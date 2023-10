THUNDER BAY, ON, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Les Grands Lacs sont essentiels à la santé et au bien-être de millions de Canadiens, des écosystèmes naturels et de l'économie. Il faut absolument les protéger. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à restaurer la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème de ces eaux précieuses.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'octroi d'un financement de 663 500 dollars dans le cadre du Plan d'action sur l'eau douce pour soutenir six projets qui appuieront la prise de mesures répondant aux besoins de la région pour restaurer la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème. Ce financement est réparti comme suit :

230 000 dollars à l'Université Lakehead pour remettre en état des habitats riverains et côtiers pour le poisson et d'autres espèces sauvages dans le secteur préoccupant de la baie Thunder, ainsi que pour construire des aménagements afin de filtrer les eaux de ruissellement avant qu'elles ne pénètrent dans le lac Supérieur.

108 500 dollars à l'Université Lakehead pour mettre en œuvre la stratégie en matière d'habitat faunique dans le secteur préoccupant de la baie Thunder et favoriser la mobilisation communautaire.

146 000 dollars à Bare Point Restoration Co. pour parachever les spécifications de la conception technique et entreprendre les travaux de préparation de site pour la construction d'un nouveau complexe de milieux humides, ainsi que pour restaurer un réseau de ruisseaux d'eau froide près de l'ancienne propriété de Superior Fine Papers.

40 000 dollars à la Première Nation de Fort William pour végétaliser et stabiliser l'habitat du littoral, par la plantation d'arbres et d'arbustes le long des zones de Grand Point et de la rivière Kaministiquia .

54 000 dollars à l'Office de protection de la nature de la région de Lakehead pour remettre en état des habitats riverains, gérer des espèces envahissantes et créer un habitat de pré sur le « site Redwood », situé dans le corridor du canal d'évacuation des crues Neebing-McIntyre.

85 000 dollars à la North Shore Steelhead Association pour parachever les modifications à la passe migratoire et à l'échelle à poissons de la rivière Current afin d'en optimiser le rendement et d'améliorer le déplacement des poissons entre la baie Thunder et l'habitat du poisson situé en amont.

Ces six projets figurent parmi les 24 qui ont récemment été financés par l'Initiative relative à l'écosystème d'eau douce des Grands Lacs, dans le cadre du Plan d'action sur l'eau douce du gouvernement du Canada visant à protéger et à remettre en état les plans d'eau douce qui revêtent une importance nationale. Le Canada vise à parachever toutes les mesures d'intervention afin de nettoyer 12 des 14 secteurs préoccupants canadiens restants d'ici 2030 et de terminer le nettoyage de l'ensemble des 14 secteurs d'ici 2038, ainsi qu'à atteindre les cibles de réduction des charges de phosphore du Canada pour le lac Érié d'ici 2039.

Ces projets locaux nous aideront à respecter les engagements pris par le Canada au titre de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et de l'Accord Canada-Ontario sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs.

Citations

« Le Canada fait des investissements transformateurs pour assainir les Grands Lacs, en ciblant des secteurs préoccupants clés, comme celui de la baie Thunder. Les Grands Lacs sont essentiels à notre bien-être environnemental, social et économique, et il reste beaucoup de travail à faire pour dépolluer et protéger ces écosystèmes cruciaux. En collaborant avec nos partenaires, nous obtiendrons des résultats positifs pour les Canadiens d'aujourd'hui et pour les générations futures. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La population du Nord-Ouest de l'Ontario est profondément attachée aux cours d'eau qui font prospérer notre région, y compris le lac Supérieur. Nos modes de vie sont intrinsèquement liés à l'eau, qui est tout aussi essentielle aux animaux et aux terres. L'eau est de plus en plus menacée par la pollution et d'autres changements qui causent des dommages considérables aux eaux et aux espèces sauvages qui nous sont chères. Grâce à ces investissements fédéraux, les organismes auront le soutien dont ils ont besoin pour poursuivre leur travail acharné, dans notre intérêt à tous, en vue de restaurer, de remettre en état et de protéger les réseaux hydriques de notre région. Je vous remercie pour votre vision et votre leadership alors que nous travaillons ensemble à protéger ces eaux que nous chérissons tous. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Grâce à de formidables partenariats communautaires et à des champions locaux dévoués, et avec l'important soutien financier fourni par l'Initiative relative à l'écosystème d'eau douce des Grands Lacs d'Environnement et Changement climatique Canada, le secteur préoccupant de la baie Thunder fait l'objet d'une stratégie décennale de restauration qui intègre la restauration des habitats fauniques et des services écologiques dans le réaménagement des secteurs riverains et des accès publics. Nous espérons que cette initiative et cette capacité ne sont que le début d'une culture de restauration pour le plus vaste des Grands Lacs et qu'elles constituent les dernières étapes nécessaires pour retirer la baie Thunder de la liste des secteurs préoccupants. »

- Robert Stewart (Ph. D.), professeur agrégé du département de géographie et environnement, Université Lakehead

« L'Office de protection de la nature de la région de Lakehead est extrêmement reconnaissant du financement octroyé par Environnement et Changement climatique Canada aux divers projets d'intendance actuellement entrepris dans notre région. Ce financement est essentiel pour aider l'Office à réaliser sa vision visant à léguer aux générations futures un bassin versant de la rivière Lakehead sain, sécuritaire et durable. Ce travail d'intendance est essentiel à la conservation et à la protection du bassin versant de la rivière Lakehead, et nous sommes heureux de pouvoir continuer de travailler à cet objectif. »

- Donna Blunt, présidente, Office de protection de la nature de la région de Lakehead

Faits en bref

Le Canada compte plus de deux millions de lacs et de rivières et une plus grande superficie d'eaux intérieures que tout autre pays.

compte plus de deux millions de lacs et de rivières et une plus grande superficie d'eaux intérieures que tout autre pays. Ces six projets font partie des 24 nouveaux projets annoncés le 28 septembre 2023, qui visent à : rétablir la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes dans les secteurs préoccupants; prévenir les algues toxiques et nuisibles; faire participer les peuples autochtones à la remise en état et à la protection des Grands Lacs.

Le budget de 2023 contenait un investissement majeur pour l'eau douce au Canada, notamment les montants suivants : 650 millions de dollars sur 10 ans, à compter de 2023-2024, pour appuyer les travaux de surveillance, d'évaluation et de remise en état dans les Grands Lacs, le lac Winnipeg , le lac des Bois, le fleuve Saint-Laurent , le fleuve Fraser, la rivière Saint-Jean, le fleuve Mackenzie et le lac Simcoe . Cette somme comprend notamment un investissement de 420 millions de dollars sur 10 ans pour les Grands Lacs, annoncé par le premier ministre, qui vise à accélérer la mise en œuvre, par le Canada, de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. 22,6 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2023-2024, pour favoriser une meilleure coordination des efforts visant à protéger l'eau douce dans l'ensemble du Canada; 85,1 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2023- 2024, et 21 millions de dollars par année par la suite pour appuyer la création de l'agence canadienne de l'eau, qui aura son siège à Winnipeg .

La nouvelle agence canadienne de l'eau est le point de référence fédéral pour l'eau douce. Elle travaillera en partenariat avec les peuples autochtones, les provinces, les territoires et les intervenants pour renforcer la collaboration en matière d'eau douce. Elle met en œuvre les éléments clés du Plan d'action sur l'eau douce renforcé.

