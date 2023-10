Le projet représentera un pas en avant dans le traitement du syndrome de détresse respiratoire aiguë, une forme d'insuffisance respiratoire qui peut être mortelle et qui constitue la principale cause de décès chez les patients atteints de la COVID-19

MARKHAM, ON, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille sans relâche à rebâtir le secteur canadien de la biofabrication afin de mettre au point des traitements sûrs et efficaces pour la population. Depuis mars 2020, plus de 2,1 milliards de dollars ont été investis pour rebâtir la capacité de production de vaccins et de thérapeutiques et la capacité de biofabrication du Canada.

La ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, l'octroi d'une contribution de 23 millions de dollars pour appuyer le projet de 61 millions de dollars d'Edesa Biotech par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation (FSI). Edesa, une entreprise biopharmaceutique dont le siège se trouve à Markham, en Ontario, travaille à la mise au point d'un traitement du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) chez les patients atteints de la COVID-19. Elle cherche à poursuivre ses travaux à l'égard de son traitement aux anticorps monoclonaux (EB05) par des essais cliniques de phase III. Le SDRA, qui est une forme grave d'insuffisance respiratoire caractérisée par une atteinte inflammatoire diffuse aux poumons, constitue la principale cause de décès chez les patients atteints de la COVID-19. Il existe actuellement peu de traitements efficaces pour les cas modérés et graves de SDRA, en dehors de l'apport d'oxygène d'appoint et de la ventilation mécanique, et le taux de mortalité des patients atteints est élevé.

Le projet proposé se fonde sur les résultats positifs obtenus lors des essais cliniques de phase II menés par l'entreprise, qui avaient été financés par l'intermédiaire du FSI en 2021 et appuyés par le Groupe de travail sur les thérapeutiques de la COVID-19.

Dans la lignée de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada, ce projet avant-gardiste favorisera l'innovation, le développement d'une expertise de classe mondiale et la mise en place d'une infrastructure pour les essais cliniques. Grâce à cette contribution, Edesa créera 34 emplois et conservera son effectif actuel, ce qui se traduira au total par 50 postes, en plus de 26 postes destinés à des étudiants de programmes d'enseignement coopératif.

Citations

« Notre priorité est de bâtir un secteur national des sciences de la vie robuste et concurrentiel, doté d'une capacité de biofabrication de pointe. Grâce à cet investissement, Edesa fera progresser le développement d'un traitement pour soigner les personnes qui subissent des complications de la COVID-19, ce qui permettra d'améliorer grandement la qualité de vie des Canadiens qui en ont le plus besoin. Ce projet est un autre exemple de la détermination de notre gouvernement à mieux aborder les enjeux actuels et futurs en matière de soins de santé, tout en créant de bons emplois et en favorisant la croissance économique à long terme. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« L'investissement annoncé aujourd'hui pour appuyer le projet d'Edesa Biotech témoigne de l'engagement du Canada à l'égard de l'innovation médicale, de la croissance économique, de la protection de la population, de la création d'emplois et du développement de l'expertise en essais cliniques au pays. Ce financement vient également stimuler la prospérité de Markham. Il soutiendra 50 emplois, en plus de 26 postes destinés à des étudiants de programmes d'enseignement coopératif d'un océan à l'autre, et renforcera nos capacités et nos compétences dans la sphère des essais cliniques. »

- La ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

« Edesa est fière d'être un chef de file dans le développement de thérapeutiques dirigées contre l'hôte au Canada. Ces traitements avant-gardistes pourraient constituer d'importants outils de défense biochimique et de préparation à d'éventuelles pandémies. Edesa a déjà prouvé sa capacité de produire des résultats fructueux dans le respect des délais et du budget, et ce soutien continu du Fonds stratégique pour l'innovation nous permettra d'accélérer nos plans de recherche, d'élargir notre portée de manière à inclure davantage d'hôpitaux, et de franchir une autre étape importante en vue de la commercialisation. Nous sommes honorés de prendre part à un projet public-privé de cette importance. »

- Le fondateur et président-directeur général d'Edesa Biotech inc., le Dr Par Nijhawan

Faits en bref

La Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada propose une vision à long terme pour protéger la population canadienne contre les pandémies et les urgences sanitaires futures, et pour favoriser l'essor d'un secteur national des sciences de la vie innovateur et concurrentiel.

propose une vision à long terme pour protéger la population canadienne contre les pandémies et les urgences sanitaires futures, et pour favoriser l'essor d'un secteur national des sciences de la vie innovateur et concurrentiel. Edesa Biotech inc. est une entreprise de recherche-développement biopharmaceutique qui concentre ses activités sur le développement et la commercialisation de médicaments novateurs au stade clinique pour le traitement de maladies auto-immunes et infectieuses.

La contribution de 23 millions de dollars du gouvernement fédéral vient appuyer l'accélération de l'étude clinique de phase III d'Edesa en vue de démontrer l'innocuité et l'efficacité de son traitement EB05 contre le syndrome de détresse respiratoire aiguë causé par la COVID-19.

Le budget de 2021 a octroyé au secteur des sciences de la vie 2,2 milliards de dollars au total sur sept ans pour soutenir sa croissance et son dynamisme et préparer le pays à lutter adéquatement contre les futures pandémies. Ces fonds avaient pour but de renforcer le bassin de talents et les systèmes de recherche, et de favoriser la croissance des entreprises canadiennes des sciences de la vie.

