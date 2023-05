SYDNEY, NS, le 23 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Jaime Battiste, député de Sydney--Victoria, Mike Kelloway, député de Cape Breton--Canso, l'honorable Brian Comer, ministre responsable du Bureau des dépendances et de la santé mentale et député provincial du Cap-Breton-Est, au nom de Karla MacFarlane, ministre des Services communautaires, et Amanda McDougall, mairesse de la municipalité régionale de Cap-Breton, ont annoncé un financement de 5 millions de dollars pour Cap-Breton, l'un des 41 bénéficiaires de la troisième ronde du volet villes de l'Initiative pour la création rapide de logements.

Dans le cadre de son plan d'investissement pour le volet municipal, la municipalité régionale du Cap-Breton a approuvé le projet New Dawn - Harm Reduction Supportive Housing à Sydney, qui fournira 24 logements abordables aux personnes vulnérables ayant vécu de l'itinérance ou à risque d'en vivre, y compris des femmes et des enfants. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investira environ 1,5 million de dollars en fonds d'exploitation annuels une fois le projet sera ouvert.

En plus, les représentants fédéraux ont annoncé un montant supplémentaire de 10,3 millions de dollars dans le cadre des premiers et le deuxième tour du volet projets de l'Initiative pour la création rapide de logements pour la construction de 45 logements abordables à Sydney, dans la Première nation Potlotek, la Première nation Eskasoni et la Première nation Wagmatcook. Au total, plus de 15 millions de dollars de financement fédéral ont été annoncés dans le cadre de l'Initiative de logement rapide, ce qui permettra de créer 70 nouveaux logements permanents et très abordables dans l'ensemble du Cap-Breton.

Le financement est rendu possible grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l'ICRL. L'enveloppe budgétaire totale du programme est donc portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Le financement supplémentaire pour la phase 3 de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets, doté de 1 milliard de dollars, et le volet des villes, doté de 500 millions de dollars. Cet investissement devrait permettre la création d'au moins 4 500 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement partout au pays. De plus, 25 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Dans le cadre de l'Initiative pour la réation rapide de logements, nous créons rapidement de nouveaux logements abordables aux personnes qui en ont le plus besoin, partout au Canada, y compris ici à Cap-Breton. En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires pour créer plus de logements abordables, le gouvernement du Canada améliore la qualité de vie des Canadiens, en particulier des plus vulnérables d'entre eux. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement continuera d'aider les Canadiens à avoir accès à des logements sûrs et abordables qui répondent à leurs besoins, tout en créant des emplois pour l'économie locale, ici à Cap-Breton. Notre gouvernement demeure déterminé à collaborer avec ses partenaires pour élaborer et mettre en œuvre des solutions en matière de logement à Cap-Breton et partout au Canada. » - Jaime Battiste, député de Sydney--Victoria

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici à Cap-Breton et partout au Canada pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce aux efforts combinés de nos partenaires, nous sommes en mesure de donner un coup de main aux personnes dans le besoin et, ce faisant, nous contribuons au bien-être économique et social de toute la collectivité. » - Mike Kelloway, député de Cap-Breton--Canso

« Je suis heureux que nous puissions participer non seulement à une autre initiative de logement rapide, mais aussi à une initiative qui fournira un soutien global pour aider les personnes sans abri ou risquant de le devenir à obtenir les services dont elles ont besoin. Ce projet montre comment les différents niveaux de gouvernement et les différents ministères s'unissent à nos partenaires communautaires pour créer des solutions novatrices qui soutiennent les personnes les plus vulnérables de notre province. » - L'honorable Brian Comer, ministre responsable du Bureau des toxicomanies et de la santé mentale et député provincial du Cap-Breton-Est, au nom de Karla MacFarlane, ministre des Services communautaires

"Notre communauté bénéficiera grandement de cet investissement dans le logement abordable. En collaborant avec des partenaires locaux et d'autres ordres de gouvernement, nous prenons des mesures pour améliorer les conditions de logement de nos résidents les plus vulnérables." - Amanda McDougall, mairesse de la municipalité régionale du Cap-Breton

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL.

Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Projet Municipalité Nombre d'unités Projet de logement d'urgence de Wagmatook Wagmatook 15 Projet rue Ainsley Sydney 5 Projet de logement autochtone de 5 chambres à coucher Eskasoni 5 Projet de logement autochtone de 10 chambres à coucher Eskasoni 10 Projet de logement autochtone Potlotek 105 Mile Post 10 Projet de logement de la Première nation de Bear River Digby 5

