Le Canada investit dans de nouvelles bornes de recharge à l'Île-du-Prince-Édouard

CHARLOTTETOWN, PEI, le 25 févr. 2021 /CNW/ - Pendant que la pandémie de COVID-19 continue d'évoluer, le gouvernement du Canada demeure résolu à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour stimuler l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir les industries du secteur des ressources naturelles.

Le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, l'honorable Lawrence MacAulay, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., un investissement de 250 000 $ dans l'installation par Maritime Electric de 50 bornes de recharge de niveau 2 pour véhicules électriques à l'Île-du-Prince-Édouard.

À ce financement fédéral s'ajoutent des contributions de Maritime Electric, du gouvernement provincial et de quelques autres partenaires, pour un investissement total de plus de 590 000 $ dans ce projet qui doit encourager l'adoption de véhicules électriques (VE) en donnant aux Canadiens des options de recharge plus nombreuses dans leurs lieux de vie, de travail et de loisirs.

Les fonds fédéraux proviennent du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui appuie l'ambitieux objectif du gouvernement de faire en sorte qu'à compter de 2040, tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des véhicules à émission zéro (VEZ).

Le gouvernement a engagé plus de 600 millions de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures connexes plus accessibles. Ces fonds soutiennent la création d'un réseau pancanadien de recharge rapide, l'installation de stations de recharge locales, situées par exemple sur la rue, près de commerces de détail, d'immeubles d'habitation ou de lieux de travail, et l'aménagement de stations de gaz naturel le long des principaux corridors de fret et de stations d'hydrogène dans des centres métropolitains. Grâce aux infrastructures qui seront aménagées avec ces investissements, il sera possible de recharger un VE partout au Canada. Des fonds sont aussi réservés à la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération et à l'élaboration de codes et de normes connexes. Pour rendre les VE plus abordables, le gouvernement offre des incitatifs pouvant atteindre 5 000 $ aux consommateurs canadiens et des déductions fiscales aux entreprises canadiennes qui en achètent.

À ces investissements s'ajouteront les engagements prévus dans le récent Énoncé économique de l'automne et dans le plan climatique renforcé du Canada intitulé Un environnement sain et une économie saine, qui propose d'accélérer davantage l'adoption des VEZ en versant un supplément de 150 millions de dollars pour des infrastructures de recharge pour VEZ, de même qu'un supplément de 287 millions de dollars pour des incitatifs qui rendront l'achat de VEZ plus abordable pour les Canadiens.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois et d'un avenir plus vert, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Les Canadiens veulent des moyens plus écologiques pour se rendre à la destination de leur choix. Nous leur donnons ces moyens. C'est la voie à suivre pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« En tant qu'insulaires, nous savons combien la santé de la planète est importante pour notre économie, et les véhicules électriques sont appelés à jouer un rôle clé dans la réduction de la pollution dans les années à venir. Des investissements comme celui-ci mettent à notre portée la mobilité zéro émission dont nous avons besoin pour l'avenir et nous aideront à bâtir une province plus durable pour nos enfants et petits-enfants. »

Lawrence MacAulay

Ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Nous sommes ravis de pouvoir étendre notre réseau de recharge. Nous voulons que notre population puisse envisager - et opérer - la transition vers les véhicules électriques. À cette fin, nous devons continuer à développer les infrastructures qui lui permettront de rouler électrique en toute tranquillité. »

Steven Myers,

Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l'Île-du-Prince-Édouard

« C'est avec plaisir que nous faisons équipe avec des collectivités de l'Île-du-Prince-Édouard pour électrifier notre avenir et donner des options de recharge plus nombreuses aux gens de la province et aux visiteurs. C'est un projet important qui assurera à l'Île-du-Prince-Édouard un avenir durable fondé sur l'électricité et qui contribuera à réduire notre empreinte carbone. Des projets d'infrastructures comme celui-ci peuvent se réaliser efficacement grâce à des collaborations entre secteurs public et privé. »

Jason Roberts

PDG, Maritime Electric

