 904 298 $ pour des travaux de rénovation écoénergétique dans l'aréna Tofield.

L'aréna Tofield est une installation qui existe depuis longtemps et qui offre aux résidents un espace où se rassembler tout au long de l'année pour des événements communautaires tels que les sports d'hiver, les récitals de danse et les remises de diplômes. Le financement permettra d'améliorer la sécurité et l'efficacité énergétique de l'aréna. Il s'agit notamment de remplacer la dalle réfrigérée de la patinoire et le système de refroidissement, ce qui permettra à l'installation de continuer à accueillir des activités hivernales telles que le hockey et le patinage. L'aréna bénéficiera également d'une amélioration de l'isolation de son toit.

Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 13,6 % et ses émissions de gaz à effet de serre de 81,4 tonnes par an. Grâce à ces travaux, l'aréna continuera de servir d'espace où offrir toute une gamme de services récréatifs aux membres de la communauté, tout en réduisant son empreinte environnementale.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« L'investissement que nous effectuons aujourd'hui aujourd'hui pour améliorer l'aréna Tofield s'inscrit dans notre objectif de rendre les collectivités plus saines et plus résilientes à l'avenir. Grâce aux améliorations apportées à l'aréna, les membres de la communauté disposeront d'un bâtiment amélioré pour les activités récréatives et les événements, ce qui leur permettra de se rapprocher les uns des autres. Nous continuerons à collaborer avec nos partenaires pour investir dans des projets locaux qui amélioreront la qualité de vie des familles et des résidents des collectivités de l'Alberta. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités



« Les collectivités rurales ont souvent une installation qui en est le moteur pour l'activité, les services et la vie de leurs résidents. C'est ce que représente l'aréna Tofield depuis 50 ans. Les groupes d'utilisateurs des installations, les clients et les visiteurs peuvent à nouveau se réjouir de l'existence de ce pilier de Tofield. Le maire et le conseil municipal sont immensément reconnaissants envers le gouvernement du Canada et la collectivité pour leurs contributions au projet de l'aréna de Tofield. »

Debora Dueck, mairesse de la ville de Tofield

« Une collaboration réussie est essentielle à l'amélioration et à la durabilité de notre région. Un projet de cette nature met en évidence les relations de travail solides et harmonieuses entre le comté et nos voisins. L'aréna Tofield est un pilier de Tofield et de notre région depuis 50 ans. Ne plus profiter de cette installation serait une perte insurmontable pour tous nos résidents. Une communauté est bâtie sur des relations, et il n'y a pas de meilleur témoignage de ces relations que le sport et les rencontres sociales. Au nom du comté, je remercie chaleureusement la société agricole, la ville, les donateurs privés et, surtout, le gouvernement du Canada pour son financement. »

Kevin Smook, préfet du Comté de Beaver

« L'aréna Tofield est un carrefour pour la communauté depuis 50 ans. La perte de l'installation aurait été préjudiciable. Un point de rassemblement central est essentiel à l'identité de Tofield autant aujourd'hui qu'à l'avenir. Sans la bienveillante contribution du gouvernement du Canada et les dons de la communauté, la situation aurait pu être désastreuse. Collectivement, nous ne pourrions être plus satisfaits du résultat. »

Dave Berrecloth, président de la Tofield Agricultural Society

Faits en bref

Notre gouvernement investit 904 298 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), la contribution de la Ville de Tofield s'élève à 34 269 $ et celle du comté de Beaver à 34 269 $.

s'élève à 34 269 $ et celle du comté de Beaver à 34 269 $. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

: Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

