Le Canada investit dans de nouveaux projets de collaboration et des idées de recherche audacieuses pour stimuler l'économie de l'innovation

Ce financement contribuera à l'éclosion d'idées novatrices et de technologies de rupture.

OTTAWA, le 3 juin 2019 /CNW/ - Lorsque nous appuyons de nouvelles idées et que nous aidons les chercheurs, les entreprises et les universités à unir leurs efforts, nous créons les conditions propices aux percées et aux technologies qui bénéficieront à toute la population canadienne. Partenaire d'entreprises et d'équipes de grande envergure composées des meilleurs scientifiques du Canada, le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) non seulement soutient les petites et moyennes entreprises (PME) qui sont les piliers de notre économie, mais joue aussi un rôle essentiel dans le renforcement et la capacité d'innovation du milieu canadien des sciences et de la recherche.

Voilà pourquoi le gouvernement du Canada s'efforce de renouveler et de recentrer le CNRC sur des activités scientifiques et technologiques qui contribueront à améliorer la santé, la prospérité et la compétitivité mondiale du Canada. Aujourd'hui, l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, ont souligné l'investissement fédéral de 540 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer le travail mené par le CNRC.

Voici quelques-unes des mesures qui illustrent le soutien repensé accordé par le gouvernement du Canada à la science et à l'innovation :

Programmes de collaboration en recherche-développement -- Le CNRC travaille actuellement à la création de programmes de collaboration de grande envergure qui appuieront chacune des cinq supergrappes d'innovation. Il travaille aussi à mettre sur pied quatre nouveaux programmes audacieux axés sur des technologies de rupture qui profiteront à la population canadienne, comme l'intelligence artificielle au service de la conception, les thérapies à base de cellules et de gènes modifiés, des réseaux numériques plus rapides et plus sûrs, et de nouveaux matériaux qui seront exploités pour produire des sources d'énergie propres et durables.

Cinquante-deux projets menés conjointement par des chercheurs du CNRC et des collaborateurs universitaires sont déjà en cours dans le cadre du Programme d'idéation du CNRC. Ce programme sert à financer des projets de recherche exploratoire menés en collaboration avec des universités et d'autres intervenants. Accessibilité accrue aux laboratoires de recherche du CNRC -- Le CNRC a considérablement réduit les tarifs donnant accès à ses installations et à ses compétences en recherche. Cette nouvelle tarification s'adresse aux petites et moyennes entreprises, aux universités et aux collèges. Le 1er juillet 2018, le CNRC a ainsi réduit de 40 pour cent les frais de main-d'œuvre exigés des PME.

Les crédits octroyés au CNRC sont un élément clé du Plan pour l'innovation et les compétences et de l'engagement du gouvernement envers l'innovation en entreprise.

« Les scientifiques, technologues et spécialistes en commercialisation de renommée internationale du CNRC collaborent étroitement avec des milliers d'entreprises canadiennes pour les aider à commercialiser les fruits de leurs recherches. L'investissement d'aujourd'hui est un levier qui rehaussera l'excellence de la recherche effectuée par le CNRC et accroîtra sa capacité de se lancer dans des projets audacieux, de réaliser de nouvelles percées afin d'aider nos entreprises les plus prometteuses à poursuivre leur croissance et à créer des emplois pour les Canadiennes et Canadiens. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Notre gouvernement a investi plus de 10 milliards de dollars dans la recherche et dans celles et ceux qui la rendent possible. Par cet investissement historique, nous reconnaissons l'énormité et la complexité de la tâche consistant à faciliter l'avènement au Canada d'une nouvelle culture en matière de science et de recherche. La détermination du Conseil national de recherches du Canada à rapprocher les universités, l'industrie et les chercheurs nous aidera à négocier ce virage tout en créant les compétences et l'environnement de formation qu'exigeront les emplois de l'avenir. »

- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports

« Véritable plateforme nationale de recherche et d'innovation, le CNRC collabore annuellement avec plus de 1 000 partenaires des secteurs privé et public. Grâce aux crédits qui nous ont été octroyés dans le budget de 2018, nous serons en mesure d'appuyer le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement fédéral affectant les sommes nécessaires à la recherche exploratoire, recherche qui est si importante pour l'avenir, et de créer des équipes de chercheurs à la hauteur des défis qui attendent le gouvernement. »

- Iain Stewart, président, Conseil national de recherches du Canada

Faits en bref

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la vision scientifique du Canada et de l'engagement du gouvernement canadien d'investir plus de dix milliards de dollars dans la science, ce qui englobe l'augmentation la plus importante de l'histoire des crédits affectés à la recherche fondamentale.

et de l'engagement du gouvernement canadien d'investir plus de dix milliards de dollars dans la science, ce qui englobe l'augmentation la plus importante de l'histoire des crédits affectés à la recherche fondamentale. Conformément à la priorité gouvernementale de rendre la recherche plus inclusive, le CNRC favorise de plus en plus la diversité au sein de l'écosystème canadien d'innovation et au sein de son propre effectif, en y augmentant notamment la proportion de chercheuses et d'entrepreneures.

Dans le budget de 2018, des crédits de 700 millions de dollars sur cinq ans ont été alloués au Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC) afin qu'il appuie un plus grand nombre de PME partout au pays, y compris des projets de recherche de plus grande envergure d'une valeur pouvant atteindre 10 millions de dollars.

