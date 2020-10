Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador investissent dans la réfection de routes rurales

PACQUET, NL, le 14 oct. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador reconnaissent que la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons les petites collectivités et les collectivités rurales de la province. Les deux gouvernements effectuent des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins particuliers des municipalités rurales de Terre-Neuve-et-Labrador et de les aider à renforcer leur économie locale.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Les investissements stratégiques dans des infrastructures routières sûres et modernes joueront un rôle clé pour veiller à ce que les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador aient accès à des services fiables pour soutenir des collectivités saines.

Aujourd'hui, Scott Simms, député de Coast of Bays-Central-Notre Dame, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et l'honorable Derrick Bragg, ministre du Transport et des Infrastructures, ont annoncé le financement de deux projets d'infrastructures routières à Pacquet et à Lushes Bight-Beaumont-Beaumont Nord.

Les résidents de la municipalité de Pacquet bénéficieront de l'asphaltage d'un total de 350 mètres de route sur les chemins Lake et Newtown, ainsi que de travaux de réfection dans les secteurs environnants. Ce projet permettra de réduire les coûts d'entretien des routes et d'accroître la sécurité routière pour les navetteurs.

Une route de gravier dans la municipalité de Lushes Bight-Beaumont-Beaumont Nord sera asphaltée et les ponceaux en mauvais état seront remplacés. Grâce à ces investissements, les résidents des régions rurales du nord-est de Terre-Neuve-et-Labrador bénéficieront d'infrastructures routières plus fiables et d'une voie de transport plus sûre.

Le gouvernement du Canada investit plus de 179 900 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN) du programme d'infrastructure Investir dans le Canada et du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral (FTE). Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fournit plus de 103 000 $ aux projets, la municipalité de Lushes Bight-Beaumont-Beaumont North alloue plus de 34 600 $ et la contribution de la municipalité de Pacquet s'élève à plus de 24 000 $.

Citations

« Les collectivités rurales font partie intégrante de notre pays et elles ont été fortement touchées par la COVID-19, et ce, de multiples façons. C'est pourquoi les investissements dans les infrastructures locales, par exemple dans le projet d'amélioration et de réfection de routes dans le centre de Terre-Neuve, sont particulièrement importants pour aider les collectivités à se relever et à devenir plus résilientes aujourd'hui et à l'avenir. »

Scott Simms, député de Coast of Bays-Central-Notre Dame, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« En investissant dans les secteurs ruraux, les villes de Lushes Bight Beaumont-Beaumont North et Pacquet auront des routes améliorées dans leurs collectivités, qui seront aussi plus sécuritaires pour tous les résidents et les touristes. »

L'honorable Derrick Bragg, ministre du Transport et des Infrastructures

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 491 millions de dollars dans plus de 565 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 491 millions de dollars dans plus de 565 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en faisant passer à 80 % la contribution fédérale pour les projets d'infrastructure publique dans les provinces. Le financement fédéral couvrira 100 % du coût des projets dans les territoires et des coûts des projets de bénéficiaires autochtones.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

