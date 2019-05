Le Canada fait équipe avec Breakthrough Energy pour lancer un programme révolutionnaire qui accélérera les innovations dans le secteur de l'énergie propre

VANCOUVER, le 27 mai 2019 /CNW/ - Le Canada contribue à la bâtir d'une économie à faibles émissions de carbone. C'est pourquoi nous investissons dans le développement de nouvelles technologies novatrices qui nous aideront à combattre les changements climatiques, à stimuler l'économie et à créer de bons emplois pour les Canadiens.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé l'octroi de 30 millions de dollars pour la mise en place d'un programme intitulé Solutions énergétiques novatrices Canada (SENC) qui encouragera les entreprises de pointe à commercialiser des innovations révolutionnaires dans le domaine de l'énergie propre.

SENC est une initiative de type public-privé unique en son genre visant à accélérer, dans les secteurs de l'électricité, des transports, du bâtiment et de la fabrication, le développement de technologies d'énergie propre qui peuvent réduire considérablement la pollution à l'échelle planétaire.

Cet appel de propositions tirera profit du savoir-faire de Ressources naturelles Canada (RNCan) et de Breakthrough Energy dans le secteur des technologies énergétiques propres : RNCan organisera et supervisera l'appel de propositions, tandis que Breakthrough Energy fournira de précieuses indications et une visibilité avantageuse à des investisseurs de partout dans le monde.

Lancé en partenariat avec Breakthrough Energy, SENC s'inscrit dans le cadre d'un nouveau volet du Programme d'innovation énergétique de RNCan et repose sur un objectif commun : la promotion d'un avenir fondé sur une énergie propre à la fois durable et résiliente.

Le ministre Sohi a fait cette annonce pendant la réunion ministérielle sur l'énergie propre et Mission Innovation à Vancouver, qui ont réuni des ministres, des hauts fonctionnaires et des chefs d'entreprise de plus de 25 pays pour accélérer la transition vers un avenir axé sur l'énergie propre. Né d'une alliance entre Mission Innovation et Breakthrough Energy, SENC montre que le Canada est déterminé à accélérer l'innovation dans le domaine de l'énergie propre par l'établissement de partenariats exemplaires, à soutenir les innovateurs canadiens et à rendre l'énergie propre plus abordable et plus accessible.

L'appel de propositions du programme est maintenant ouvert. Pour en savoir plus sur SENC : https://www.rncan.gc.ca/novatrice.

Citations

« Pour combattre les changements climatiques et construire un avenir fondé sur l'énergie propre, nous devons agir vite et travailler de concert. Solutions énergétiques novatrices Canada créera un espace de collaboration et aidera les entreprises à produire plus rapidement et plus fréquemment des technologies d'énergie propre, ce qui nous rapprochera tous encore un peu plus de cet avenir fondé sur l'énergie propre. »

Le très honorable Justin Trudeau

Premier ministre du Canada

« Le gouvernement du Canada est fier de prendre part à ce projet technologique de pointe, si inspirant, qui conférera au Canada le statut de chef de file de l'innovation dans le domaine de l'énergie propre. Cet investissement nous rapproche encore un peu plus d'un avenir prospère, fondé sur l'énergie propre - un avenir où nous continuerons de protéger l'environnement, de stimuler l'économie et de créer de bons emplois pour les Canadiens. »

L'honorable Amarjeet Sohi,

Ministre des Ressources naturelles du Canada



« La collaboration entre les secteurs public et privé est un outil très efficace pour faire progresser les innovations énergétiques et les entreprises nécessaires à la construction d'un avenir sans carbone. Nous espérons que ce partenariat entre Breakthrough Energy et le Canada servira de modèle à d'autres projets de collaboration qui nous aideront à atteindre cet objectif. »

Bill Gates

Président, Breakthrough Energy Ventures

« Tous les jours, des inventeurs et des investisseurs, des ingénieurs et des entrepreneurs trouvent le moyen de faire les choses plus intelligemment et plus proprement. Leurs idées sont nos meilleures armes contre les changements climatiques. On estime que l'économie mondiale sobre en carbone qui se fait jour vaudrait 26 000 milliards de dollars, et l'annonce d'aujourd'hui donne au Canada les moyens de livrer concurrence en tant que chef de file en la matière. Soutenir les bonnes idées nous aidera à trouver des solutions novatrices et sobres en carbone pour faire rouler notre économie et alimenter notre mode de vie tout en créant un avenir plus sain et plus prospère pour nos enfants et nos petits-enfants. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Renseignements pertinents

Programme d'innovation énergétique



