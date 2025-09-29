WINNIPEG, MB, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Afin d'offrir à la population canadienne un meilleur accès à des logements abordables et durables, le gouvernement fédéral, la Province du Manitoba et leurs partenaires ont annoncé aujourd'hui un financement combiné de 25,9 millions de dollars pour contribuer à la construction d'un immeuble de 72 appartements à Winnipeg.

L'annonce a été faite par l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, députée de Churchill--Keewatinook Aski, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, en compagnie de Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, députée de Saint-Boniface-Saint-Vital, de l'honorable Bernadette Smith, ministre du Logement, de la Lutte contre les dépendances et de la Lutte contre l'itinérance du Manitoba, ainsi que de Naomi Gichungu, directrice générale de Inuka Community Inc.

L'immeuble, situé au 1510, rue Main, appartient à Inuka Community Inc., un promoteur immobilier communautaire dirigé par des femmes noires. L'organisme a pour vision de créer des communautés diversifiées en augmentant l'offre de logements abordables, écoénergétiques et appartenant à la collectivité, destinés aux ménages à revenu faible ou modéré. Environ 40 % des loyers de l'immeuble seront fortement réduits afin de répondre à la grave pénurie de logements locatifs abordables à Winnipeg. De plus, Inuka louera plusieurs unités à des membres de la communauté ayant eu de la difficulté à trouver des logements locatifs sûrs, propres et abordables.

Le nouveau complexe locatif comprendra 30 logements d'une chambre, 30 logements de deux chambres et 12 logements de trois chambres. Au total, 30 logements de différentes tailles seront abordables. Le complexe intégrera les dernières technologies et conceptions écologiques, et tous les logements seront accessibles. L'espace comprendra une aire commune avec des services de soutien aux locataires pour aider les membres de la communauté à s'établir. De plus, les membres de la communauté confrontés à des obstacles liés à l'abordabilité seront soutenus dans l'accès à la propriété abordable.

Le financement fédéral pour cet ensemble de logements provient d'une enveloppe de 50 millions de dollars réservée aux organismes dirigés par des personnes noires, dans le cadre du Fonds pour le logement abordable. Cette enveloppe spéciale vise à soutenir la création de plus de 500 logements.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée. Il faudra donc travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations.

Citations :

« Chaque personne au Canada a droit à un logement sûr et abordable dans lequel elle peut s'épanouir. C'est pourquoi ce gouvernement collabore avec des organismes communautaires pour offrir des logements de qualité là où les besoins sont les plus criants. Cet immeuble à Winnipeg, développé par un organisme sans but lucratif dirigé par des personnes noires, s'inscrit dans notre vaste effort national visant à soutenir des partenaires axés sur l'équité et à bâtir des communautés fortes et inclusives partout au pays. » - L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, députée de Churchill--Keewatinook Aski

« Le Manitoba est en pleine croissance, et notre gouvernement est déterminé à soutenir nos partenaires communautaires dans la construction de plus de logements abordables afin que les communautés confrontées à des obstacles systémiques à l'accès à un logement sûr et abordable puissent s'enraciner et s'épanouir. La vision de Inuka, qui consiste à créer des environnements de soutien pour les nouveaux arrivants noirs et les autres groupes en quête d'équité, s'aligne sur notre objectif d'assurer un accès équitable au logement pour tous. » - L'honorable Bernadette Smith, ministre du Logement, de la Lutte contre les dépendances et de la Lutte contre l'itinérance du Manitoba

« Winnipeg connaît une croissance sans précédent depuis des décennies, et cette croissance s'accompagne d'un besoin en logements abordables pour toutes les familles », a déclaré le maire Scott Gillingham. « Ce projet montre l'impact que nous pouvons avoir lorsque les gouvernements et les partenaires communautaires travaillent ensemble dans un but commun. Félicitations à Inuka Community Inc. pour son leadership dans la création de logements accueillants et inclusifs pour les familles qui en ont le plus besoin. » - Scott Gillingham, maire de Winnipeg

« Inuka est né d'un rassemblement virtuel de membres de la communauté pendant la pandémie de COVID-19. Le besoin de logements abordables s'est révélé particulièrement criant au sein des communautés noires et de nouveaux arrivants. Avec le lancement par la SCHL du financement réservé aux organismes dirigés par des personnes noires, Inuka s'est donnée pour mission de fournir des logements abordables aux familles noires, racisées et à faible revenu. Les efforts de Inuka ne se sont pas limités à la construction physique : nous avons également créé une communauté de locataires potentiels, en les aidant à établir leur crédit, à rembourser des dettes à taux d'intérêt élevé, à accéder à des formations et à du mentorat financiers, à constituer un fonds d'urgence équivalant à un mois de loyer, à obtenir un permis de conduire et à trouver un emploi. Nous sommes reconnaissants envers tous les bailleurs de fonds, la SCHL, la Province du Manitoba, la Ville de Winnipeg et la Fondation pour les communautés noires pour leur investissement dans notre projet. » - Naomi Gichungu, directrice générale de Inuka Community Inc.

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En juin 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 69,62 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 170 700 logements et la réparation de plus de 322 300 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le financement fourni pour l'ensemble est le suivant : 23 379 750 $ dans le cadre du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement. 1 504 271 $ provenant de la Ville de Winnipeg, dont 100 000 $ provenant de la réserve pour la réhabilitation et l'investissement dans le logement et 1 404 271 $ provenant du financement par augmentation d'impôt 100 000 $ de la Ville de Winnipeg 41 250 $ de Inuka Community Inc.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

