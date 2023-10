Cette collaboration permettra d'améliorer la sécurité et la fiabilité des réseaux canadiens

TORONTO, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Veiller à ce que les réseaux de télécommunications soient sécuritaires, résilients et axés sur l'innovation est une priorité mondiale. C'est dans cet esprit que le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires à l'échelle internationale pour garantir à la population que les services de télécommunications sont sécuritaires et fiables.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé que le Canada s'était joint au Royaume-Uni, aux États-Unis, à l'Australie et au Japon pour former la Coalition mondiale sur les télécommunications. L'objectif est de mobiliser les pays membres ainsi que des intervenants pour favoriser la diversité des chaînes d'approvisionnement, l'adoption de normes de sécurité et d'interopérabilité et l'innovation dans le secteur des télécommunications.

Les pays partenaires ont publié une Déclaration d'intention conjointe dans laquelle ils s'engagent à collaborer à l'atteinte des objectifs communs suivants :

Accroître la coopération et la coordination des partenaires de la Coalition en ce qui a trait aux télécommunications, y compris en améliorant la communication des renseignements dans l'optique de veiller à ce que les approches nationales soient complémentaires;

Établir un consensus international plus large sur les domaines clés des politiques visant les télécommunications à l'appui des objectifs communs;

Permettre un dialogue entre les décideurs, l'industrie et le milieu universitaire;

Favoriser l'innovation et les occasions de croissance pour l'industrie.

En vue d'atteindre ces objectifs, la Coalition entend examiner des possibilités de collaboration et de coordination plus étroites, notamment dans des domaines tels que :

la communication de renseignements,

la collaboration à la recherche-développement,

l'harmonisation des priorités en matière de financement,

l'établissement d'une vision et l'élaboration de normes,

la mobilisation et la collaboration internationales.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler de pair avec les entreprises de télécommunications et avec ses partenaires à renforcer la fiabilité des réseaux de télécommunications au pays.

« Les Canadiens se fient aux services de télécommunications tous les jours. La Coalition mondiale sur les télécommunications nous offre l'occasion de réaliser des progrès importants aux côtés de nos alliés afin de rendre les réseaux plus sécuritaires et plus fiables. Nous tenons à resserrer nos liens de collaboration avec eux à l'égard de ces enjeux déterminants afin de fournir aux Canadiens des services de télécommunication sécuritaires et fiables. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

En participant à la Coalition mondiale sur les télécommunications, le Canada fait fond sur les mesures déjà prises au titre du Programme de fiabilité des réseaux de télécommunications, qui a pour objet d'améliorer la fiabilité des télécommunications et de mieux protéger les Canadiens.

fait fond sur les mesures déjà prises au titre du Programme de fiabilité des réseaux de télécommunications, qui a pour objet d'améliorer la fiabilité des télécommunications et de mieux protéger les Canadiens. La Coalition donne également suite aux propositions de Prague sur la diversité des fournisseurs en matière de télécommunications (anglais) et aux principes du RAN ouvert (anglais) du Royaume-Uni, envers lesquels le Canada a affirmé son engagement en 2022.

sur la diversité des fournisseurs en matière de télécommunications (anglais) et aux principes du RAN ouvert (anglais) du Royaume-Uni, envers lesquels le a affirmé son engagement en 2022. La diversité des fournisseurs en matière de télécommunications est importante pour garantir la fiabilité et la sécurité des réseaux tout en favorisant l'innovation et la concurrence au sein du secteur.

