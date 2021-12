OTTAWA, ON, le 1er déc. 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada appuie des solutions novatrices, dans lesquelles il investit et qui visent à améliorer la performance, la viabilité et l'efficacité des logements abordables.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé aujourd'hui l'octroi de près de 3,3 millions de dollars en financement qui seront versés à 16 propositions retenues dans le cadre l'Initiative de démonstrations de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

L'Initiative de démonstrations de la SNL met en évidence des solutions qui appuient les domaines et les populations prioritaires de la SNL. Ces solutions favorisent la sensibilisation, la connaissance et la mise à l'échelle de pratiques, de stratégies, de programmes, de politiques et de technologies prometteurs.

Le concours par appel ouvert de 2021 ciblait un domaine particulier ayant un impact potentiel élevé : les fiducies foncières communautaires (FFC) et les solutions de regroupement de terrains qui pourraient assurer une plus grande disponibilité et un accès accru aux terrains pour le logement abordable. Les 16 propositions retenues recevront chacune un financement allant de 100 000 $ à 250 000 $.

Les projets sélectionnés offrent un portefeuille diversifié de solutions de FFC et de regroupement de terrains répondant aux besoins particuliers des groupes de population visés par la SNL, comme les groupes, les femmes et les enfants autochtones fuyant la violence familiale, les personnes handicapées ou aux prises avec des problèmes de santé mentale, les personnes en situation d'itinérance et les habitants du Nord.

Les solutions découlant de cet appel soutiennent une culture d'innovation en favorisant les partenariats, la reproduction et la mise à l'échelle, ainsi que la création et la diffusion de données concrètes pour la prise de décisions fondées sur des données probantes.

Citations

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. L'accroissement de l'offre de terrains pour l'aménagement de logements abordables exige une réflexion novatrice et perturbatrice. L'Initiative de démonstrations met en vedette les meilleures nouvelles idées qui pourront être reproduites et mises l'échelle d'un océan à l'autre. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

Faits en bref

En plus des 16 solutions financées dans le cadre de l'Initiative de démonstrations de 2021, le gouvernement fédéral reconnaît que le soutien aux fiducies foncières communautaires pour leur croissance et leur épanouissement nécessitera de multiples types d'interventions, y compris un soutien à l'acquisition, ce qui dépasse la portée de l'Initiative.

Ce travail distinct est entrepris par la SCHL, qui explore la façon dont les FFC pourraient être soutenues dans l'acquisition d'immeubles locatifs déjà opérationnels et abordables.

Sont admissibles au financement les projets de démonstration qui abordent des enjeux liés au logement qui s'inscrivent dans les domaines prioritaires de la SNL.

Le processus concurrentiel d'appel ouvert de l'Initiative de démonstrations de la SNL a lieu chaque année et portera sur différents sujets. Le prochain processus d'appel ouvert sera lancé en 2022.

Les experts qui souhaitent agir à titre d'examinateurs sont invités à manifester leur intérêt par courriel à [email protected] .

. La SNL prévoit 541 millions de dollars sur dix ans pour appuyer la recherche sur les besoins et les conditions en matière de logement, le système de financement du logement, la stabilité du marché et l'innovation dans le secteur du logement.

La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Document d'information :

Propositions retenues en 2021 dans le cadre de l'Initiative de démonstrations de la SNL

du projet Projet de

développement de

fiducie foncière

communautaire

autochtone en

milieu urbain de

Calgary VOLET DE MISE À

L'ÉCHELLE Société Elizabeth Fry de Calgary,

Alberta

Aboriginal Standing Committee on

Housing and Homelessness

(ASCHH)

Ville de Calgary ‒ Logement

abordable/Bureau des relations

avec les Autochtones

HomeSpace (anciennement Calgary

Community Land Trust)

Centraide de Calgary 124 850 $ Calgary (Alb.) Programme

d'assistance

technique du

Réseau canadien

des fiducies

foncières

communautaires VOLET DE MISE À

L'ÉCHELLE Réseau canadien des fiducies

foncières communautaires

Cooperative Housing Federation of

British Columbia

Fédération de l'habitation

coopérative du Canada

Ontario Non-Profit Network

The Neighbourhood Land Trust

Université de Toronto

School of Cities

ArtsPond 230 290 $ Portée

nationale Création d'un

fonds de crédit

renouvelable pour

accroître la taille

de la Fiducie

foncière

communautaire

d'Ottawa VOLET DU

PARCOURS Fiducie foncière communautaire

d'Ottawa

Fondation communautaire

d'Ottawa

Conseil de la planification sociale

d'Ottawa

New Market Funds Inc.

Vancity Community Investment

Bank

Centretown Citizens Ottawa

Corporation

Centretown Affordable Housing

Development Corporation 250 000 $ Ottawa (Ont.) Fiducie foncière

communautaire de

Downtown

Eastside VOLET DU

PARCOURS Vancouver Aboriginal Community

Policing Centre

DTES Community Trust Coalition

DTES SRO Collaborative Society

Powell Street Festival Society

Aboriginal Front Door Society

Watari Counselling and Support

Services Society/LatinX Kitchen

Right to Remain Research

Collective 250 000 $ Vancouver

(C.-B.) Fiducie foncière

pour un projet de

cohabitat

abordable à

Lachine VOLET DU

PARCOURS Village Urbain

GRT Groupe CDH

Caisse d'économie

solidaire Desjardins

Foncier Solidaire

Fondation Chagnon

Vivre en Ville

Territoires innovants en économie

sociale et solidaire (TIESS)

Sid Lee Architecture

Arrondissement de Lachine

Université McGill à Montréal

Groupe TCJ

EMP Inter Notaires 99 818 $ Lachine (Qc) Fiducie d'utilité

sociale,

déploiement et

consolidation de

modèles VOLET DE MISE À

L'ÉCHELLE Territoires innovants en économie

sociale et solidaire (TIESS)

Université de Sherbrooke

Therrien Couture Joli-Cœur

École des sciences de la gestion de

l'UQAM

Chantier de l'économie sociale

Bureau de l'économie sociale à la

Ville de Montréal

Rayside Labossière Architectes

Commission de développement

économique des Premières Nations

et du Labrador

Fédération de l'habitation

coopérative du Québec

Coopérative de développement

régional Outaouais-Lanaudière

Foncier solidaire

Protec-Terre 249 987 $ Québec -

portée

provinciale Foncier solidaire

Brome-

Missisquoi : un

parc immobilier

perpétuellement

abordable,

écologique et de

qualité VOLET DU

PARCOURS Foncier solidaire Brome-Missisquoi

Municipalité régionale de comté

(MRC) de Brome-Missisquoi

la Fondation Lucie et

André Chagnon;

Groupe TCJ

Agathe Lehel (travailleuse

autonome)

Territoires innovants en économie

sociale et solidaire (TIESS)

Protec-Terre

Table de logement de Brome-

Missisquoi

Centre local de développement

(CLD) de Brome-Missisquoi

Arpent - Services-conseils en

urbanisme et en aménagement du

territoire

Julie Villain - Conceptrice Web 200 000 $ Dunham (Qc) G.R.E.A.T. Housing

(Green Rural

Environmental

Affordable

Together) (vert,

rural, écologique,

abordable,

ensemble) VOLET DU

PARCOURS Fourth Pig Green & Natural

Muskoka CLT, Community Living

Huntsville

Christian Horizons

Tooketree Passive Homes

Breeze Business Management

SEEFA Building Analytics

M'Wikwedong Indigenous

Friendship Centre 249 800 $ District de Muskoka

(Ont.) Croissance des

fiducies foncières

locales grâce à des

plateformes

coopératives sur le

marché locatif à

court terme VOLET DU

PARCOURS FairBnB Canada

Fiducie foncière communautaire de

Kensington Market 132 710 $

Fiducie foncière

communautaire de

logements

abordables de

Halifax VOLET DU

PARCOURS Centraide Halifax

Municipalité régionale de Halifax

Davis Pier Consulting

Housing and Homelessness

Partnership (HHP)

CLT902

Upper Hammonds Plains Strategic

Initiatives Committee

Mi'kmaw Native Friendship Centre

Housing Nova Scotia

David Slipp - Stewart McKelvey Law

HRM Planning and Development 234 700 $ Halifax (N.-É.) Parcours vers une

fiducie foncière de

logement

communautaire

dans la région de

York VOLET DU

PARCOURS Blue Door Support Services (Blue Door)

Community Affordable Housing

Solutions (CAHS)

Robins Appleby 212 946 $ Région de

York (Ontario) Création de la

fiducie foncière

communautaire de

Kamloops pour le

logement

abordable VOLET DU

PARCOURS Urban Matters 208 860 $ Kamloops (C.-B.) Fiducie foncière

communautaire de

Kensington Market VOLET DE

DIFFUSION Fiducie foncière communautaire

de Kensington Market

School of Cities

Affordable Housing Challenge

Project 167 512 $ Toronto (Ont.) Fiducie foncière

communautaire du

district de

Temiskaming VOLET DU

PARCOURS Keepers of the Circle

Global Indigenous Development

Trust

UBC Housing Research

Collaborative

Aboriginal Peoples Alliance (Nord

de l'Ontario)

Première Nation de Beaverhouse

Women's National Housing and

Homelessness Network

Indigenous Working Group 250 000 $ District de

Temiskaming

(Ont.) Mettre à l'échelle

la FFC au moyen

de stratégies

diversifiées de

sécurisation des

terrains et de

partenariats

multisectoriels VOLET DE MISE À

L'ÉCHELLE The Neighbourhood Land Trust

YWCA de Toronto, Parkdale

Activity-Recreation Centre (PARC)

Building Up

Toronto Environmental Alliance

Van City Community Investment

Bank (VCIB)

Parcel Development of SVN

Architects and Planners (SVN) 175 250 $ Portée

nationale Projets de démonstration dirigés Initiatives de démonstrations dirigées par des organismes externes dans des domaines d'intérêt stratégique

qui sont conformes à la SNL et aux priorités fédérales. Fiducie foncière

communautaire de

Whitehorse VOLET DU

PARCOURS Northern Community Land Trust

Society

Société d'habitation du Yukon

New Commons Development

(NCD)

Gouvernement du Yukon

Ville de Whitehorse

Rosenberg & Associates

Site North Office

Across the River Consulting 239 164 $ Whitehorse

(Yn)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

