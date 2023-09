Le Canada investit dans des rénovations écologiques pour Parker Street Food & Furniture Bank à Halifax

HALIFAX, NS, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Andy Fillmore, député de Halifax, et Sydney Mogae, président de Parker Street Food & Furniture Bank, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 218 000 $ pour appuyer des rénovations écologiques pour Parker Street Food & Furniture Bank à Halifax.

Ce financement appuiera l'installation d'un système solaire sur le toit raccordé au réseau, une thermopompe bibloc et une plateforme de surveillance de l'énergie infonuagique qui analyse les besoins d'énergie en temps réel. De plus, les tubes fluorescents ont été remplacés par des tubes et des ampoules à DEL grâce à des fonds provenant d'autres sources.

Ces rénovations écologiques réduiront l'empreinte carbone du bâtiment tout en compensant les factures d'énergie et en contribuant aux efforts d'atténuation des effets climatiques provinciaux et fédéraux. Une fois terminées, ces améliorations devraient réduire la consommation énergétique de cette installation d'environ 51,83 % et ses émissions de gaz à effet de serre de 48,84 tonnes annuellement. Les dépenses en énergie seront réduites de 71,9 %, entraînant ainsi des économiques annuelles nettes de plus de 7 300 $.

Les économies réalisées grâce à ce projet seront réattribuées pour accomplir la mission inclusive de Parker Street Food & Furniture Bank de travailler avec la communauté pour fournir de la nourriture, des meubles et de l'aide d'urgence à ceux qui sont dans le besoin, y compris les personnes âgées, ceux qui vivent dans la pauvreté ou sont dans une situation de handicap, et ceux qui sont en situation d'itinérance et de chômage.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Parker Street Food & Furniture Bank fournit un soutien essentiel en offrant de la nourriture, des meubles et de l'aide financière d'urgence à des milliers de personnes dans la municipalité régionale d'Halifax chaque année. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer cette rénovation écologique, qui réduira grandement leur empreinte carbone et leur permettra de réinvestir les économies d'énergie dans leur mission qui consiste à appuyer ceux qui sont dans le besoin. »

Andy Fillmore, député de Halifax, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Parker Street apprécie l'occasion de desservir la communauté de façon plus efficace grâce à la subvention du programme BCVI. L'efficacité énergétique est à la base d'une collectivité plus verte et plus inclusive et cela se traduit par l'utilisation des ressources (fonds, nourriture et meuble) de façon plus efficace. Cette démarche nous permettra sans doute de faire notre part pour créer un plan durable pour un service plus soucieux de l'environnement et de travailler ensemble pour améliorer les vies des gens dans notre collectivité. »

Sydney Mogae, président de Parker Street Food & Furniture Bank

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 218 919 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit 218 919 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

: Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement/contribution.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Liens connexes

