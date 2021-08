VANCOUVER, C-B, le 13 août 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique. Les investissements dans les infrastructures de transport collectif durant cette période sans précédent permettent de créer des emplois, de stimuler la croissance économique et de rendre nos collectivités plus inclusives et résilientes.

Les résidents de la Colombie-Britannique ont besoin de réseaux de transport collectif sécuritaires, accessibles et efficaces pour aller au travail et en revenir, pour se rendre à leurs rendez-vous, faire leurs emplettes essentielles et mener leurs affaires. Les investissements stratégiques dans les infrastructures du transport collectif jouent un rôle important pour fournir un tel service.

Aujourd'hui, l'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un financement de $53 million pour deux projets de transport collectif qui amélioreront le réseau de SkyTrain dans la région de Vancouver.

Améliorations à la station Burrard

La station souterraine Burrard au centre-ville de Vancouver se trouve sur le tronçon le plus achalandé de la ligne Expo et requiert un réaménagement et des améliorations pour pouvoir soutenir un usage accru. Le projet vise à construire une nouvelle annexe souterraine de quatre étages, à améliorer l'entrée de la station et l'esplanade extérieure, à installer ou remplacer un certain nombre d'escaliers mécaniques et d'ascenseurs et à réhabiliter les finitions de la station, y compris les panneaux indicateurs, les caméras et les systèmes de sonorisation. Les améliorations permettront d'accroître l'accessibilité, la capacité ainsi que le confort et l'expérience client.

Le gouvernement du Canada investit 28 millions de dollars dans ce projet.

Projet d'accès et de sécurité des stations

Dans le cadre de son plan d'investissement sur 10 ans, TransLink en est à agrandir ses stations le long des lignes Expo et Millennium en vue d'utiliser des trains plus larges de cinq wagons et d'une longueur de 85 mètres, qui peuvent contenir plus de passagers et ainsi améliorer le réseau du SkyTrain. L'allongement des trains et l'augmentation correspondante de l'achalandage excéderont toutefois la capacité de certaines stations. Le projet d'accès et de sécurité des stations veillera à assurer la sécurité et l'accès dans les stations et aux alentours et en facilitera l'expansion. Le projet comprend la prolongation de 30 passerelles de la voie de guidage dans plusieurs stations, une modification des systèmes de surveillance d'intrusion des voies de guidage et l'ajustement des plateformes pour en améliorer l'accès à l'intention des usagers ayant un handicap. TransLink en est à étudier les modifications que nécessiteraient les nouveaux trains.

Le gouvernement du Canada investit plus de 25 millions de dollars dans ce projet.

Citations

« Les investissements dans des réseaux de transport collectif accessibles et efficaces sont au cœur d'une relance verte et inclusive qui permet de redémarrer notre économie et de créer de bons emplois. Le financement que nous annonçons aujourd'hui contribuera à transformer le transport collectif dans la région de Vancouver. Les améliorations qui seront apportées à la station Burrard et à d'autres stations SkyTrain à travers la ville faciliteront une expansion sécuritaire du réseau au profit de tous les usagers, ce qui en augmentera l'utilisation et réduira les gaz à effet de serre. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits saillants

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . En Colombie-Britannique, le gouvernement fédéral a investi 4,4 milliards de dollars dans plus de 600 projets d'infrastructure depuis 2015 grâce au plan Investir dans le Canada .

Site web : Infrastructure Canada

