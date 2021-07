TORONTO, le 29 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada facilite l'utilisation de véhicules électriques et transforme ainsi les modes de déplacement des Canadiens.

Aujourd'hui, dans le cadre de la #SemaineVEauCanada, le député de Beaches-East York, Nathaniel Erskine-Smith, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., un investissement total de 12,7 millions de dollars dans six projets de technologies d'énergie propre pour aider les Canadiens à s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre. L'investissement est réparti comme suit :

4,95 millions à Hydro One Limited pour élaborer un projet pilote de bornes de recharge pour camions électriques lourds en Ontario . Le projet pilote sera un modèle pour d'autres services publics et entreprises qui souhaitent trouver des solutions pour électrifier le transport lourd partout au Canada .

. Le projet pilote sera un modèle pour d'autres services publics et entreprises qui souhaitent trouver des solutions pour électrifier le transport lourd partout au . 2,5 millions de dollars à la Toronto Transit Commission en vue de mettre en place une plateforme de recharge intelligente pour son parc d'autobus électriques. Ce projet vise à développer un système pour gérer la demande d'énergie de pointe et réduire les émissions de gaz à effet de serre et les coûts d'infrastructure globaux tout en optimisant l'utilisation des autobus électriques.

2 millions de dollars à Opus One Solutions pour faire la démonstration d'un modèle d'économie du partage pour les bornes de recharge de VE. Le projet visera à comprendre et à prendre en considération l'impact de la recharge résidentielle des VE sur les réseaux locaux ainsi qu'à évaluer la possibilité d'ouvrir les bornes de recharge des résidences privées à un usage public au moyen d'une plateforme de partage en vue de favoriser une adoption croissante des VE.

1,32 million de dollars à Alectra Inc. pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un modèle adapté aux VE pour les immeubles résidentiels unifamiliaux et à logements multiples. Le projet permettra d'offrir un accès pratique et abordable à des bornes de recharge pour VE, de gérer l'augmentation des coûts d'énergie et d'offrir des incitatifs pour encourager la recharge des VE en dehors des heures de pointe dans le secteur résidentiel.

1,3 million de dollars à Geotab Inc. pour faire la démonstration d'un système incitatif amélioré SmartCharge qui comprend des signaux de prix pour encourager les propriétaires de VE à recharger leurs véhicules à différentes périodes en évitant ou en utilisant de façon limitée les heures de recharge populaires. Un signal de prix est une mesure supplémentaire pour inciter les propriétaires de véhicules électriques à recharger leur VE à un moment précis pour déplacer les charges électriques à l'échelle du réseau.

635 000 $ à Blackstone Energy Services Inc. pour la mise à l'essai d'un système d'échange d'énergie véhicule-réseau qui permet aux propriétaires de VE de faire des économies de coûts en transférant l'énergie emmagasinée dans les batteries de leur VE vers le réseau pendant les périodes de forte demande d'électricité. Le projet permettra également aux exploitants d'installations de faire des économies en compensant la consommation d'électricité pendant ces périodes.

Financés dans le cadre d'Infrastructures vertes - Programme de démonstration d'infrastructures pour véhicules électriques de Ressources naturelles Canada, ces projets visent à accélérer l'entrée sur le marché des technologies d'énergie propre de prochaine génération en soutenant des projets de démonstration de technologies novatrices.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique de plus d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles localement. Ces fonds servent à établir un réseau pancanadien de recharge rapide et à installer des bornes de recharge locales, situées près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. De plus, l'achat d'un VE est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement.

Ces investissements aideront le Canada à atteindre son nouvel objectif obligatoire : faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules légers vendus soient des véhicules zéro émission. Pour que le gouvernement s'acquitte de ses engagements ambitieux en matière de changements climatiques, nous devrons réduire les émissions du secteur des transports, ce qui nécessitera aussi bien des investissements que des dispositions réglementaires pour soutenir la population canadienne et l'industrie dans cette transition.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes qui sont porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et qui nous permettront d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Nous donnons aux Canadiens les options plus écologiques qu'ils veulent pour se déplacer. Nous créons un réseau pancanadien de stations de recharge pour véhicules électriques de St. John's à Victoria. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Le gouvernement est déterminé à prendre des mesures énergiques pour lutter contre les changements climatiques. Ces projets aideront à écologiser notre secteur des transports, à réduire les émissions de GES et à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre. »

Nathaniel Erskine-Smith

Député de Beaches-East York

« En sa qualité de première société de transport et de distribution d'électricité en Ontario qui fournit une énergie parmi les plus propres en Amérique du Nord, Hydro One est bien placé pour favoriser l'électrification et soutenir la transition vers une économie sobre en carbone. Conformément à notre vision d'un avenir meilleur et plus radieux, nous intégrons des pratiques de développement durable dans tous les aspects de notre entreprise en élaborant des solutions novatrices comme notre projet pilote de véhicules lourds électriques pour aider à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

Jason Rakochy

Vice-président principal, Stratégie et Croissance

Hydro One

« Figurant parmi les premiers organismes de transport en commun en importance en Amérique du Nord, la Toronto Transit Commission (TTC) demeure une chef de file de l'industrie en matière d'électrification des transports en commun, elle qui ouvre la voie à d'autres villes et organismes pour qu'ils adoptent ou fassent progresser leurs programmes d'autobus écologiques. La TTC exploite actuellement le plus grand parc de véhicules zéro émission en Amérique du Nord et, avec le soutien de nos partenaires fédéraux, nous prenons des mesures essentielles pour assurer un avenir plus vert et plus durable. »

Jaye Robinson

Président, Toronto Transit Commission

« L'innovation est essentielle à la résolution de la crise des changements climatiques, et il est indispensable de pouvoir compter sur le leadership du gouvernement du Canada pour transformer les choses. Le coût de la mise à niveau des infrastructures électriques est l'un des principaux obstacles à l'adoption des VE. Ce projet met en place une plateforme d'économie du partage en ouvrant les bornes de recharge résidentielles à l'usage public tout en remédiant aux contraintes du réseau de façon rentable avec nos partenaires SWTCH et InnTerprises d'Innisfil. »

Hari Subramaniam

Chef de la croissance stratégique, Opus One Solutions

« L'électrification des transports est une occasion générationnelle à saisir pour les entreprises publiques d'électricité qui souhaitent être plus pertinentes et plus significatives pour leurs clients. Alectra est prête à jouer un rôle essentiel dans l'écosystème du transport propre en offrant des solutions rentables pour la recharge des VE. Le projet AlectraDrive @Home offre l'information sur le comportement de recharge des VE à la maison et sur le rôle que jouent les mesures incitatives pour aider à optimiser l'impact d'une charge accrue sur le réseau tout en accélérant l'adoption des VE. »

Brian Bentz,

Président-directeur général, Alectra Inc.

« L'adoption à grande échelle de véhicules électriques n'est possible que si le réseau peut supporter la charge supplémentaire connexe. Nous sommes reconnaissants à Ressources naturelles Canada pour son appui à ce projet, qui fait la démonstration de la solution améliorée de Geotab Energy en matière de configuration des charges. Cette nouvelle solution permet désormais de réduire la charge pendant les périodes de pointe critiques et de diminuer à tout moment le nombre de VE en cours de recharge. L'approche unique en son genre de Geotab offre d'importants avantages pour le réseau tout en permettant aux propriétaires de VE de garder le plein contrôle de leurs activités de recharge. Il en résulte donc une solution qui répond aux besoins du réseau et des propriétaires de VE. »

Eric Mallia

Vice-président, Geotab Energy, Geotab Inc.

« Blackstone est ravi de s'associer à Ressources naturelles Canada et à nos clients hôtes pour compenser la demande d'électricité pendant les périodes de consommation de pointe en Ontario en utilisant l'énergie stockée dans les batteries de véhicules électriques. En tirant parti de l'expertise interne de nos systèmes de gestion de l'énergie et de la technologie de pointe du réseau, le financement du programme de DIVE nous permettra de faire un grand pas en avant dans le développement de nos systèmes d'échange d'énergie véhicule-réseau électrique, ce qui devrait réduire considérablement les primes de puissance imputées à nos clients. »

Grant McArthur

Vice-président, Énergies renouvelables, Blackstone Energy Services

Liens pertinents

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Conseiller principal en communication, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca