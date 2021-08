Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé, dans le cadre de l'initiative améliorée du Patrimoine naturel, un financement pouvant atteindre 796 millions de dollars pour aider les provinces, les territoires et d'autres partenaires à rétablir les espèces en péril et à protéger et conserver les terres et les eaux douces.

Cet investissement comprend jusqu'à 210 millions de dollars sur cinq ans pour aider les provinces et territoires intéressés à élaborer des accords bilatéraux sur la nature avec le gouvernement fédéral, 209 millions de dollars pour protéger les écosystèmes prioritaires et 377 millions de dollars pour soutenir les mesures de rétablissement des espèces prioritaires comme le caribou boréal, le saumon de l'Atlantique et le saumon du Pacifique.

Les accords bilatéraux sur la nature seront mis au point en collaboration avec les provinces et les territoires afin de promouvoir nos intérêts communs au moyen d'une approche plus intégrée pour la conservation de la nature, d'établir un plus grand nombre d'aires protégées, de protéger et de rétablir les espèces en péril et leur habitat, tout en favorisant la réconciliation avec les peuples autochtones. Les accords contribueront également à soutenir une relance verte en permettant une mise en œuvre concertée de solutions fondées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques.

La collaboration est indispensable pour que se concrétisent les changements qui sont nécessaires afin de mieux protéger la nature. C'est en travaillant en étroite collaboration avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones ainsi que les collectivités, l'industrie, les organismes sans but lucratif, les organisations philanthropiques et les autres parties prenantes que nous réussirons à protéger la nature et à créer des collectivités plus fortes.

L'annonce d'aujourd'hui est un élément fondamental de l'engagement pris dans le budget de 2021 d'investir 2,3 milliards de dollars supplémentaires sur cinq ans dans l'initiative améliorée du Patrimoine naturel du Canada afin de continuer à appuyer les mesures de conservation de la nature réalisées partout au pays, notamment le leadership des Autochtones dans les activités de conservation.

« Pour répondre à la double crise des changements climatiques et de la perte rapide de biodiversité, nous devons tous collaborer, provinces, territoires, peuples autochtones et gouvernement fédéral, afin de protéger et conserver davantage la nature. L'investissement historique de 2,3 milliards de dollars du budget 2021 dans la conservation de la nature comprend 796 millions de dollars pour collaborer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones et d'autres partenaires précisément à cette fin, notamment par la conclusion de nouveaux accords bilatéraux sur la nature. En travaillant ensemble pour protéger la nature partout au pays, nous assurons un avenir plus propre et plus sain à nos enfants et à nos petits-enfants. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La protection et le rétablissement des espèces aquatiques en péril sont essentiels au maintien de la biodiversité et de la santé des écosystèmes marins et d'eau douce du Canada. Le financement annoncé aujourd'hui comprend un investissement de 173 millions de dollars sur cinq ans pour Pêches et Océans Canada, ce qui constitue le plus important investissement consenti à ce jour pour protéger les espèces aquatiques en péril. Mais surtout, cet investissement mettra à profit l'expertise des partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux et appuiera d'autres collaborateurs partout au Canada dans la prise de mesures en milieu aquatique pour protéger et rétablir les espèces aquatiques en péril, chères à la population canadienne. »

- L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

À l'échelle mondiale, le Canada abrite 20 p. 100 des réserves d'eau douce, 24 p. 100 des terres humides, 25 p. 100 des forêts pluviales tempérées et 33 p. 100 des dernières forêts boréales.

Le Canada s'est engagé à protéger 25 p. 100 de sa superficie terrestre et 25 p. 100 de sa superficie marine d'ici 2025 et 30 p. 100 de chacune de ces superficies d'ici 2030. La protection et le rétablissement des espèces en péril constituent une importante responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et nécessitent donc une approche de collaboration entre ces gouvernements.

Le Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril soutient le rétablissement et la protection des espèces aquatiques en péril en permettant l'adoption d'approches de rétablissement plurispécifiques, fondées sur le lieu et les menaces. Le Fonds vise à soutenir les mesures visant à réduire les cas d'enchevêtrement dans les engins de pêche, à mieux s'attaquer aux problèmes des prises accessoires, à rétablir les habitats naturels et à protéger les espèces emblématiques en péril que sont le saumon de l'Atlantique, le saumon du Pacifique et la baleine noire de l'Atlantique Nord - tout en apportant un soutien continu à toutes les espèces aquatiques en péril.

