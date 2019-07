Le Canada investit dans des technologies solaires novatrices à Guelph

GUELPH, ON, le 25 juill. 2019 /CNW/ - Dans un monde où la demande pour des sources d'énergies propres, abordables et fiables va croissant, le Canada est bien placé pour devenir un fournisseur de choix. Grâce à des programmes de recherche et de développement, le gouvernement du Canada construit un avenir fondé sur l'énergie propre en créant de bons emplois hautement spécialisés pour les Canadiens.

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, l'octroi de près de 8 millions de dollars à Canadian Solar Solutions Inc pour faciliter la conception d'un panneau solaire plus moderne et plus efficace appelé « module à haute densité ».

Cet investissement servira au développement et à la démonstration de panneaux solaires d'une efficacité énergétique 20 % supérieure à celle des modèles courants. Canadian Solar Solutions mettra au point une technologie exceptionnelle d'imbrication des cellules dans le module qui pourra s'adapter à n'importe quel type de cellule solaire - tout en créant plus de 50 emplois pour les Canadiens.

Financé par le Programme d'innovation énergétique de Ressources naturelles Canada, ce projet soutient le développement de technologies d'énergie propre novatrices qui sont abordables, fiables et durables pour favoriser la transition du Canada vers une économie sobre en carbone.

Canadian Solar, qui a son siège à Guelph (Ontario), est un chef de file mondial pour la fabrication de panneaux solaires et la création de solutions axées sur l'énergie solaire avec plus de 12 000 employés dans le monde. L'usine de Guelph est la plus grosse en son genre en Amérique du Nord et sert de centre de technologies de pointe et de fabrication à l'entreprise.

Le Canada investit dans notre avenir énergétique en s'inspirant des travaux du Conseil Génération Énergie, qui a proposé au gouvernement du Canada différentes solutions pour bâtir une économie forte et fondée sur une énergie propre.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à faire des investissements générationnels dans des collectivités comme Guelph pour faciliter la construction d'un avenir axé sur la croissance propre au pays. En investissant dans des technologies propres et l'ingéniosité des Canadiens, nous démontrons que la prospérité économique et la protection de l'environnement vont de pair. »

Lloyd Longfield

Député de Guelph

« Nous sommes fiers de faire équipe avec Canadian Solar Solutions pour développer des technologies d'énergie propre innovantes tout en créant de bons emplois pour les travailleurs spécialisés et en renforçant l'économie locale. En investissant dans l'innovation canadienne, nous pouvons percer le marché mondial des solutions propres, en pleine croissance, tout en luttant contre les changements climatiques et en bâtissant un avenir plus vert et plus prospère pour nos enfants et nos petits-enfants. »

Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Depuis sa fondation au Canada il y a 18 ans, Canadian Solar a grandi et a pris son essor à l'échelle mondiale, mais n'a jamais oublié ses racines canadiennes. Nous sommes heureux de faire équipe avec RNCan pour implanter la toute dernière technologie solaire et créer de bons emplois au Canada, là où tout a commencé. »

Shawn Qu, Ph. D., président et fondateur

Canadian Solar, Inc.



