PREMIÈRE NATION DE KINGSCLEAR, NB, le 20 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Jenica Atwin, députée de Fredericton, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Gabriel Atwin, chef de la Première Nation de Kingsclear, ont annoncé l'octroi d'un financement fédéral pour la poursuite du développement du lotissement Southside dans la Première Nation de Kingsclear.

Grâce à ce financement, la phase 5 du projet de lotissement Southside ira de l'avant. Elle impliquera de défricher un secteur boisé afin de poursuivre la construction du croissant Muwin, d'étendre le réseau municipal d'aqueduc et d'égout sanitaire, et de prolonger la route dans le but de permettre l'aménagement de 28 lots à bâtir supplémentaires. Une fois terminé, ce projet permettra aux résidents de bénéficier d'infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées fiables, et favorisera le développement résidentiel au sein de la collectivité.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,6 million de dollars dans ce projet. Services aux Autochtones Canada fournit également des fonds pour soutenir la conception et la construction du projet.

« Assurer la fiabilité des infrastructures est essentiel afin de bâtir des collectivités plus fortes. Grâce au partenariat entre notre gouvernement et la Première Nation de Kingsclear, les investissements dans le projet du lotissement Southside soutiendront la croissance résidentielle et feront en sorte que la collectivité et ses résident.es aient accès à des infrastructures fiables d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour les années à venir. »

Jenica Atwin, députée de Fredericton, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« De bonnes infrastructures favorisent la santé des communautés et la solidité des économies. Lorsque les collectivités disposent des infrastructures dont elles ont besoin pour se développer, elles peuvent prospérer et tracer la voie pour la prochaine génération. Nous sommes ravis de soutenir la Première Nation de Kingsclear dans la conception et l'aménagement de ce lotissement et nous continuerons à travailler en partenariat avec elle dans le cadre de futurs projets qui soutiennent la croissance et la prospérité de la communauté. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario.

« La Première Nation de Kingsclear a réalisé de nombreux progrès au cours des dix dernières années. Les investissements dans le logement sont essentiels à la santé et au bien-être général de notre collectivité. Un financement des infrastructures tel que celui-ci nous permet de concentrer nos ressources financières limitées sur les investissements dans le logement et les programmes sociaux essentiels, qui augmentent notre résilience et nous permettent de nous concentrer sur le développement continu. »

Gabriel Atwin, chef de la Première Nation de Kingsclear

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, plus de 1,2 milliard de dollars de financement du plan Investir dans le Canada ont été utilisés pour appuyer des projets d'Infrastructures vertes dans l'ensemble du Canada .

ont été utilisés pour appuyer des projets d'Infrastructures vertes dans l'ensemble du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 302 millions de dollars dans plus de 200 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

a investi plus de 302 millions de dollars dans plus de 200 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pesant sur les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pesant sur les eaux et les terres. Services aux Autochtones Canada a investi 120 000 $ pour la conception du projet.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur les efforts déployés par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance de l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

