DISTRICT DE PORT HARDY, BC, le 1er déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada et député de Vancouver-Sud, a annoncé un financement fédéral de plus de 21,7 millions de dollars pour aider à prévenir les inondations dans la Nation Malahat et les Nations Gwa'sala-ʼNakwaxda'xw.

Les Nations Gwa'sala-ʼNakwaxda'xw reçoivent 12 200 000 $ pour lutter contre les inondations côtières et les crues de rivières récurrentes. Avec l'élévation du niveau de la mer, cette région située à faible altitude risque de subir des inondations plus graves et plus fréquentes. Ce financement permettra donc de diminuer ce risque. D'après la conception préliminaire retenue, le projet consistera à aménager une nouvelle plage, à construire une digue et surélever les terres qui se trouvent derrière la digue, à moderniser et à surélever le pont existant, ainsi qu'à réaménager les basses terres à un niveau plus élevé afin de prévenir les inondations à Tsulquate 4.

De plus, la Nation Malahat reçoit 9 504 572 $ pour remettre en état et moderniser le vieux barrage du lac Oliphant. On ajoutera un nouvel enrochement en aval ainsi qu'un nouveau déversoir afin de contrôler l'écoulement de l'eau. Les travaux d'amélioration permettront de gérer les niveaux du réservoir et la sortie d'eau du lac Oliphant, de manière à protéger la collectivité et les terres en aval contre les inondations.

Investir maintenant dans l'adaptation aura plus tard d'importantes retombées positives dans l'ensemble de l'économie. Selon une étude réalisée par des spécialistes, chaque dollar investi dans la prévention et la préparation peut se traduire par une économie allant jusqu'à 15 dollars sur les coûts ultérieurs. L'adaptation aux changements climatiques exige que tous les paliers de gouvernement, le secteur privé et la population travaillent ensemble à bâtir des collectivités résilientes et une économie plus forte pour continuer d'assurer la prospérité à long terme des Canadiens.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Qu'il s'agisse de feux de forêt ou d'inondations, les Britanno-Colombiens ont été témoins des effets des changements climatiques et de phénomènes météorologiques extrêmes, comme les rivières atmosphériques de l'automne dernier. Les investissements dans les infrastructures d'atténuation des catastrophes permettent de fournir des outils importants pour gérer les risques d'inondation. Notre gouvernement s'est engagé à travailler avec ses partenaires des collectivités des Premières Nations, qui sont les gardiens des terres et des eaux, pour aider à protéger les vies, les résidences et les moyens de subsistance. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada et député de Vancouver-Sud (Colombie-Britannique), au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Depuis qu'elle a été relocalisée dans la réserve de Tsulquate en provenance de ses territoires traditionnels il y a plus de 50 ans, notre nation a vécu avec le risque d'une dévastation potentielle de notre seul pont/accès routier, et avec 40 % de nos maisons situées dans la zone à risque d'inondation ou de tsunami. Nous tenons à remercier le Canada et le programme du FAAC d'avoir reconnu ce manque critique d'infrastructures et d'avoir travaillé avec nous pour assurer la santé et la sécurité à long terme de notre peuple. Le financement de 12,2 millions de dollars accordé à ce projet aidera grandement les Nations Gwa'sala 'Nakwaxda'xw à améliorer les infrastructures et la sécurité le long de la rivière Tsulquate et du littoral où vivent un grand nombre de nos familles, aujourd'hui et pour les générations à venir. »

Chef Terry Walkus, Nations Gwa'sala-ʼNakwaxda'xw

Faits en bref

Le financement que le gouvernement du Canada alloue à ce projet provient du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et/ou aux évaluations environnementales.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement du Canada a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte . Elle alloue 1,6 milliard de dollars en nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

. Elle alloue 1,6 milliard de dollars en nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Tel qu'il est mentionné dans le Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada (PAAGC), le plan fédéral pour la mise en œuvre des buts, des objectifs et des cibles proposés dans la Stratégie nationale d'adaptation, le gouvernement du Canada investira jusqu'à 489.1 millions de dollars supplémentaires dans le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière catastrophes (FAAC) afin d'aider les collectivités à accroître leur résilience face aux effets des changements climatiques.

(PAAGC), le plan fédéral pour la mise en œuvre des buts, des objectifs et des cibles proposés dans la Stratégie nationale d'adaptation, le gouvernement du Canada investira jusqu'à 489.1 millions de dollars supplémentaires dans le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière catastrophes (FAAC) afin d'aider les collectivités à accroître leur résilience face aux effets des changements climatiques. Lancé en 2018 avec un investissement initial de 2 milliards de dollars, le FAAC aide les collectivités à mettre en place les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux risques naturels tels que les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses. Dans le cadre du Budget de 2021, le gouvernement du Canada a alloué un montant supplémentaire de 1,375 milliard de dollars au FAAC.

