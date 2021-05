YELLOWKNIFE, NT, le 31 mai 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La crise suscitée par la pandémie de COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada pour les collectivités de tout le pays, notamment celles des Territoires du Nord-Ouest.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), accompagné Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, et des chefs Edward Sangris et Ernest Betsina de la Première Nation des Dénés Yellowknives, a annoncé aujourd'hui un financement de 18,8 millions de dollars pour aider la Première Nation à construire 19 logements abordables.

Grâce à ce financement, huit maisons de quatre chambres et deux salles de bains et 11 appartements d'une chambre seront construits dans les communautés Ndilo et Dettah de la Première Nation des Dénés Yellowknives. Ce financement appuie la poursuite de la stratégie sur le logement de la Première Nation et son objectif de prendre le contrôle de son propre système de logement.

L'investissement annoncé aujourd'hui fait partie de l'enveloppe de 60 millions de dollars du gouvernement du Canada réservée aux Territoires du Nord-Ouest pour répondre aux besoins et aux défis en matière de logement. Ces fonds sont destinés aux personnes les plus à risque, notamment les femmes et leurs enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées.

Ils seront versés par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la SCHL, qui soutient la construction et la revitalisation de logements abordables dans des ensembles à revenus, à modes d'occupation et à usages mixtes. Le FNCIL est un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada.

Le budget de 2021 prévoit un financement de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL pour 2021-2022 et 2022-2023. Ces fonds accéléreront la création de 3 400 logements et la rénovation de 13 700 autres.

Citations :

« C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. Ce financement du FNCIL est souple et adaptée aux besoins des collectivités du Nord, y compris la Première Nation des Dénés Yellowknives. Notre gouvernement demeure déterminé à faire d'importants investissements dans le logement abordable et à répondre aux besoins et aux défis en matière de logement des collectivités des Territoires du Nord-Ouest. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« La construction de logements abordables de qualité est une priorité pour les territoires. C'est quelque chose que j'entends constamment dans nos communautés nordiques et avec nos partenaires autochtones. Ce projet qui fait partie des 60 millions de dollars réservés aux Territoires du Nord-Ouest pour la construction de logements abordables, représente une étape importante pour répondre à ces besoins. En appuyant la YKDFN, nous construirons de nouveaux logements qui pourraient avoir des retombées positives à long terme pour les résidents et qui répondront à leurs besoins. » - Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest

« Cette annonce de financement de la Société canadienne d'hypothèques et de logement est une bonne nouvelle pour nos membres qui ont besoin d'un logement. Nous tenons à remercier l'honorable ministre, la SCHL et le gouvernement du Canada pour leur soutien et à reconnaître la grande importance de cette mesure, qui constitue une première étape vers la réconciliation et le respect de notre traité avec la Couronne. Cela permettra à la Première Nation des Dénés Yellowknives de fournir des logements à sa population et de créer des emplois, des formations et des possibilités économiques pour sa société de développement et ses membres. » - Edward Sangris, chef de la Première Nation des Dénés Yellowknives, Dettah

« Aujourd'hui marque la première étape de l'affirmation de la souveraineté de mon peuple en matière de logement. Il y a environ deux ans et demi, avec l'aide du laboratoire de conception Together de l'Université Ryerson, nous nous sommes lancés dans l'élaboration de la stratégie de logement de la Première Nation des Dénés Yellowknives - « For YKDFN By YKDFN » - et dans la construction et la gestion de logements abordables pour nos membres. Ce financement est la première des nombreuses étapes de la réalisation de nos rêves et de l'indépendance de notre peuple. » - Ernest Betsina, chef de la Première Nation des Dénés Yellowknives, Ndilo

Faits en bref :

Le montant de 60 millions de dollars du Fonds national de co-investissement pour le logement réservé aux Territoires du Nord-Ouest permettra de construire 126 logements abordables. Environ 25,5 millions de dollars seront administrés directement par la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest, et les 34,5 millions restants serviront à soutenir les gouvernements et les organisations autochtones.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin, notamment les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les vétérans et les jeunes adultes.

Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le budget de 2021 propose d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le budget de 2021 propose d'affecter en 2021- 2022 et 2022-2023 un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en refuge pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Cette réaffectation aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

La SNL du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide à toutes les personnes dans le besoin au Canada et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et consommatrices et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

