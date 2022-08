OTTAWA, ON, le 8 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable David McGuinty, député d'Ottawa-Sud, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités; l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa--Vanier; Christine Hardy, présidente-directrice générale de l'œuvre des Manoirs Ronald McDonald d'Ottawa (OMRMO); et Danny Baldwin, président du conseil d'administration de l'œuvre des Manoirs Ronald McDonald d'Ottawa, ont annoncé un financement fédéral de plus de 9,3 millions de dollars pour créer un nouveau bâtiment carboneutre accessible afin de répondre aux besoins actuels et futurs des familles qui se déplacent pour recevoir des traitements médicaux.

« Le Manoir Ronald McDonald d'Ottawa offre des soins équitables et accessibles aux familles locales et aux familles des collectivités rurales, nordiques et autochtones. L'investissement du gouvernement du Canada pour agrandir le Manoir aidera à faire croître ses services et à appuyer plus de familles dont les enfants font face à de graves maladies. Nous sommes fiers d'appuyer le travail de cette organisation importante », a déclaré l'honorable David McGuinty, député d'Ottawa-Sud, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Le Manoir Ronald McDonald d'Ottawa joue un rôle essentiel dans le soutien aux familles et pour aider les enfants à se déplacer afin d'avoir accès à des traitements au CHEO. L'investissement du gouvernement du Canada augmentera considérablement l'espace disponible dans cette installation, aidant ainsi plus de familles à rester avec leurs enfants lorsqu'ils obtiennent des soins de santé », a expliqué l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa--Vanier.

« Le financement du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs d'Infrastructure Canada permettra au Manoir Ronald McDonald d'Ottawa (MRM Ottawa) de répondre à la demande actuelle et future pour toutes les familles déplacées de leurs foyers alors qu'elles se déplacent pour obtenir un traitement médical. Cet agrandissement fournira une infrastructure sociale essentielle, permettra l'accès aux soins pédiatriques et réduira le fardeau financier auquel font face les familles qui se déplacent. Notre nouveau bâtiment carboneutre à la norme LEED or permettra au MRM Ottawa d'appuyer 347 autres familles qui se rendent à Ottawa pour obtenir des soins médicaux chaque année », a déclaré Christine Hardy, présidente-directrice générale de l'œuvre des Manoirs Ronald McDonald d'Ottawa.

« Cette subvention et ce soutien financier sont très importants pour le MRM Ottawa et permettront au Manoir d'aider beaucoup plus de familles, comme la mienne, en offrant un endroit où se sentir chez soi pendant que les enfants reçoivent leurs traitements médicaux », a expliqué Candice Morello, invitée du MRM Ottawa pendant huit nuits.

Le MRM Ottawa fournit un chez-soi aux familles des enfants qui se déplacent pour suivre des traitements au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO). Le financement appuiera un important agrandissement du MRM Ottawa - avec 25 000 pieds d'espace de plus, l'installation obtiendra 22 nouvelles suites et de nouvelles aires communes.

Cet investissement aidera le MRM Ottawa à accueillir plus de familles en même temps et à offrir des services aux familles qui vivent plus près d'Ottawa. De plus, la nouvelle installation sera construite selon la nouvelle norme du bâtiment à carbone zéro du Conseil du bâtiment durable du Canada, réduisant ainsi ses répercussions sur l'environnement, tout en l'aident à être plus résilient dans le cas de pannes d'électricité et de changements dans les prix de l'énergie.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 9,3 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit plus de 9,3 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Les demandes de financement visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants, dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu.

2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu. Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

