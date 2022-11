BURNABY, BC, le 22 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Terry Beech, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances, et député de Burnaby‑Nord‑Seymour, Mike Hurley, maire de la Ville de Burnaby, et Patrick Johnstone, maire de la Ville de New Westminster, ont annoncé un financement fédéral et municipal de 550 000 $ pour trois projets de transport actif du côté est de la péninsule Burrard. Cet investissement appuiera la planification et la conception d'infrastructures de transport actif qui permettront d'offrir des modes de transport pratiques, plus sains et plus écologiques.

La Ville de Burnaby utilisera une partie du financement pour mettre à jour sa réglementation sur les voies publiques et la circulation. Ces modifications viseront à encourager les options de transport durable. Ce financement permettra également à la Ville d'entreprendre une étude de planification du transport scolaire actif qui s'alignera sur les initiatives de planification régionales comme la stratégie régionale de transport des jeunes de TransLink. Cet effort de planification viendra compléter l'évaluation municipale des itinéraires scolaires existants afin de déterminer les améliorations potentielles en matière de sécurité, et permettra d'élaborer des stratégies visant à soutenir les élèves qui se rendent à l'école à pied ou à vélo.

Grâce à ce financement, la Ville de New Westminster planifiera un réseau de transport actif qui couvre tout son territoire, correspond aux avancées en matière d'accessibilité et tient compte des changements importants en matière de mobilité découlant de la pandémie de COVID-19. Le financement permettra de concevoir un réseau de transport actif sécuritaire et pratique pour les résidents de tous âges et toutes capacités. Ce réseau reliera les quartiers résidentiels, les quartiers d'affaires, les écoles, les installations communautaires et les routes interrégionales. Le plan comprendra également un calendrier de mise en œuvre ambitieux visant à construire le réseau au cours des cinq prochaines années.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à offrir des options sûres, pratiques et accessibles pour que les Britanno-Colombiens de tous âges puissent se déplacer à pied, à vélo, en patins à roues alignées ou en scooter au sein de leur collectivité. Cet investissement permettra de favoriser un mode de vie plus sain, réduire les émissions de carbone, créer des emplois et renforcer l'économie locale. La planification et les initiatives de transport actif à l'échelle de la ville, comme celles qui sont annoncées aujourd'hui, permettront de relier davantage de collectivités et aideront le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. »

Terry Beech, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances, et député de Burnaby-Nord-Seymour, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« C'est formidable d'avoir le soutien d'Infrastructure Canada tandis que nous allons de l'avant avec les objectifs décrits dans le plan de transport de Burnaby, qui visent à rendre les déplacements plus sécuritaires et plus durables dans notre ville. Ce financement nous aidera à faire avancer notre travail pour que les résidents puissent laisser plus facilement leur voiture à la maison et choisir d'autres moyens pour se déplacer, par exemple la marche ou les nouvelles options à faibles émissions ou à zéro émission de carbone, comme les vélos électriques. »

Mike Hurley, maire de Burnaby

« L'année dernière, la Ville de New Westminster s'est engagée à prioriser l'élaboration d'un plan de réseau de transport actif pour les résidents de tous âges et de toutes capacités. Cela fait partie des engagements que la Ville a pris pour soutenir l'action climatique et bâtir une collectivité plus sûre pour tous. Le financement fourni par Infrastructure Canada permet d'accélérer cet effort et d'élaborer un plan visionnaire pour l'avenir du transport dans notre ville. »

Patrick Johnstone, maire de New Westminster

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 150 000 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). La Ville de Burnaby fournit 350 000 $ et la Ville de New Westminster fournit 50 000 $.

investit 150 000 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). La fournit 350 la Ville de fournit 50 000 $. Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un transfert modal vers le transport actif, afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Les administrations municipales - définies comme étant les administrations locales et régionales, telles que les districts de services - et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles au titre du FTA. Les provinces, les territoires et les organismes à but non lucratif sont également admissibles dans des circonstances particulières.

Les demandes de financement pour des projets de planification et d'immobilisations de bénéficiaires autochtones admissibles sont acceptées de façon continue.

Le financement fourni dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA) appuie la Stratégie nationale de transport actif du Canada en permettant d'élargir les réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts pour piétons, en plus de soutenir la planification du transport actif et les activités de mobilisation des intervenants.

en permettant d'élargir les réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts pour piétons, en plus de soutenir la planification du transport actif et les activités de mobilisation des intervenants. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que d'élaborer des solutions de rechange sûres et attrayantes pour des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que d'élaborer des solutions de rechange sûres et attrayantes pour des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Les investissements dans le transport actif s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et réduire les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que pour bâtir un pays plus inclusif et atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et réduire les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que pour bâtir un pays plus inclusif et atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Produit connexe

Document d'information : Le Canada investit dans des collectivités plus saines et plus vertes dans le Lower Mainland grâce à la planification du transport actif

Liens connexes

Fonds pour le transport actif

Stratégie nationale de transport actif

Les infrastructures en Colombie-Britannique

Suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn

Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Jean-Sé[email protected], (343) 574-8116; Chris Bryan, Gestionnaire, Affaires publiques Ville de Burnaby, 604-570-3616, [email protected]a; Melissa Nilan, Coordonnatrice des communications, Ville de New Westminster, 604-515-3808, [email protected]; Relations avec les médias Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]