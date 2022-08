BLENHEIM, ON, le 29 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'inclusion, Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap et député de Windsor-Tecumseh, Ray Harper, directeur des Services de logement de la Municipalité de Chatham-Kent, Barbara Ferren, présidente du conseil de Legion Villa, et la Villaview Community Corporation ont annoncé un investissement combiné de plus de 3 millions de dollars pour soutenir l'aménagement de 13 logements supplémentaires pour personnes âgées à la Legion Villa, à Blenheim.

Le gouvernement du Canada verse un investissement fédéral de 1,8 million de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL). De plus, la Municipalité de Chatham-Kent investit 805 000 $, la Legion Villa fournit un investissement foncier de 295 000 $ et la Villaview Community Corporation verse 145 480 $ en capitaux propres pour la construction des logements supplémentaires.

Villaview offrira ainsi à d'anciens combattants âgés de 60 ans et plus des logements abordables, accessibles et écoénergétiques dans un milieu de vie sûr et autonome. L'objectif de ce projet est d'offrir des logements supplémentaires aux résidences pour anciens combattants et à d'autres résidences pour personnes âgées grâce à l'agrandissement de l'immeuble actuel de la Legion Villa, afin de les aider à faire diminuer la liste d'attente actuelle pour un logement. La construction d'un nouvel étage permettra d'ajouter 13 logements, soit 5 appartements d'une chambre et 8 logements de deux chambres.

« Tout le monde mérite d'avoir un logement sûr et abordable. Notre gouvernement demeure déterminé à aider les personnes âgées de Chatham-Kent et de partout au pays, en particulier celles qui sont des anciens combattants. Grâce à des projets comme celui-ci, nos anciens combattants ont plus facilement accès au soutien dont ils ont besoin pour vivre leur retraite dans la dignité. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement du Fonds national de co-investissement pour le logement du gouvernement du Canada procurera stabilité et sécurité aux personnes âgées qui vivront bientôt dans cet immeuble. Je me réjouis à l'idée que cet investissement important aidera à répondre aux besoins en matière de logement abordable à Blenheim et à Chatham-Kent et qu'il profitera à de nombreuses personnes âgées de notre région pendant des décennies. » - Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap et député de Windsor-Tecumseh

« À l'heure actuelle, l'accès à des logements convenables et abordables à Chatham-Kent n'a jamais été aussi limité, et les logements communautaires pour personnes âgées sont les plus rares. Je suis reconnaissant que des fournisseurs locaux qui souhaitent accroître l'accès au logement, comme la Villaview Community Corporation, sont soutenus par tous les ordres de gouvernement. Ce fut un plaisir de travailler avec le conseil d'administration de Villaview pour aménager et attribuer les nouveaux logements. » - Ray Harper, directeur, services de l'habitation, municipalité de Chatham-Kent

« Nos conseils d'administration sont fiers d'offrir l'un des premiers immeubles de la région à compter des logements destinés à d'anciens combattants canadiens âgés. L'ajout de 13 logements abordables supplémentaires pour personnes âgées aidera à atténuer la pénurie de logements à Blenheim. Nous sommes reconnaissants du financement reçu de la SCHL, du gouvernement de l'Ontario et de la Municipalité de Chatham-Kent. » - Barbara Ferren, présidente du conseil d'administration, Legion Villa et Société de la Villaview Community

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

